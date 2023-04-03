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Первые деньги за размещение вакансии на Клерке

Сегодня получили первые деньги за размещение в разделе «Клерк.Работа». Размещение стоит 2000 рублей.

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Первые деньги за размещение вакансии на Клерке

Эти деньги подтверждают, что моя гипотеза о переходе на продуктовые команды верна, писал об этом подробно вот тут.

О продукте

Клерк.Работа - это сервис для поиска сотрудников. Он состоит:

Тарифы

Мы сохраняем бесплатный тариф, но для более широкого охвата размещенной вакансии, вводим дополнительные платные тарифы.

Разместить вакансию можно вот тут: https://www.klerk.ru/vacancies/create/

Команда

Бесплатная версия Клерк.Работы функционирует уже около года. С 15 марта над превращением бесплатного продукта в платный сервис трудится Виктория Тришкина.

Размещайте вакансии в сервисе «Клерк.Работа», находите сотрудников, делайте счастливыми продуктовую команду «Клерка»! )

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами? .

35
ToT

ToT

Клерк

6379 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .