Светлана Пастух

АУСН-2026: можно ли перейти, если гендиректор нерезидент? Дайджест Клерк.Консультации #14

Каждый день в Клерк.Консультациях бухгалтеры поднимают одни и те же темы: кто может перейти на АУСН, как считать численность, что делать с переходящими договорами при росте НДС. В этом дайджесте самые показательные вопросы недели 
Ситуация: ООО на УСН, деятельность нулевая. Учредитель — нерезидент, он же генеральный директор.
Вопрос: можно ли перейти на АУСН в 2026 году?

Ответ: нет, нельзя.

Почему: Закон № 17-ФЗ прямо запрещает применять АУСН, если организация привлекает к работе налоговых нерезидентов РФ (п. 27 ч. 2 ст. 3).
Генеральный директор считается работником организации, поэтому ограничение распространяется и на него. Если директор — налоговый нерезидент, право на АУСН отсутствует.

Что можно сделать:
Учредитель может оставаться нерезидентом — это не препятствие.
Но чтобы перейти на АУСН, в должности генерального директора должен быть налоговый резидент РФ.

Топ вопросов недели

  • Средняя численность для АУСН: как рассчитать доли ставок и укладываться в лимит 5 человек

  • АУСН и совмещение статуса ИП: может ли ООО перейти на режим

  • Работы переходят на 2026 год: как выставлять документы при росте НДС с 20% до 22%

  • Индексация и МРОТ-2026: надо ли повышать зарплату тем, кто уже на минималке

  • Среднеотраслевая зарплата для общепита в 2026 году: с чем сравнивать для льготы по НДС

  • Один директор на четыре ООО: как правильно считать страховые взносы с МРОТ

  • АУСН-2026: 6 сотрудников или 5 ставок — что берут в расчет по лимиту численности

  • Переход с патента на УСН «доходы-расходы»: как учитывать нереализованный товар и НДС в 2026 году

  • Дробление бизнеса: какие налоги доначислят при уходе от НДС через второе ИП

Дата публикации: 10.12.2025, 18:00

