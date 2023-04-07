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Ремонт в Клерке. Выходим на финишную прямую

В понедельник начнут класть ламинат. 15 апреля обещают закончить ремонт, но уже сейчас можно посмотреть как все будет выглядеть. Картинка сложилась.

54
Ремонт в Клерке. Выходим на финишную прямую
Фото Бориса Мальцева / Клерк
ToT

ToT

Клерк

6374 подписчика

Комментарии

3
  • Логотип kgrebenyuk
    kgrebenyuk 1 час назад

    Карина

    Очень стильно) Хотелось бы уже посмотреть на мебель :)

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      50 минут назад

      Борис МальцевКлерк

      Мебели еще нет ) 

  • Логотип Karina Hapishte
    Karina Hapishte
    32 минуты назад

    Карина

    Красиво. Подскажите, а уже есть лист бронирования рабочего места?)

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