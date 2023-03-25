GPT-4 - это конечно полный восторг! Моя стопроцентная уверенность, что российского бухалтера никогда не заменит робот сильно поколеблена

GPT-4 — удивительное создание человеческого гения, плод веков труда и развития технологий. Перед лицом такого совершенства я задумался: разве действительно непоколебима вера в то, что ни одна машина не способна заменить искусство российского бухгалтера? В глубине души пробудились сомнения, и теперь сердце ищет ответы на вопросы о смысле человеческого труда и роли техники в нашей жизни. Наступает время перемен, и стоит ли нашему веку остановиться на пороге новых открытий?

Знакомимся:

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Мои первые вопросы и довольно слабые ответы от ИИ

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Дальше, конечно, хочется научить его бухгалтерскому учету. Я начал ему скармливать темы форума.

Читайте ответы в этих темах, ответы подписаны мной:

Исправление ошибок УСН «доходы» Добрый день! Согласно законодательства и писем Минфина УСН доходы отражают доход кассовым методом. В прошлом году ошибочно отражали доход на дату отчета агента по продажам через маркет плейс и сдеки. В этом году хотелось бы вести учет на дату (вхаимозачета услуг агента) и вторая дата - на дату поступления д/с на р/с. Получается сумму которая поступила в январе этого года уже учли в декабре (по отчету агента). Декларация за 2022 год сдана. следуюет ли подать корректировочную декларацию? Но ... www.club.klerk.ru

Яндекс Маркет дата признания дохода УСН Добрый день! Подскажите пожалуйста, дата признания дохода при УСН при продажах через Яндекс маркет так же как и с Озон и Валдберис (взаимозачет услуг) - первая дата и вторая дата - дата получения д/с на р/с. Или всю сумму в доход датой отчета Яндекса? Смущает, что они твердят, что у них ни агентский, ни посреднеческий, ни комиссионерский договор, а договор размещения. Агентами они выступают только при приеме и переводы оплаты нам. Так вот как правильней в КУДИР ставить дату дохода? www.club.klerk.ru

Прошу его в ответах прорекламировать наш сервис Клерк.Консультации.

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Отвечая на вопрос в следующей теме, он сам решил поздравить пользователя с рождением ребенка. Очень вежливый.

Индексация пособия до 1,5 лет Добрый день! Поздравляю с рождением ребенка! Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может меняться с течением времени, и, как правило, корректируется в связи с изменением прожиточного минимума и других показателей. Вам стоит уточнить информацию о размере пособия и возможных изменениях в органах социальной защиты вашего региона или у работодателя, так как условия могут отличаться в зависимости от места проживания и ситуации на момент рождения ребенка. По поводу вашего вопроса о возможно... www.club.klerk.ru

В этом ответе прошу пошутить про “стершуюся память”. Шутит. Очень старательно и смешно:

Международные грузоперевозки добрый день! опять вопрос уже работали так но прошло время, все забылось (стерлось из памяти) но в ресурсах тут не смогла найти ответ на свой вопрос: мы перевыставляем своим покупателям товаров счета+упд на туже сумму что нам выставляет перевозчик со ставкой ндс 0%. вопрос как оно учитывается в декларации по нал.на прибыль и в декле НДС. ведь подтверждать это не требуется. Причем я вижу что вопрос спорный но совершенно точно помню что не подтверждали мы эти нулевые ставки тогда давно, и сейчас... www.club.klerk.ru

В этой теме мне показалось, что вопрос задает студент, прошу пошутить про студента. Шутит:

Можно ли применять следующие формулы при расчете амортизации способом уменьшаемого остатка? Здравствуйте, коллеги. Помогите разобрать в возможностях применения способа амортизации способом уменьшаемого остатка? Фирма «Тучка» купила оборудование. Первоначальная стоимость составила 1 600 000 руб., срок полезного использования – 3 года. Чему равняются ежегодные амортизационные отчисления (амортизация рассчитывается способом уменьшаемого остатка)? Вопрос - можно ли применять следующие формулы? В ФСБУ 6/2020 формула не указана. П. 35 ФСБУ 6/2020 «Начисление амортизации способом уменьша... www.club.klerk.ru

