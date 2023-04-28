Продуктовая команда сегодня сдавала экзамен. Помогите Лере

Ребята из команды продакт-менеджеров сегодня представляла аналитику и стратегию работы.

Напомню, что неделю назад мы набрали продуктовую команду. В течении недели пока я ремонтировал офис, они проходили обучение, анализировали Клерк и его продукты и сегодня итог их и нашей работы.

Поэтому купили еще 20 черных стульев за которые меня критикуют. Но я пока держусь, потому что они стоят 1900 рублей и их легко масштабировать в период неопределенного роста команды и квадратных метров.

На фото я и мои стулья

Первый выступает Ваня, ему 20 лет

Мария.

Ее презентация

Справа, вверху работает электрик

Лера, у нее продукт курс Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу Очень сложный продукт на 256 академических часов всего за 49900 рублей. Ей нужно продакт 7 курсов чтобы выжить в компании. Помогите Лере, купите у нее курс по маркетингу.

Ну вот и все. Рассказал все, что видел. Результаты от приемной комиссии узнаем во вторник.

Совсем недавно на на Клерке заработали продуктовые команды. Что такое продуктовый подход и почему это важно в ИТ-компании вот здесь:

Открытие февраля: сила продуктовой команды в продактах. Клерк.Встреча в марте 2023 года Не выполнили план, + 16 новых сотрудников. Начали строить в Клерке продуктовые команды. Но в процессе один из продактов сломал ногу. Миша, не болей. www.klerk.ru

Еще немного фоток офиса

Оптимизировали рабочее пространство

Из окна в офис уже выпрыгивает весна.

До вторника!