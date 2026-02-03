Чек без коррекции в ФФД 1.05: как исправить ошибку и не получить штраф от налоговой

ИП пробил чек с опозданием и без коррекции — типичная ситуация для ФФД 1.05. Разбираем, как правильно исправить ошибку, когда чек коррекции не работает и отправлять ли пояснения в ИФНС.

Ситуация: ИП получил оплату от физлица на расчетный счет 06.08.2025, но чек вовремя не пробил. Обнаружив ошибку, он 13.08.2025 сформировал обычный чек «приход» (не чек коррекции). Возникает вопрос: что теперь делать, если применяется ФФД 1.05?

Разбор от эксперта в Клерк.Консультациях.

Эксперт Оксана Сутормина поясняет:

В ФФД 1.05 чек коррекции для таких случаев не используется. Исправление делается через связку «возврат прихода → приход» с указанием фискального признака ошибочного чека.

Как исправить по шагам:

Сформировать чек с признаком расчета «возврат прихода», идентичный ошибочному

— указать фискальный признак некорректного чека (тег 1192). Сформировать корректный чек «приход»

— также указать тег 1192 с фискальным признаком ошибочного чека. Отправить пояснения в ИФНС — даже если тег 1192 указан, это снижает риски вопросов со стороны налоговой.

Почему это важно:

Частая ошибка — пытаться «лечить» все чеком коррекции. В ФФД 1.05 это не работает.

Связка через 1192 показывает налоговой, что вы осознанно исправили конкретный чек.

Пояснения в ИФНС — желательно, даже если формально все сделали правильно, недорогая страховка от лишних разбирательств.