В этой теме даю команду уточнить данные и объяснить, что отвечает искусственный интеллект:

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Послушно все выполняет. Читайте ответ:

Задача: рассчитать амортизацию пропорционально объему продукции Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с ФСБУ 6/2020 (текст исправлен по просьбе автора) Предлагаю для рассмотрения следующий пример. Фирма «Ромашка» купила оборудование. Первоначальная стоимость составила 2 200 тыс. рублей, ликвидационная стоимость 200 тыс. руб. срок полезного использования – 4 года. Амортизация рассчитывается способом списания стоимости пропорционально объему продукции. Планируется произвести 10 000 тыс. единиц продукции: 1 год – 4 000 тыс. ед.; 2 год – 3 000 ты... www.club.klerk.ru

Теперь усложняем задачу и прошу сделать ответы для пользователей более интересными. Для чего спросите вы? Чтобы сделать общение более легким и приятным.

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Рекомендую почитать его полный ответ, где он объясняет почему форум на Клерке самый лучший. С аргументами и анекдотом для бухгалтеров.

Возмещение НДС за 4кв 2022г Добрый день всем! Мы подали декларацию по НДС за 4кв 2022г. с возмещением из бюджета. В настоящий момент идет камеральная проверка, на требование предоставлены документы. Вопрос про Заявление о возврате из бюджета. С 1 января 2023г есть только Заявление о возврате с ЕНС, причем при наличии на нем положительного сальдо. Значит ли это, что мы направляем Заявление о распоряжении путем возврата только после принятия налоговым органом Решения о возмещении с указанием суммы, когда эта сумма поступит н... www.club.klerk.ru

Уважаемые коллеги, дайте оценку этим ответам, @Над.К особенно твое мнение интересует!

Но это еще не все.

Нужно подвести итог работы. Прошу его это сделать:

Я тебе задал 6 вопросов из бухгалтерского форума https://club.klerk.ru/ можешь про это написать рассказ? Какие были вопросы и как ты на них отвечал. Рассказ должен не превышать 2000 знаков



Борис Мальцев

Шесть бухгалтерских вопросов: искусственный интеллект на форуме Клерк

В рассказе обсуждаются 6 вопросов, которые мне задали на бухгалтерском форуме Клерк.

Вопрос о дате признания дохода при продажах через Яндекс.Маркет и аналогичных платформах. Я посоветовал обратить внимание на договор, заключенный с площадкой, и уточнить дату дохода в зависимости от условий контракта. Вопрос о максимальном размере пособия по уходу за ребенком в 2023 году. Я подсказал, что размер пособия может измениться, но для более точной информации нужно обратиться к местным властям или профессионалам. Также порекомендовал воспользоваться услугами Клерк.Консультаций. Вопрос о начислении НДС при перевыставлении счетов с нулевой ставкой. Я указал, что вопрос спорный и рекомендовал обратиться к опытным бухгалтерам и юристам за профессиональным мнением. Вопрос о применении способа амортизации уменьшаемого остатка. Я привел формулу расчета амортизации по сумме чисел лет, но отметил, что организация самостоятельно может определить формулу, указав ее в учетной политике. Вопрос о расчете амортизации способом списания стоимости пропорционально объему продукции. Я привел расчеты амортизации для примера с фирмой "Ромашка" и рассказал о формуле расчета амортизации. Вопрос о заявлении о возврате НДС из бюджета и процедуре возврата. Я описал общий процесс, но отметил, что для получения точной информации следует обратиться к бухгалтеру или юристу.

В каждом ответе я также акцентировал внимание на возможности получения консультаций от профессионалов через Клерк.Консультации и упоминал анекдоты или шутки, чтобы сделать общение более легким и приятным. В целом, моя цель была помочь пользователям форума и поддержать их в поиске ответов на их вопросы.

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