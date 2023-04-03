Сегодня получили первые деньги за размещение в разделе «Клерк.Работа». Размещение стоит 2000 рублей.

Эти деньги подтверждают, что моя гипотеза о переходе на продуктовые команды верна, писал об этом подробно вот тут.

О продукте

Клерк.Работа - это сервис для поиска сотрудников. Он состоит:

Раздел на сайте: https://www.klerk.ru/vacancies/

Телеграм-канал https://t.me/buhjob в котором 5236 подписчиков

Еженедельного обзора на сайте. Вот пример https://www.klerk.ru/buh/articles/550162/

Собственная рассылка «Работа для бухгалтеров»

Блок в рассылке «Утренний бухгалтер» 482 000 подписчиков. Все выпуски рассылки

Тарифы

Мы сохраняем бесплатный тариф, но для более широкого охвата размещенной вакансии, вводим дополнительные платные тарифы.

Разместить вакансию можно вот тут: https://www.klerk.ru/vacancies/create/

Команда

Бесплатная версия Клерк.Работы функционирует уже около года. С 15 марта над превращением бесплатного продукта в платный сервис трудится Виктория Тришкина.

Размещайте вакансии в сервисе «Клерк.Работа», находите сотрудников, делайте счастливыми продуктовую команду «Клерка»! )