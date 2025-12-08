Новогодние расходы, ЕНС-2026, пени по УСН и ключевые разъяснения для бухгалтеров. Дайджест Клерк.Плюс

Cамый полезный и уже чуть праздничный дайджест подписки Клерк.Плюс. Берите мандаринку, делайте глоток корпоративного кофе, который, как выяснилось, не всегда в расходах, и читайте подборку.

Подписка Клерк.Плюс позволяет читать контент на сайте без ограничений. Редакция изучает письма Минфина, разъяснения ФНС и разбирает в понятной форме. А еще отключаем рекламу для подписчиков. На этой неделе опубликовали материалы:

Новогодние расходы: как отразить подарки и оформление офиса

Перед праздниками компании закупают подарки, проводят корпоративы, украшают офисы. В материале разобраны варианты отражения расходов и налоговые последствия — чтобы учет был корректным, а расходы подтвержденными.

Пени по УСН при утрате права на ПСН: как ФНС делает расчет

При слете с ПСН переход на УСН происходит задним числом, но пени начисляются только с текущей даты. ФНС подтвердила, что техническая возможность такого расчета реализована. В материале — разбор подхода и примеры.

Исполнительный лист при увольнении: что обязан сделать работодатель

При увольнении работника с исполнительным листом важно корректно передать документ и выполнить все требования ФССП. Ошибки приводят к существенным штрафам. Подробные инструкции помогут избежать нарушений.

Зачеты по ЕНС в 2026 году: новые правила

Перекинуть деньги со своего ЕНС на чужой счет станет сложнее. Меняются сроки подачи предварительных уведомлений и порядок зачетов. Материал поможет заранее подготовиться к новым требованиям.

Кофе и чай для сотрудников: бухучет и налоговый учет расхода

Покупка напитков допускается в бухучете, но в налоговом расход не признается. Это создает временные разницы. Как правильно оформить и какие последствия возникают.

Реестр недобросовестных поставщиков: что это и как проверить контрагента

В мини-курсе — краткое объяснение, кто и за что попадает в РНП, а также как проверить потенциального партнера перед заключением договора.

Типовой устав: кому подходит и когда использовать

Когда можно применять типовой устав, какие плюсы он дает и кому не подойдет.

Когда туроператоры могут не платить НДС

Мини-курс о случаях освобождения туристических услуг от НДС. Четкие критерии и условия применения льготы.

Раздельный учет НДС: когда можно не вести

Короткий разбор, который помогает понять, в каких ситуациях раздельный учет необязателен.

Аренда земли у частного собственника: как оформить договор

Проверка документов, условия договора, риски — все, что нужно для корректного оформления аренды.