8067 ок БСН Мобил
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера
Главное за неделю: РСВ-2026, декабрьский ЕНП, расчеты в праздники. Дайджест подписки Клерк.Плюс

Главное за неделю: РСВ-2026, декабрьский ЕНП, расчеты в праздники. Дайджест подписки Клерк.Плюс

На этой неделе редакция подготовила все и сразу: налоги-2026, декабрьский ЕНП, кадровые нюансы под праздники, плюс образцы и мини-курсы, чтобы не читать 40 страниц ради одной фразы.

Привет подписчикам Клерк.Плюс и тем, кто оформит подписку после этого материала.
С вами команда Плюс и экспертная редакция. Каждый день отбираем для вас самое важное.

Налоги и отчетность

📎 Новая форма РСВ в 2026 году: что изменится Если вы сдаете РСВ, поменяется один лист и коды. Что именно поправили и где бухгалтеры чаще всего ошибаются.

📎 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025
Объясняем, какие уведомления еще предстоят в декабре и на что обратить внимание по срокам и составу налогов.

📎 Как получить отсрочку или рассрочку по налогам.
В мини-курсе — порядок действий: куда идти, что просить, какие документы готовить и где обычно получаются отказы.

Налоги-2026: разборы с примерами и видео

📎 Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации              Практическая  консультация: вопросы, которые реально задают бухгалтеры, и ответы эксперта Надежды Камышевой. Быстро свериться по спорным моментам реформы и понять, как это будет работать в реальной жизни.

📎 Изменения по патенту и УСН в 2026 году: доход, ставка НДС, нагрузка, риски — конспект вебинара с видео
Если у вас ПСН/УСН и впереди 2026, рассказали, как считать доход, как выбирать ставку НДС на УСН, как прикинуть налоговую нагрузку.

Бухучет и налоговый учет

📎 Расходы на рекламу: нормируемые и ненормируемые
Разобрали, какие расходы нормируются, какие нет, как отражать в бухучете и налоговом учете и что важно подготовить по документам.

Зарплата, кадры и праздники

📎 Расчеты с работниками в новогодние праздники
Перед праздниками отпускные, больничные, командировки, переработки, премии — все одновременно. В статье — ключевые нюансы декабрьских выплат.

📎 Работник постоянно на больничном: что делать работодателю
Разобрали варианты действий работодателя в рамках закона: что можно/нельзя, какие документы фиксировать и какие решения реально применяются на практике.

📎 Какие алименты на детей уплачивают с зарплаты работника
Какие суммы удерживать и как это выглядит в цифрах: пример расчета.

📎 Отгул: когда предоставлять и когда оплачивать
В мини-курсе: когда сотрудник вправе взять отгул, как оформить, в каких случаях оплачивается, а в каких — нет.

Документы и юридические вопросы

📎 Положение о филиале ООО: образец
Дали образец и пояснили, что в нем важно закрепить: задачи филиала, полномочия, управление, ответственность, взаимодействие с головной компанией.

📎 Можно ли использовать переписку в мессенджере как доказательство для суда
Разобрали, когда такие сообщения могут принять как доказательство и какие моменты нужно учесть,.

📎 Какие товары и услуги не может реализовывать ИП, а для каких нужна лицензия
Что ИП продавать/оказывать нельзя вообще, где нужна лицензия, а где можно работать свободно, но с условиями.

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Информации об авторе

Светлана Пастух

Светлана Пастух

10 подписчиков62 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш