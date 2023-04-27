Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип ToT
ToT

Начинаем заполнять новые офисные пространства клерковскими тушками

Стали проводить первые митапы в новом пространстве.
156
Начинаем заполнять новые офисные пространства клерковскими тушками
CTO компании катается на стуле по пустому офису

Первый митап

Сегодня дизайнеры представили новый интерфейс для управления персоналом в рамках корпоративных аккаунтов Клерк.Премиум и мы подключили телевизор.

Делаем, чтобы главный бухгалтер или человек ответственный за персонал в компании мог удобно наблюдать за тем как сотрудники проходит обучение. Мог назначать нужные курсы или вебинары сотруднику и мог контролировать все этапы от обучения до выдачи диплома.

Вот один экран дашборда:

Переговорная комната, где проходит презентация, находится на проходе между частями офиса. Люди проходят мимо митапа и слышат, что происходит что-то интересное. В общем, никаких секретов.

Давайте посмотри как обустроились в других кабинетах.

Капитанская рубка

В этой комнате находятся все руководители компании, а также команда продакт-менеджеров, которая проходит обучение и находится под пристальным вниманием всех. Кроме того, здесь Ева. Я упоминал об этом в своем посте:

Один стол для CTO, Head of Design, COO, CPO и foundera

Это экспериментальное решение в офисе «Клерка», которое, позволит ускорить принятие решений и сократит время на синхронизацию

www.klerk.ru
Ева спит между генерацией е-майл рассылок.

Дофотографировал вечером когда все ушли

А эта часть тоже уже готова, но не убрана. Говорят, что завтра отдадут и ее

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

156
ToT

ToT

Клерк

6367 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип Александр42
    Александр42
    48 минут назад

    Александр @42

    Получается, что ремонт уже окончен?)

  • Логотип Блудный сын
    Блудный сын 44 минуты назад

    У СТО отобрать кресло и выдать табурет! и для здоровья полезно и не шумит по чём зря)

    за поломанную мебель теперь знаешь с кого удерживать в будущем

  • Логотип непомнюкто
    непомнюкто 23 минуты назад

    Антон

    А что, русское слово "собрание" уже вышло из моды? Про пунктуацию в тексте вообще молчу... 

  • Логотип Mylistryx
    Mylistryx 11 минут назад

    Backend developerКлерк.Ру

    https://www.citilink.ru/product/kreslo-igrovoe-zombie-10-chernyi-iskusst-kozha-tkan-krestovina-plastik-1584182/ вместо табуреток!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управленческий учет

Как вести финансовый учёт . 9 шагов к порядку в финансах твоей компании

Неверный подход к ведению финансов компании может привести к ошибочным решениям и, как следствие, к закрытию бизнеса. Делимся кейсом клиента и 9 шагами по ведению финансового учёта, которые помогут малому и среднему бизнесу успешно развиваться.

Как вести финансовый учёт . 9 шагов к порядку в финансах твоей компании
5
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Налоги, взносы, пошлины

Новый порядок уплаты НДФЛ и НДС со старательской деятельности

Минфин подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью. Рассмотрим предложения об особенностях обложения НДС и НДФЛ этой деятельности.

14
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ лучших, на которые стоит откликнуться

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

224
Логотип Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
Право

Быть в курсе бесплатных вебинаров, полезных статей и новостей для бизнеса от «Федресурс онлайн»

Здравствуйте! Вы активно читаете статьи и участвуете в вебинарах АО «Консалтинг онлайн» и сервиса «Федресурс Онлайн»? А хотите быть в курсе других планируемых образовательных мероприятий, изменений законодательства и важных новостей для бизнеса? 

Быть в курсе бесплатных вебинаров, полезных статей и новостей для бизнеса от «Федресурс онлайн»
154
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как исправлять ошибки при платежах в бюджет в 2023 году

В 2023 году перечисление в бюджет налогов и иных обязательных платежей происходит через ЕНС. Введение единого счета должно было, по мнению законодателя, снизить нагрузку на бизнес в части заполнения множества платежек на уплату налогов и взносов.

Как исправлять ошибки при платежах в бюджет в 2023 году
265
Логотип 1С:Апрель Софт
1С:Апрель Софт

АО «Фаберлик» решает задачи контроля качества с помощью отечественного решения 1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА

1С:LIMS Управление лабораторией предприятия – решение для предприятий различного масштаба с дискретным и непрерывным типами производств, которым важно управление качеством на протяжении всего производственного процесса.

АО «Фаберлик» решает задачи контроля качества с помощью отечественного решения 1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА
108
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Субсидиарная ответственность

Из личных историй. Как по «дружбе» меня чуть не довели до субсидиарной ответственности

Легко и не принужденно, под личиной дружеских отношений на меня чуть не «повесили» здание с земельным участком. Рассказ, о том, что с друзьями лучше вообще не иметь никаких коммерческих дел. Посвящается всем, кто соприкасается с активами компании и операциями с ними.

239
Логотип Группа Финансы
Группа Финансы
Налоговые требования

Как ответить на требование налоговой? И чем грозит молчание

Организации или ИП в процессе своей коммерческой деятельности периодически получают письма от ФНС. Налоговики могут потребовать, например, дать пояснения по каким-либо сделкам, погасить задолженность или предоставить недостающие документы. Игнорирование таких запросов грозит бизнесу штрафом и блокировкой счета. 

Как ответить на требование налоговой? И чем грозит молчание
376
Логотип ktarasov
ktarasov
Ведение бизнеса

Самые знаменитые меценаты России – какими были эти люди

Года четыре назад у меня был опыт сотрудничества с благотворительным фондом. И мне стало интересно разбираться в феномене благотворительности, меценатства и почему вообще люди этим занимаются. Расскажу о самых известных русских меценатах.

95
Читать еще