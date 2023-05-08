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Ремонт офиса Клерка закончили. Он шел два года

Конечно, остались еще какие-то недоделки и всяческие баги, но это уже мелочи.
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Я посчитал, оказалось ремонт офиса уже идет больше двух лет. Первую очередь начали в декабре 2020 и сдали в марте 2021 года.

Это фоторепортаж с первой очереди:

Зеленый, черный, оранжевый и миллиард рублей. Клерк сделал себе новый офис

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Вторую очередь сдали в ноябре 2021. У меня все зафиксировано:

MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось

Все. Переехали разработкой в новое пространство. Разработчики, дизайнеры, тестировщики, продакт. Всего десять человек. В пространстве рабочая зона, кухня, лекторий.

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Ремонт последней и самой тяжелой очереди я зафиксировал в этом фоторепортаже:

Сериал: Превращаем квартиру с цветными обоями в красивый лофт

Исходная точка: Купили две квартиры на последнем этаже 11-этажного дома. Мансарда 260 метров под крышей с высокими потолками. Самая высокая точка 4,5 метра. Вся эта красота была спрятана в ванных комнатах и пошита подвесными потолками. Везде гипсокартон. Все стены в обоях для бабушек из девяностых с претензией. Не мой стиль Вот теперь видны эти высокие потолки. Здесь была ванная комната. Слева душевая. Убираем лестницу, моем пол. Красота. Но и это не очень красиво. Чего ...

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В этой части пол был разной высоты и нам пришлось его выравнивать. Вывезли шесть камазов строительного мусора. Ломали стены, делали второй этаж, полностью заменили электрику. Ну вообще-то полностью заменили все.

В этой части офиса пространство для 23 ит-специалиста компании (программисты, проджекты, аналитики, тестировщики, дизайнеры, кто-то еще), лекторий на втором этаже полноценная кухня и два туалета.

Завтра в эту часть заедут программисты.

Справочная информация для тех, кто читает про офис «Клерка» впервые.

Офис «Клерка» находится в Краснодаре и занимает 500 квадратных метров в центре города. В офисе работает более 50 смелых и красивых человек. Офис, команда и пространство вокруг очень сильно меняется и развивается прямо сейчас.

Всю историю ремонта можно читать по тегу: #офис клерк.ру

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

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