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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями за последние несколько дней.

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Вакансия дня

Бухгалтер/ Зам главного бухгалтера – Москва, компания PlayFlock

Что обещают (помимо неплохой для зама зарплаты): оплату ДМС и фитнес-клуба, офис в 10 минутах ходьбы от метро ВДНХ; Просят опыт работы на аналогичной должности, честность, гибкость ума и ответственость.

Из любопытного – довольно странная формулировка в обязанностях «Частичное ведение бухгалтерского и налогового учета компании на ОСНО, УСН, владение опытом работы на ВСЕХ участках». Видимо, вести учет придется частично, но при этом быть на подхвате, если не на вашем участке понадобится помощь.

Вакансии за неделю

  1. Бухгалтер в ювелирную компанию на ОСНО в Златоглава
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
  2. зарплата не указана, Москва, полная занятость
  3. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  4. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость
  5. Бухгалтер по заработной плате и кадрам в S4
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Казань, полная занятость
  6. Старший бухгалтер в JSA Group
    зарплата не указана, Москва, полная занятость
  7. Заместитель главного бухгалтера в ОАНО Сверхновая школа
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  8. Руководитель фискального блока в «Кофейный Дом «ХОРСЪ»
    зарплата не указана, Москва, полная занятость
  9. Бухгалтер по первичной документации в ООО «СТРОЙ ФОРМАТ»
    от 40 000 ₽ до 60 000 ₽ Химки Полная занятость

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.


Зарплата

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Предпенсионерам и ветеранам боевых действий дадут льготу при сокращении штата

Если в компании проводится сокращение штата, то на работе оставляют тех, у кого выше производительность и квалификации. При прочих равных – преимущество за некоторыми категориями сотрудников. Перечень этих категорий расширят.

Повышение квалификации

НДФЛ

📆 Бухгалтеры задумались об увеличении зарплатного аванса, с которого придется удерживать НДФЛ

Сейчас многие не высчитывают фактическую зарплату за первую половину месяца, а просто платят аванс в процентах от оклада. Но с 2023 года при таком подходе сумма к выплате уменьшится. Что же делать? Коллеги предлагают варианты.

Валютные операции

Тинькофф Бизнес запустил для юрлиц международные переводы в тенге, турецких лирах и гонконгских долларах

Банк проводит валютные переводы за рубеж в казахстанских тенге (KZT), турецких лирах (TRY) и гонконгских долларах (HKD). Рассчитываться с контрагентами можно без ограничений по сумме.

Мероприятия

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Банкротство физических лиц

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Что хочет поменять во внесудебном банкротстве Минэк: новое для пенсионеров и увеличение порога долга
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