Один стол для CTO, Head of Design, COO, CPO и foundera

Поехали. Распаковываем мебель
Этот стол предназначен для продуктовой команды. В понедельник в офис приходят пять новых продуктовых менеджеров, а один уже находится на борту. Во главе стола располагается CPO.
За этим круглым столом сядут все ключевые лица, принимающие решения в краснодарском офисе Клерк.Ру: CTO, Head of Design Department, COO, основатель компании и специалист по email-маркетингу Ева.
Посетители Клерка наверняка помнят, что первый дизайн этого веб-ресурса был зеленым. Где Клерк - там и зелень.
Много зелени)
«Клерк» уже двадцать лет создает контент и лучшие продукты для российских бухгалтеров и предпринимателей.
А это про «Клерк» от ChatGPT:
«Клерк» заботится о бухгалтерах, потому что осознает важность их работы для стабильного функционирования предприятий. Бухгалтерия является неотъемлемой частью любого бизнеса, обеспечивая соблюдение законодательства, своевременное налогообложение и финансовый контроль.
Компания «Клерк» стремится облегчить труд бухгалтеров, предоставляя им актуальный контент, инновационные продукты и решения, которые помогают оптимизировать рабочие процессы и улучшить взаимодействие с клиентами и государственными структурами. Таким образом, «Клерк» способствует повышению профессиональной компетентности и удовлетворенности бухгалтеров, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на успехе и развитии предпринимательства в целом.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Цвет пола крутой. Пол после ремонта, очень грязный. А на фотографии этого не видно