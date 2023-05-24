Сотрудники компании «Клерк» открыли второй беговой сезон

Сотрудники компании «Клерк», знаменитого IT-проекта в области бухгалтерской информации, вновь объединились для занятий спортом.

На этот раз они открыли свой второй беговой сезон, подтверждая свою приверженность активному образу жизни и здоровому духу корпоративной культуры.

Второй беговой сезон стартовал с амбициозными планами. Сотрудники компании планируют бегать 5 км два раза в неделю — каждый вторник и четверг. Это значительное увеличение активности по сравнению с первым беговым сезоном, который состоялся в 2022 году. Первый беговой начался

в июле:

Беги, «Клерк», беги В здоровом теле - здоровый дух, подумали мы и решили не откладывать в долгий ящик возможность стать немного крепче. www.klerk.ru

И продлился до середины глубокой осени:

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Спортивные мероприятия, такие как эти, помогают укрепить корпоративную культуру, улучшить здоровье и благополучие сотрудников и способствуют укреплению командного духа.

Такой подход демонстрирует, что компания «Клерк» внимательно относится к своим сотрудникам и ставит их благополучие на первое место.

Поздравляем команду «Клерк» с открытием второго бегового сезона и желаем им удачи в достижении их спортивных целей!

Этот вдохновляющий текст написал ChatGPT. Немного добавлю от себя

Вот сегодняшняя трасса:

Понедельник, среда, пятница, 7 утра. Старт в Краснодаре по адресу: Кубанская Набережная, д.1. Бежим по «Тропе здоровья».

Коллеги, если хотите присоединится к нашему беговому клубу пишите в комментариях. Да здравствует тимбилдинг здорового человека!