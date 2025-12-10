АУСН-2026: можно ли перейти, если гендиректор нерезидент? Дайджест Клерк.Консультации #14

Каждый день в Клерк.Консультациях бухгалтеры поднимают одни и те же темы: кто может перейти на АУСН, как считать численность, что делать с переходящими договорами при росте НДС. В этом дайджесте самые показательные вопросы недели

Ситуация: ООО на УСН, деятельность нулевая. Учредитель — нерезидент, он же генеральный директор.

Вопрос: можно ли перейти на АУСН в 2026 году?

Ответ: нет, нельзя.

Почему: Закон № 17-ФЗ прямо запрещает применять АУСН, если организация привлекает к работе налоговых нерезидентов РФ (п. 27 ч. 2 ст. 3).

Генеральный директор считается работником организации, поэтому ограничение распространяется и на него. Если директор — налоговый нерезидент, право на АУСН отсутствует.

Что можно сделать:

Учредитель может оставаться нерезидентом — это не препятствие.

Но чтобы перейти на АУСН, в должности генерального директора должен быть налоговый резидент РФ.

Топ вопросов недели

Средняя численность для АУСН: как рассчитать доли ставок и укладываться в лимит 5 человек

АУСН и совмещение статуса ИП: может ли ООО перейти на режим

Работы переходят на 2026 год: как выставлять документы при росте НДС с 20% до 22%

Индексация и МРОТ-2026: надо ли повышать зарплату тем, кто уже на минималке

Среднеотраслевая зарплата для общепита в 2026 году: с чем сравнивать для льготы по НДС

Один директор на четыре ООО: как правильно считать страховые взносы с МРОТ

АУСН-2026: 6 сотрудников или 5 ставок — что берут в расчет по лимиту численности

Переход с патента на УСН «доходы-расходы»: как учитывать нереализованный товар и НДС в 2026 году

Дробление бизнеса: какие налоги доначислят при уходе от НДС через второе ИП