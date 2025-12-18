Тариф МСП по взносам в 2026: льгота останется, но не всем
Кто в 2026 году сможет применять пониженный тариф страховых взносов для МСП и где взять перечень ОКВЭД, по которым эта льгота действует?
Ответ эксперта, Натальи Васильевой:
С 2026 года пониженный тариф 15% (к части выплат свыше 1,5 МРОТ) останется только для тех компаний/ИП из реестра МСП, у кого основной вид деятельности входит в перечень «приоритетных» отраслей, который должен утвердить Правительство РФ.
Перечня пока нет — он еще не принят.
Чтобы применять тариф, нужно одновременно:
чтобы нужный ОКВЭД был указан как основной в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
чтобы доходы по этому виду деятельности были не менее 70% от общей суммы;
подтверждать долю доходов каждый отчетный период.
Если условие по ОКВЭД/70% не выполняется — взносы придется пересчитать по общему тарифу с начала года.
Топ вопросов в сервисе Клерк.Консультации
ООО на УСН «доходы-расходы» переходит на НДС 5% с 2026: можно ли подписать договор 25.12.2025, указать действие с 01.01.2026 и сразу прописать НДС 5% в цене на услуги по техобслуживанию пожарной сигнализации?
УСН-2026 и НДС: если доход за 2025 год около 21 млн — нужно ли подавать в ФНС заявление о выборе ставки НДС или она применяется автоматически?
Переход с УСН 15% на АУСН с 2026: как будут признаваться расходы по товарам в торговле и чем порядок отличается от привычного УСН?
АУСН и лимит 5 человек: как считать работников на 0,5 ставки по новым правилам Росстата и не «слетит» ли ИП с режима, если формально выходит 6 сотрудников?
АУСН с 01.01.2026: можно ли иметь несколько счетов в уполномоченных банках и почему в заявлении через ЛК выбирается только один банк?
ОСНО: как рассчитать налог по материалам, если по договору НДС не предусмотрен и входной НДС по закупкам нельзя принять к вычету?
Переход с УСН Д-Р на АУСН Д-Р: как учесть расходы по товарам при отсрочке и предоплате?
АУСН для розницы: может ли ИП перейти на АУСН, если продает маркируемые товары?
Как правильно учитывать суммы доходов и расходов при УСН, если ИП является плательщиком НДС?
Корректировочная декларация по НДС за 2 кв. 2025: не восстановили НДС при реализации, налог уплатили дважды — как правильно заполнить уточненку и есть ли риски при подаче?
Сервис Клерк. Консультации на «Клерке» — это удобный способ быстро получить ответ от эксперта, а не тратить часы на чтение законов и поиск по форумам.
Вы просто описываете свою ситуацию и получаете четкий, персональный ответ, что нужно сделать и на что обратить внимание. Только конкретные решения от специалистов, которые знают, как все работает на практике.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию