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Быстрый рост команды ускоряет ввод в эксплуатацию: неидеальный ремонт не станет препятствием для развития

Закончили ремонт еще одной комнаты. Много недоделок, но команда в офисе стремительно растет и некогда ждать. В марте команда выросла еще на 26 человек.

29
Быстрый рост команды ускоряет ввод в эксплуатацию: неидеальный ремонт не станет препятствием для развития

Это будет, скорее всего кабинет для нашего образовательного центра с Еленой Анатольевной во главе. Но может быть станет бухгалтерией.

Сейчас мы его использует как переговорку.

Мебель пока временная

Ремонт этой части начали в начале декабря прошлого года, Должно стать вот так

Полный дизайн-проект вот тут:

  1. Дизайн офиса отдела «Бизнес». Третий этап ремонта офиса «Клерка». Уфф...

  2. Нужен совет сообщества бухгалтеров. Дизайн офиса «Клерка» - 2. Третья очередь

  3. Окончательный дизайн нового пространства

Заголовок статьи придумывали вместе с ChatGPT 4,0:

ToT

статья про: Закончили ремонт еще одной комнаты. Много недоделок, но команда в офисе стремительно растет и некогда ждать. В марте команда выросла еще на 26 человек. Придумай заголовок

ChatGPT

"Быстрый рост команды ускоряет ввод в эксплуатацию: неидеальный ремонт не станет препятствием для развития"

ToT

попробуй еще вариант

ChatGPT

"Нестопимый рост: команда расширяется на 26 человек, несмотря на незавершенный ремонт офиса"

ToT

еще

ChatGPT

"Мощный прорыв: 26 новых членов команды переселяются в отремонтированное пространство, несмотря на мелкие недостатки"

ToT

еще вариант

ChatGPT

"Быстрый рост: комната с недоделками, но команда расширяется на 26 человек и продолжает расти"

Предлагайте свой вариант заголовка, заменю на самый удачный)

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами? .

29
ToT

ToT

Клерк

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .