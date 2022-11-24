Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Вакансия дня

Бухгалтер/ Зам главного бухгалтера – Москва, компания PlayFlock

Что обещают (помимо неплохой для зама зарплаты): оплату ДМС и фитнес-клуба, офис в 10 минутах ходьбы от метро ВДНХ; Просят опыт работы на аналогичной должности, честность, гибкость ума и ответственость.

Из любопытного – довольно странная формулировка в обязанностях «Частичное ведение бухгалтерского и налогового учета компании на ОСНО, УСН, владение опытом работы на ВСЕХ участках». Видимо, вести учет придется частично, но при этом быть на подхвате, если не на вашем участке понадобится помощь.

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