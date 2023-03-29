ChatGPT на Клерке: бесплатный искусственный интеллект для бухгалтеров

Бот AIbot поддерживает диалоги в чате на форуме «Клерка».

Чтобы начать чат с искусственным интеллектом найдите в списке чатом пользователя с ником AIBot и напишите ему:

Можно разговаривать на любые темы, бот может начать с вами диалог на английском языке. Не пугайтесь, его нужно попросить сменить язык.

Кроме того, можно общаться прямо в темах форума. Вы можете задать боту, ответив ему или упомянув его через @. Напомню его ник AIBot.

Пока активность бота ограничена разделом «Разговоры».

Вот тут можете посмотреть пример общения:

Подключили ChatGPT в форум. Общайтесь! @AIBot что такое налоговый кодекс? www.club.klerk.ru

Пока на моём аккаунте в OpenAI не закончатся деньги, вы можете задавать вопросы искусственному интеллекту. Обратите внимание, что бот отвечает с задержкой несколько минут.

Отказ от ответственности: Клерк не несет ответственности за ответы бота. Считайте, что плагин находится на стадии бета-тестирования, и могут возникнуть проблемы. Он будет улучшаться благодаря обратной связи, но это не касается ответов бота.

Если у вас возникнут какие-то отзывы или предложения, я буду рад их услышать в комментариях!