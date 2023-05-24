Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип ToT
ToT

Сотрудники компании «Клерк» открыли второй беговой сезон

Сотрудники компании «Клерк», знаменитого IT-проекта в области бухгалтерской информации, вновь объединились для занятий спортом.
50

На этот раз они открыли свой второй беговой сезон, подтверждая свою приверженность активному образу жизни и здоровому духу корпоративной культуры.

Второй беговой сезон стартовал с амбициозными планами. Сотрудники компании планируют бегать 5 км два раза в неделю — каждый вторник и четверг. Это значительное увеличение активности по сравнению с первым беговым сезоном, который состоялся в 2022 году. Первый беговой начался

в июле:

Беги, «Клерк», беги

В здоровом теле - здоровый дух, подумали мы и решили не откладывать в долгий ящик возможность стать немного крепче.

www.klerk.ru

И продлился до середины глубокой осени:

Штааааа!? Тимбилдинг в выходные дни оплачивается в двойном размере. Лайфхак как избежать малому бизнесу затрат

Если за Тимбилдинг нужно платить, то это пенетрация Рострудом работодателя. Как малый бизнес может ответить Роструду?

www.klerk.ru

Спортивные мероприятия, такие как эти, помогают укрепить корпоративную культуру, улучшить здоровье и благополучие сотрудников и способствуют укреплению командного духа.

Такой подход демонстрирует, что компания «Клерк» внимательно относится к своим сотрудникам и ставит их благополучие на первое место.

Поздравляем команду «Клерк» с открытием второго бегового сезона и желаем им удачи в достижении их спортивных целей!

Этот вдохновляющий текст написал ChatGPT. Немного добавлю от себя

Вот сегодняшняя трасса:

Понедельник, среда, пятница, 7 утра. Старт в Краснодаре по адресу: Кубанская Набережная, д.1. Бежим по «Тропе здоровья».

Коллеги, если хотите присоединится к нашему беговому клубу пишите в комментариях. Да здравствует тимбилдинг здорового человека!

ToT

ToT

Клерк

6369 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Бегаем второй год, а тут в коментах говорили, что не протянем и недели ) 

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 19 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    три человека протянули как ни странно

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Моё дело
Моё дело

Льготы по расходам на искусственный интеллект

С 1 января 2023 года организациям можно учитывать расходы на российские программы и радиоэлектронику в повышенном размере, а также применять к ним ускоренную амортизацию. Рассказываем про особенности применения новых льгот.

Льготы по расходам на искусственный интеллект
16
Логотип nlukina
nlukina
Зарплата

С 1 июля 2023 года в России повысят МРОТ. Не забудьте внести изменения в документы

С 1 июля 2023 года в России повышается минимальный размер оплаты труда. Об этом стало известно по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Предположительно МРОТ в России составит 17 866,2 руб. Напомним, в какие документы следует внести изменения.

С 1 июля 2023 года в России повысят МРОТ. Не забудьте внести изменения в документы
4
384
Логотип tanyatanya__
tanyatanya__
Дробление бизнеса

Как аптека Авиценна судилась с налоговой из-за дробления и выиграла спор. Интересная история

Аптека Авиценна выиграла спор с налоговой инспекцией в 2018г. о дроблении бизнеса. Дело № А19-6999/2017. Расскажу про это интересное дело подробнее.

Как аптека Авиценна судилась с налоговой из-за дробления и выиграла спор. Интересная история
86
Логотип Делис Архив
Делис Архив
Отпуска

Время массовых отпусков: электронный архив и дистанционное хранение документов

С наступлением лета начинается горячая пора — сезон отпусков. Разберем, как работодателю подготовится к этому периоду, а также чем ему в этом может помочь электронный архив и дистанционное хранение документов.

Время массовых отпусков: электронный архив и дистанционное хранение документов
241
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Обзор законопроектов

Запрет уклонистам быть депутатами, освобождение добровольцев от уголовной ответственности в обзоре военного права

Рассказываю о законодательных инициативах, затрагивающих права военнослужащих.

31
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Алименты

Долги по алиментам. Повзрослевший ребенок, алименты и срок исковой давности

Мама должна папе по алиментным обязательствам миллион рублей. Вчера сыну исполнилось 18 лет. Вопрос: что будет с алиментами дальше и можно ли их будет взыскать спустя три года?

Долги по алиментам. Повзрослевший ребенок, алименты и срок исковой давности
2
102
Логотип igotosochi
igotosochi
Общество

Москва снова растёт, Сочи уже ждёт летний туземун. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Города интересны тем, что недвижимость там себя ведет вообще по-разному. В прошлый раз я смотрел март-апрель. Смотрим, что произошло на месяц, а также на исследование цен по различным другим регионам.

Москва снова растёт, Сочи уже ждёт летний туземун. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
40
Читать еще