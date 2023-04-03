Закончили ремонт еще одной комнаты. Много недоделок, но команда в офисе стремительно растет и некогда ждать. В марте команда выросла еще на 26 человек.

Это будет, скорее всего кабинет для нашего образовательного центра с Еленой Анатольевной во главе. Но может быть станет бухгалтерией.

Сейчас мы его использует как переговорку.

Мебель пока временная

Ремонт этой части начали в начале декабря прошлого года, Должно стать вот так

Полный дизайн-проект вот тут:

Заголовок статьи придумывали вместе с ChatGPT 4,0:

ToT статья про: Закончили ремонт еще одной комнаты. Много недоделок, но команда в офисе стремительно растет и некогда ждать. В марте команда выросла еще на 26 человек. Придумай заголовок

ChatGPT "Быстрый рост команды ускоряет ввод в эксплуатацию: неидеальный ремонт не станет препятствием для развития"

ToT попробуй еще вариант

ChatGPT "Нестопимый рост: команда расширяется на 26 человек, несмотря на незавершенный ремонт офиса"

ToT еще

ChatGPT "Мощный прорыв: 26 новых членов команды переселяются в отремонтированное пространство, несмотря на мелкие недостатки"

ToT еще вариант

ChatGPT "Быстрый рост: комната с недоделками, но команда расширяется на 26 человек и продолжает расти"

Предлагайте свой вариант заголовка, заменю на самый удачный)