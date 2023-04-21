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Один стол для CTO, Head of Design, COO, CPO и foundera

Это экспериментальное решение в офисе «Клерка», которое, позволит ускорить принятие решений и сократит время на синхронизацию
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Один стол для CTO, Head of Design, COO, CPO и foundera
Фото Светлана Пастух / Клерк

Поехали. Распаковываем мебель

Фото Борис Мальцев / Клерк

Этот стол предназначен для продуктовой команды. В понедельник в офис приходят пять новых продуктовых менеджеров, а один уже находится на борту. Во главе стола располагается CPO.

Фото Борис Мальцев / Клерк

За этим круглым столом сядут все ключевые лица, принимающие решения в краснодарском офисе Клерк.Ру: CTO, Head of Design Department, COO, основатель компании и специалист по email-маркетингу Ева.

Фото Борис Мальцев / Клерк

Посетители Клерка наверняка помнят, что первый дизайн этого веб-ресурса был зеленым. Где Клерк - там и зелень.

Фото Борис Мальцев / Клерк
Фото Борис Мальцев / Клерк

Много зелени)

Фото Борис Мальцев / Клерк
Фото Борис Мальцев / Клерк

«Клерк» уже двадцать лет создает контент и лучшие продукты для российских бухгалтеров и предпринимателей.

А это про «Клерк» от ChatGPT:

«Клерк» заботится о бухгалтерах, потому что осознает важность их работы для стабильного функционирования предприятий. Бухгалтерия является неотъемлемой частью любого бизнеса, обеспечивая соблюдение законодательства, своевременное налогообложение и финансовый контроль.

Компания «Клерк» стремится облегчить труд бухгалтеров, предоставляя им актуальный контент, инновационные продукты и решения, которые помогают оптимизировать рабочие процессы и улучшить взаимодействие с клиентами и государственными структурами. Таким образом, «Клерк» способствует повышению профессиональной компетентности и удовлетворенности бухгалтеров, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на успехе и развитии предпринимательства в целом.

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

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Клерк

6367 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    53 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Цвет пола крутой. Пол после ремонта, очень грязный. А на фотографии этого не видно

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