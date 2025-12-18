8053 Премиум 2 mobile реально
Светлана Пастух

Тариф МСП по взносам в 2026: льгота останется, но не всем

В Клерк.Консультациях под конец года всплыл вопрос, который может неожиданно превратиться в «пересчитайте взносы с января». Разбираем, кому 15% реально светит и где бухгалтеру проверять, что все в порядке, пока не поздно.
Кто в 2026 году сможет применять пониженный тариф страховых взносов для МСП и где взять перечень ОКВЭД, по которым эта льгота действует?

Ответ эксперта, Натальи Васильевой:
С 2026 года пониженный тариф 15% (к части выплат свыше 1,5 МРОТ) останется только для тех компаний/ИП из реестра МСП, у кого основной вид деятельности входит в перечень «приоритетных» отраслей, который должен утвердить Правительство РФ.

Перечня пока нет — он еще не принят.

Чтобы применять тариф, нужно одновременно:

  1. чтобы нужный ОКВЭД был указан как основной в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

  2. чтобы доходы по этому виду деятельности были не менее 70% от общей суммы;

  3. подтверждать долю доходов каждый отчетный период.

Если условие по ОКВЭД/70% не выполняется — взносы придется пересчитать по общему тарифу с начала года.

Дата публикации: 18.12.2025, 18:32

Светлана Пастух

