АУСН-2026: можно ли перейти, если гендиректор нерезидент? Дайджест Клерк.Консультации #14
Ситуация: ООО на УСН, деятельность нулевая. Учредитель — нерезидент, он же генеральный директор.
Вопрос: можно ли перейти на АУСН в 2026 году?
Ответ: нет, нельзя.
Почему: Закон № 17-ФЗ прямо запрещает применять АУСН, если организация привлекает к работе налоговых нерезидентов РФ (п. 27 ч. 2 ст. 3).
Генеральный директор считается работником организации, поэтому ограничение распространяется и на него. Если директор — налоговый нерезидент, право на АУСН отсутствует.
Что можно сделать:
Учредитель может оставаться нерезидентом — это не препятствие.
Но чтобы перейти на АУСН, в должности генерального директора должен быть налоговый резидент РФ.
Топ вопросов недели
Средняя численность для АУСН: как рассчитать доли ставок и укладываться в лимит 5 человек
АУСН и совмещение статуса ИП: может ли ООО перейти на режим
Работы переходят на 2026 год: как выставлять документы при росте НДС с 20% до 22%
Индексация и МРОТ-2026: надо ли повышать зарплату тем, кто уже на минималке
Среднеотраслевая зарплата для общепита в 2026 году: с чем сравнивать для льготы по НДС
Один директор на четыре ООО: как правильно считать страховые взносы с МРОТ
АУСН-2026: 6 сотрудников или 5 ставок — что берут в расчет по лимиту численности
Переход с патента на УСН «доходы-расходы»: как учитывать нереализованный товар и НДС в 2026 году
Дробление бизнеса: какие налоги доначислят при уходе от НДС через второе ИП
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию