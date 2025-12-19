Главное за неделю: РСВ-2026, декабрьский ЕНП, расчеты в праздники. Дайджест подписки Клерк.Плюс

Привет подписчикам Клерк.Плюс и тем, кто оформит подписку после этого материала.
📎 Новая форма РСВ в 2026 году: что изменится Если вы сдаете РСВ, поменяется один лист и коды. Что именно поправили и где бухгалтеры чаще всего ошибаются.
📎 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025
Объясняем, какие уведомления еще предстоят в декабре и на что обратить внимание по срокам и составу налогов.
📎 Как получить отсрочку или рассрочку по налогам.
В мини-курсе — порядок действий: куда идти, что просить, какие документы готовить и где обычно получаются отказы.
Налоги-2026: разборы с примерами и видео
📎 Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации Практическая консультация: вопросы, которые реально задают бухгалтеры, и ответы эксперта Надежды Камышевой. Быстро свериться по спорным моментам реформы и понять, как это будет работать в реальной жизни.
📎 Изменения по патенту и УСН в 2026 году: доход, ставка НДС, нагрузка, риски — конспект вебинара с видео
Если у вас ПСН/УСН и впереди 2026, рассказали, как считать доход, как выбирать ставку НДС на УСН, как прикинуть налоговую нагрузку.
Бухучет и налоговый учет
📎 Расходы на рекламу: нормируемые и ненормируемые
Разобрали, какие расходы нормируются, какие нет, как отражать в бухучете и налоговом учете и что важно подготовить по документам.
Зарплата, кадры и праздники
📎 Расчеты с работниками в новогодние праздники
Перед праздниками отпускные, больничные, командировки, переработки, премии — все одновременно. В статье — ключевые нюансы декабрьских выплат.
📎 Работник постоянно на больничном: что делать работодателю
Разобрали варианты действий работодателя в рамках закона: что можно/нельзя, какие документы фиксировать и какие решения реально применяются на практике.
📎 Какие алименты на детей уплачивают с зарплаты работника
Какие суммы удерживать и как это выглядит в цифрах: пример расчета.
📎 Отгул: когда предоставлять и когда оплачивать
В мини-курсе: когда сотрудник вправе взять отгул, как оформить, в каких случаях оплачивается, а в каких — нет.
Документы и юридические вопросы
📎 Положение о филиале ООО: образец
Дали образец и пояснили, что в нем важно закрепить: задачи филиала, полномочия, управление, ответственность, взаимодействие с головной компанией.
📎 Можно ли использовать переписку в мессенджере как доказательство для суда
Разобрали, когда такие сообщения могут принять как доказательство и какие моменты нужно учесть,.
📎 Какие товары и услуги не может реализовывать ИП, а для каких нужна лицензия
Что ИП продавать/оказывать нельзя вообще, где нужна лицензия, а где можно работать свободно, но с условиями.
