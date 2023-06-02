Как попасть на экскурсию в офис Клерка и стать веб-программистом

Митап о смене профессии и переходе в ИТ» пройдет 9 июня в краснодарском офисе «Клерка».

Коллеги, вы полгода наблюдали как мы в Краснодаре создавали офис Клерка (на самом деле три года).

Сериал: Превращаем квартиру с цветными обоями в красивый лофт Научились сравнивать фотографии. Давайте сравним как было и как стало. Еще один ракурс: www.kublog.ru

Офис готов и мы проводим первый митап для тех, кто хочет стать программистом. Если вы в Краснодаре обязательно присоединяйтесь!

Офис Клерк.ру в Краснодаре

Дорогие друзья!

Приглашаем на бесплатный митап «Профессиональный перезапуск: митап о смене профессии и переходе в ИТ».

Митап будет полезен всем, кто активно изучает ИТ сферу и проходит курсы, мечтает устроиться на свою первую работу в этой сфере, а также выпускникам ИТ специализаций и тем, кто планирует сменить профессию и перейти в ИТ.

Дата: 09 июня 2023.

Время: в 19:00.

Место: Краснодар, Красноармейская ул., 55/1, 11 этаж.

Наши спикеры — опытные профессионалы, перешедшие в ИТ. Они поделятся своими историями и секретами успеха, расскажут о вызовах. Вы сможете задать вопросы, обсудить опасения и получить ценные советы, которые помогут в планировании будущей карьеры. Это возможность узнать больше про ИТ сферу, расширить свои горизонты и принять решение о своем профессиональном будущем.

Офис Клерк.ру в Краснодаре

На мероприятие необходима регистрация, т.к. встречу смогут посетить не более 60 человек.

Партнер мероприятия американская компания JetRubyКомпаниязанимается full-cycle мобильной и веб-разработкой с 2010 года.

Если вы в Краснодаре обязательно приходите!

Регистрация по ссылке: