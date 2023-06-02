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Как попасть на экскурсию в офис Клерка и стать веб-программистом

Митап о смене профессии и переходе в ИТ» пройдет 9 июня в краснодарском офисе «Клерка».
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Как попасть на экскурсию в офис Клерка и стать веб-программистом
Офис Клерк.ру в Краснодаре

Коллеги, вы полгода наблюдали как мы в Краснодаре создавали офис Клерка (на самом деле три года).

Сериал: Превращаем квартиру с цветными обоями в красивый лофт

Научились сравнивать фотографии. Давайте сравним как было и как стало. Еще один ракурс:

www.kublog.ru

Офис готов и мы проводим первый митап для тех, кто хочет стать программистом. Если вы в Краснодаре обязательно присоединяйтесь!

Офис Клерк.ру в Краснодаре

Дорогие друзья!

Приглашаем на бесплатный митап «Профессиональный перезапуск: митап о смене профессии и переходе в ИТ».

Митап будет полезен всем, кто активно изучает ИТ сферу и проходит курсы, мечтает устроиться на свою первую работу в этой сфере, а также выпускникам ИТ специализаций и тем, кто планирует сменить профессию и перейти в ИТ.

Дата: 09 июня 2023.
Время: в 19:00.
Место: Краснодар, Красноармейская ул., 55/1, 11 этаж.

Наши спикеры — опытные профессионалы, перешедшие в ИТ. Они поделятся своими историями и секретами успеха, расскажут о вызовах. Вы сможете задать вопросы, обсудить опасения и получить ценные советы, которые помогут в планировании будущей карьеры. Это возможность узнать больше про ИТ сферу, расширить свои горизонты и принять решение о своем профессиональном будущем.

Офис Клерк.ру в Краснодаре

На мероприятие необходима регистрация, т.к. встречу смогут посетить не более 60 человек.

Партнер мероприятия американская компания JetRubyКомпаниязанимается full-cycle мобильной и веб-разработкой с 2010 года.

Если вы в Краснодаре обязательно приходите!

Регистрация по ссылке:

Регистрация на митап

Дорогие друзья! Мы с радостью приглашаем вас на митап, который для вас проведут JetRuby и Клерк. Тема нашей встречи: "Профессиональный перезапуск: митап о смене профессии и переходе в ИТ". Дата: 09 июня 2023. Время: в 19:00. Место: г. Краснодар, Красноармейская ул., 55/1, 11 этаж. Контакты: https://t.me/jetruby https://klerk.info/work +79581119263 (добавочный 3) На этом митапе мы собрали команду опытных профессионалов, успешно перешедших в сферу IT из различных областей. Они поделятся своими личными историями, расскажут о вызовах, с которыми они столкнулись, и поделятся секретами своего успеха. Вы сможете задать вопросы, обсудить свои собственные опасения и получить ценные советы, которые помогут вам в планировании собственного профессионального перезапуска. Этот митап - отличная возможность узнать больше о сфере информационных технологий, расширить свои горизонты и принять решение о своей следующей профессиональной главе. На мероприятие необходима регистрация, т.к. встречу смогут посетить не более 60 человек.

www.docs.google.com

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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ToT

ToT

Клерк

6366 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип nlukina
    nlukina 47 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Классный офис-лофт!👍 много растений - уютненько! 

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      18 минут назад

      Борис МальцевКлерк

      Приезжай))

      • Логотип nlukina
        nlukina 4 минуты назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        при первой возможности! с удовольствием!)) 

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