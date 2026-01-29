Ошибочно внесли наличные на счет ИП вместо ООО: как исправить и не получить доначисления. Дайджест Клерк.консультаций #19
Ситуация знакомая многим бухгалтерам: ИП внес наличные в банк на свой расчетный счет с назначением платежа «торговая выручка».
Но деньги были не ИП, а выручка ООО, где этот же человек директор. Банк тот же. Ошибка чисто техническая, а вот последствия могут быть.
В чем главная проблема. Назначение платежа «торговая выручка» — это красная тряпка для налоговой.
Для ФНС это выглядит так:
у ИП появилась наличная выручка;
выручка зашла на расчетный счет;
значит, есть доход → налоговая база → налоги.
И то, что деньги на самом деле были ООО, само по себе ничего не меняет, если дальше сделать неправильные действия.
Самая опасная идея — перевести деньги с ИП на ООО. Логика понятна, это же деньги ООО, просто переведу их на расчетный счет ООО, и все.
❌ Так делать нельзя. Почему:
Дробление бизнеса.
Деньги ходят между ИП и ООО, один и тот же человек управляет обоими, для ФНС это классический повод начать копать.
Смешение денежных потоков.
Сегодня ошиблись, завтра перекинули, послезавтра, а почему у ИП такие обороты.
Назначение платежа уже сыграло против вас.
Даже если написать «возврат ошибочно зачисленных средств», вопросы никуда не денутся.
👉 Перевод с ИП на ООО усугубляет ситуацию, а не исправляет ее.
Правильный алгоритм действий — комментарий эксперта Надежды Камышевой:
Если у ИП есть наличная выручка, то лучше оставить так, как есть.
В любом случае нельзя переводить сумму на счет ООО. И так могут заподозрить в дроблении бизнеса, а тут еще и деньги путают.
Надо снимать со счета, а потом уже вносить деньги на счет ООО как выручку.
Будут вопросы от налоговой — объяснить, что ИП вносил собственные средства и ошибся при заполнении документа в банке.
Главный вывод:
Ошибка в назначении платежа — это неприятно, но не смертельно.
Хуже — начать исправлять ее переводами между ИП и ООО.
