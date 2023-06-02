Как попасть на экскурсию в офис Клерка и стать веб-программистом

Коллеги, вы полгода наблюдали как мы в Краснодаре создавали офис Клерка (на самом деле три года).
Сериал: Превращаем квартиру с цветными обоями в красивый лофт
Научились сравнивать фотографии. Давайте сравним как было и как стало. Еще один ракурс:
Офис готов и мы проводим первый митап для тех, кто хочет стать программистом. Если вы в Краснодаре обязательно присоединяйтесь!
Дорогие друзья!
Приглашаем на бесплатный митап «Профессиональный перезапуск: митап о смене профессии и переходе в ИТ».
Митап будет полезен всем, кто активно изучает ИТ сферу и проходит курсы, мечтает устроиться на свою первую работу в этой сфере, а также выпускникам ИТ специализаций и тем, кто планирует сменить профессию и перейти в ИТ.
Дата: 09 июня 2023.
Время: в 19:00.
Место: Краснодар, Красноармейская ул., 55/1, 11 этаж.
Наши спикеры — опытные профессионалы, перешедшие в ИТ. Они поделятся своими историями и секретами успеха, расскажут о вызовах. Вы сможете задать вопросы, обсудить опасения и получить ценные советы, которые помогут в планировании будущей карьеры. Это возможность узнать больше про ИТ сферу, расширить свои горизонты и принять решение о своем профессиональном будущем.
На мероприятие необходима регистрация, т.к. встречу смогут посетить не более 60 человек.
Партнер мероприятия американская компания JetRubyКомпаниязанимается full-cycle мобильной и веб-разработкой с 2010 года.
Если вы в Краснодаре обязательно приходите!
Регистрация по ссылке:
Регистрация на митап
Дорогие друзья! Мы с радостью приглашаем вас на митап, который для вас проведут JetRuby и Клерк. Тема нашей встречи: "Профессиональный перезапуск: митап о смене профессии и переходе в ИТ". Дата: 09 июня 2023. Время: в 19:00. Место: г. Краснодар, Красноармейская ул., 55/1, 11 этаж. Контакты: https://t.me/jetruby https://klerk.info/work +79581119263 (добавочный 3) На этом митапе мы собрали команду опытных профессионалов, успешно перешедших в сферу IT из различных областей. Они поделятся своими личными историями, расскажут о вызовах, с которыми они столкнулись, и поделятся секретами своего успеха. Вы сможете задать вопросы, обсудить свои собственные опасения и получить ценные советы, которые помогут вам в планировании собственного профессионального перезапуска. Этот митап - отличная возможность узнать больше о сфере информационных технологий, расширить свои горизонты и принять решение о своей следующей профессиональной главе. На мероприятие необходима регистрация, т.к. встречу смогут посетить не более 60 человек.
Комментарии3
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Классный офис-лофт!👍 много растений - уютненько!
Борис МальцевКлерк
Приезжай))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
при первой возможности! с удовольствием!))