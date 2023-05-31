Новый профиль, мои заказы, добавить свое мероприятие – свежие релизы Клерка о которых должен знать каждый пользователь

Клерк.Мероприятия

Начали работу над устаревшим проектом «Мероприятия». Добавили возможность добавить быстро и без менеджера информацию в каталог мероприятий о своем вебинаре, семинаре или курсе.

Вот быстрая ссылка (нужно быть авторизованным): Добавить мероприятие

Мои заказы

У Клерка появилось множество платных продуктов и сервисов. Поэтому мы обновили раздел "Мои заказы" https://klerk.ru/user/cabinet/orders/. Теперь можно увидеть все транзакции, и неоплаченные заказы. Дальше будет возможность скачать счет и акт без запроса к менеджеру.

Страница изменения профиля пользователя

Продолжаем масштабное обновление личного кабинета пользователя.



Обновили и объединили разделы "Информация" и "Смена пароля" https://klerk.ru/user/cabinet/info/. У пользователей появилась возможность быстро и удобно подтверждать номер телефона и электронную почту в личном кабинете. Страница стала быстрее, красивее, информативнее и функциональнее.

Легкая смена пароля, легкая привязка телефона для безопасности. Красивые, современные письма

Клерк.Работа

«Клерк.Работу» – это сервис по поиску бухгалтеров, добавили фильтры:

по должности, городу, опыту работы, зарплате типу занятости

Добавили сортировку по дате публикации и зарплате, поиск вакансий и возможность посмотреть контакты из ленты. Оь этом подробно читайте в посте менеджера проекта Виктории:

Как в Клерк.Работа найти и добавить вакансию Привет, меня зовут Вика, и я продакт-менеджер в Клерке. Сейчас активно занимаюсь продуктами Клерк.Работа и Мероприятия. Здесь хочу рассказывать, что нового мы с командой сделали. www.klerk.ru

В этом посте много комментариев, есть успешные кейсы от наших пользователей. Почитайте!