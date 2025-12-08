Новогодние расходы, ЕНС-2026, пени по УСН и ключевые разъяснения для бухгалтеров. Дайджест Клерк.Плюс
Подписка Клерк.Плюс позволяет читать контент на сайте без ограничений. Редакция изучает письма Минфина, разъяснения ФНС и разбирает в понятной форме. А еще отключаем рекламу для подписчиков. На этой неделе опубликовали материалы:
Новогодние расходы: как отразить подарки и оформление офиса
Перед праздниками компании закупают подарки, проводят корпоративы, украшают офисы. В материале разобраны варианты отражения расходов и налоговые последствия — чтобы учет был корректным, а расходы подтвержденными.
Пени по УСН при утрате права на ПСН: как ФНС делает расчет
При слете с ПСН переход на УСН происходит задним числом, но пени начисляются только с текущей даты. ФНС подтвердила, что техническая возможность такого расчета реализована. В материале — разбор подхода и примеры.
Исполнительный лист при увольнении: что обязан сделать работодатель
При увольнении работника с исполнительным листом важно корректно передать документ и выполнить все требования ФССП. Ошибки приводят к существенным штрафам. Подробные инструкции помогут избежать нарушений.
Зачеты по ЕНС в 2026 году: новые правила
Перекинуть деньги со своего ЕНС на чужой счет станет сложнее. Меняются сроки подачи предварительных уведомлений и порядок зачетов. Материал поможет заранее подготовиться к новым требованиям.
Кофе и чай для сотрудников: бухучет и налоговый учет расхода
Покупка напитков допускается в бухучете, но в налоговом расход не признается. Это создает временные разницы. Как правильно оформить и какие последствия возникают.
Реестр недобросовестных поставщиков: что это и как проверить контрагента
В мини-курсе — краткое объяснение, кто и за что попадает в РНП, а также как проверить потенциального партнера перед заключением договора.
Типовой устав: кому подходит и когда использовать
Когда можно применять типовой устав, какие плюсы он дает и кому не подойдет.
Когда туроператоры могут не платить НДС
Мини-курс о случаях освобождения туристических услуг от НДС. Четкие критерии и условия применения льготы.
Раздельный учет НДС: когда можно не вести
Короткий разбор, который помогает понять, в каких ситуациях раздельный учет необязателен.
Аренда земли у частного собственника: как оформить договор
Проверка документов, условия договора, риски — все, что нужно для корректного оформления аренды.
