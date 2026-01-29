8125 КПП БСН моб
Разбираемся, что делать и чего точно делать не стоит, чтобы ФНС не признала доход ИП и не увидела «схемы».
Ошибочно внесли наличные на счет ИП вместо ООО: как исправить и не получить доначисления. Дайджест Клерк.консультаций #19

Ситуация знакомая многим бухгалтерам: ИП внес наличные в банк на свой расчетный счет с назначением платежа «торговая выручка».
Но деньги были не ИП, а выручка ООО, где этот же человек директор. Банк тот же. Ошибка чисто техническая, а вот последствия могут быть.

В чем главная проблема. Назначение платежа «торговая выручка» — это красная тряпка для налоговой.

Для ФНС это выглядит так:

  • у ИП появилась наличная выручка;

  • выручка зашла на расчетный счет;

  • значит, есть доход → налоговая база → налоги.

И то, что деньги на самом деле были ООО, само по себе ничего не меняет, если дальше сделать неправильные действия.

Самая опасная идея — перевести деньги с ИП на ООО. Логика понятна, это же деньги ООО, просто переведу их на расчетный счет ООО, и все.

❌ Так делать нельзя. Почему:

  1. Дробление бизнеса.
    Деньги ходят между ИП и ООО, один и тот же человек управляет обоими, для ФНС это классический повод начать копать.

  2. Смешение денежных потоков.
    Сегодня ошиблись, завтра перекинули, послезавтра, а почему у ИП такие обороты.

  3. Назначение платежа уже сыграло против вас.
    Даже если написать «возврат ошибочно зачисленных средств», вопросы никуда не денутся.

    👉 Перевод с ИП на ООО усугубляет ситуацию, а не исправляет ее.

Правильный алгоритм действий — комментарий эксперта  Надежды Камышевой:

  1. Если у ИП есть наличная выручка, то лучше оставить так, как есть.

  2. В любом случае нельзя переводить сумму на счет ООО. И так могут заподозрить в дроблении бизнеса, а тут еще и деньги путают.

  3. Надо снимать со счета, а потом уже вносить деньги на счет ООО как выручку.

  4. Будут вопросы от налоговой — объяснить, что ИП вносил собственные средства и ошибся при заполнении документа в банке.

Главный вывод:

  • Ошибка в назначении платежа — это неприятно, но не смертельно.

  • Хуже — начать исправлять ее переводами между ИП и ООО.

