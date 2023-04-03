Это будет, скорее всего кабинет для нашего образовательного центра с Еленой Анатольевной во главе. Но может быть станет бухгалтерией.
Сейчас мы его использует как переговорку.
Мебель пока временная
Ремонт этой части начали в начале декабря прошлого года, Должно стать вот так
Полный дизайн-проект вот тут:
Дизайн офиса отдела «Бизнес». Третий этап ремонта офиса «Клерка». Уфф...
Нужен совет сообщества бухгалтеров. Дизайн офиса «Клерка» - 2. Третья очередь
Заголовок статьи придумывали вместе с ChatGPT 4,0:
ToT
статья про: Закончили ремонт еще одной комнаты. Много недоделок, но команда в офисе стремительно растет и некогда ждать. В марте команда выросла еще на 26 человек. Придумай заголовок
ChatGPT
"Быстрый рост команды ускоряет ввод в эксплуатацию: неидеальный ремонт не станет препятствием для развития"
ToT
попробуй еще вариант
ChatGPT
"Нестопимый рост: команда расширяется на 26 человек, несмотря на незавершенный ремонт офиса"
ToT
еще
ChatGPT
"Мощный прорыв: 26 новых членов команды переселяются в отремонтированное пространство, несмотря на мелкие недостатки"
ToT
еще вариант
ChatGPT
"Быстрый рост: комната с недоделками, но команда расширяется на 26 человек и продолжает расти"
Предлагайте свой вариант заголовка, заменю на самый удачный)
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