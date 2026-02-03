Чек без коррекции в ФФД 1.05: как исправить ошибку и не получить штраф от налоговой
Ситуация: ИП получил оплату от физлица на расчетный счет 06.08.2025, но чек вовремя не пробил. Обнаружив ошибку, он 13.08.2025 сформировал обычный чек «приход» (не чек коррекции). Возникает вопрос: что теперь делать, если применяется ФФД 1.05?
Разбор от эксперта в Клерк.Консультациях.
Эксперт Оксана Сутормина поясняет:
В ФФД 1.05 чек коррекции для таких случаев не используется. Исправление делается через связку «возврат прихода → приход» с указанием фискального признака ошибочного чека.
Как исправить по шагам:
Сформировать чек с признаком расчета «возврат прихода», идентичный ошибочному
— указать фискальный признак некорректного чека (тег 1192).
Сформировать корректный чек «приход»
— также указать тег 1192 с фискальным признаком ошибочного чека.
Отправить пояснения в ИФНС — даже если тег 1192 указан, это снижает риски вопросов со стороны налоговой.
Почему это важно:
Частая ошибка — пытаться «лечить» все чеком коррекции. В ФФД 1.05 это не работает.
Связка через 1192 показывает налоговой, что вы осознанно исправили конкретный чек.
Пояснения в ИФНС — желательно, даже если формально все сделали правильно, недорогая страховка от лишних разбирательств.
