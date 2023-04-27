Начинаем заполнять новые офисные пространства клерковскими тушками

Первый митап
Сегодня дизайнеры представили новый интерфейс для управления персоналом в рамках корпоративных аккаунтов Клерк.Премиум и мы подключили телевизор.
Делаем, чтобы главный бухгалтер или человек ответственный за персонал в компании мог удобно наблюдать за тем как сотрудники проходит обучение. Мог назначать нужные курсы или вебинары сотруднику и мог контролировать все этапы от обучения до выдачи диплома.
Вот один экран дашборда:
Переговорная комната, где проходит презентация, находится на проходе между частями офиса. Люди проходят мимо митапа и слышат, что происходит что-то интересное. В общем, никаких секретов.
Давайте посмотри как обустроились в других кабинетах.
Капитанская рубка
В этой комнате находятся все руководители компании, а также команда продакт-менеджеров, которая проходит обучение и находится под пристальным вниманием всех. Кроме того, здесь Ева. Я упоминал об этом в своем посте:
Один стол для CTO, Head of Design, COO, CPO и foundera
Это экспериментальное решение в офисе «Клерка», которое, позволит ускорить принятие решений и сократит время на синхронизацию
Дофотографировал вечером когда все ушли
А эта часть тоже уже готова, но не убрана. Говорят, что завтра отдадут и ее
Комментарии4
Александр @42
Получается, что ремонт уже окончен?)
У СТО отобрать кресло и выдать табурет! и для здоровья полезно и не шумит по чём зря)
за поломанную мебель теперь знаешь с кого удерживать в будущем
Антон
А что, русское слово "собрание" уже вышло из моды? Про пунктуацию в тексте вообще молчу...
Backend developerКлерк.Ру
https://www.citilink.ru/product/kreslo-igrovoe-zombie-10-chernyi-iskusst-kozha-tkan-krestovina-plastik-1584182/ вместо табуреток!