Эти деньги подтверждают, что моя гипотеза о переходе на продуктовые команды верна, писал об этом подробно вот тут.
О продукте
Клерк.Работа - это сервис для поиска сотрудников. Он состоит:
Раздел на сайте: https://www.klerk.ru/vacancies/
Телеграм-канал https://t.me/buhjob в котором 5236 подписчиков
Еженедельного обзора на сайте. Вот пример https://www.klerk.ru/buh/articles/550162/
Собственная рассылка «Работа для бухгалтеров»
Блок в рассылке «Утренний бухгалтер» 482 000 подписчиков. Все выпуски рассылки
Тарифы
Мы сохраняем бесплатный тариф, но для более широкого охвата размещенной вакансии, вводим дополнительные платные тарифы.
Разместить вакансию можно вот тут: https://www.klerk.ru/vacancies/create/
Команда
Бесплатная версия Клерк.Работы функционирует уже около года. С 15 марта над превращением бесплатного продукта в платный сервис трудится Виктория Тришкина.
Размещайте вакансии в сервисе «Клерк.Работа», находите сотрудников, делайте счастливыми продуктовую команду «Клерка»! )
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