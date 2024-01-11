В ФНС подсказали, как определить и подтвердить статус налогового резидентства

ФНС в письме от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@ разъяснила, как определяется статус налогового резидента и какими документами его можно подтвердить.

По общему правилу: налоговыми резидентами признаются те физлица, которые фактически находятся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК).

Этот период не прерывается на периоды выезда физлица заграницу для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Иностранное гражданство, наличие иностранного вида на жительства и прочее само по себе не свидетельствует об отсутствии статуса российского налогового резидента.

Подтвердить фактическое нахождение физлиц в России и за ее пределами можно:

копей паспорта с отметками о пересечении границы;

квитанцией о проживании в гостинице;

- миграционной картой;табелем учета рабочего времени и другими документами.

Определенного перечня документов законодательством не установлено.

Для получения документа, подтверждающего статус налогового резидента, необходимо заполнить и направить соответствующее заявление (форма утверждена приказом ФНС России от 7 ноября 2017 г. № ММВ-7-17/837@) в ФНС России или уполномоченный налоговый орган (МИ ФНС России по ЦОД).

Сделать это можно через специальный сервис на официальном сайте ФНС России или по почте в адрес МИ ФНС России по ЦОД (125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3).

При этом стоит учесть, что законодательством не предусмотрена выдача налоговым органом документа, свидетельствующего об отсутствии статуса налогового резидента. А отказ в выдаче документа, подтверждающего статус налогового резидента, не означает отсутствие у заявителя соответствующего статуса.

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