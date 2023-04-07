Ремонт в Клерке. Выходим на финишную прямую
В понедельник начнут класть ламинат. 15 апреля обещают закончить ремонт, но уже сейчас можно посмотреть как все будет выглядеть. Картинка сложилась.
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ToT
Клерк
В понедельник начнут класть ламинат. 15 апреля обещают закончить ремонт, но уже сейчас можно посмотреть как все будет выглядеть. Картинка сложилась.
ToT
Клерк
Комментарии3
Карина
Очень стильно) Хотелось бы уже посмотреть на мебель :)
Борис МальцевКлерк
Мебели еще нет )
Карина
Красиво. Подскажите, а уже есть лист бронирования рабочего места?)