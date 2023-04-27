Начинаем заполнять новые офисные пространства клерковскими тушками

Первый митап

Сегодня дизайнеры представили новый интерфейс для управления персоналом в рамках корпоративных аккаунтов Клерк.Премиум и мы подключили телевизор.

Делаем, чтобы главный бухгалтер или человек ответственный за персонал в компании мог удобно наблюдать за тем как сотрудники проходит обучение. Мог назначать нужные курсы или вебинары сотруднику и мог контролировать все этапы от обучения до выдачи диплома.

Вот один экран дашборда:

Переговорная комната, где проходит презентация, находится на проходе между частями офиса. Люди проходят мимо митапа и слышат, что происходит что-то интересное. В общем, никаких секретов.

Давайте посмотри как обустроились в других кабинетах.

Капитанская рубка

В этой комнате находятся все руководители компании, а также команда продакт-менеджеров, которая проходит обучение и находится под пристальным вниманием всех. Кроме того, здесь Ева. Я упоминал об этом в своем посте:

Один стол для CTO, Head of Design, COO, CPO и foundera Это экспериментальное решение в офисе «Клерка», которое, позволит ускорить принятие решений и сократит время на синхронизацию www.klerk.ru

Ева спит между генерацией е-майл рассылок.

Дофотографировал вечером когда все ушли

А эта часть тоже уже готова, но не убрана. Говорят, что завтра отдадут и ее