Реклама которая не похожа на рекламу, потому что – правда

Оно содержит коммерческое предложение, касающееся нашей подписки на Клерк.Премиум. Я понимаю, что может вызвать недоверие и возможное негативное отношение к публикации такой переписки, но я не могу удержаться и не поделиться этим случаем с вами.
«Клерк.Премиум» предоставляет доступ к онлайн-курсам, вебинарам, консультациям, разборам законов и правовым справочникам, объединенным в одной подписке для бухгалтеров, кадровиков и ИП.
Каждый бухгалтер должен иметь под рукой Клерк.Премиум. Мы быстрые, честные, опытные и самые выгодные. Активировать подписку можно по этой ссылке.
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Клерк.Премиум: удобные тарифы, безлимитное обучение
Вот еще раз полный перечень того, что включено в подписку:
Доступ к собственной базе онлайн-курсов для бухгалтеров. В настоящее время в базе насчитывается 46 курсов, и каждый месяц добавляются новые.
Доступ к 178 мини-курсам. Ежедневно выходят новые мини-курсы, предлагая вам постоянное обновление знаний.
Бесплатные ежедневные вебинары для подписчиков. Вы всегда можете присоединиться к нашим информативным вебинарам, которые проводятся ежедневно. Вот расписание на июль-август.
Записи вебинаров. В нашей базе находится 607 записей вебинаров, и у вас есть возможность использовать удобный поиск и фильтры для нахождения нужных материалов.
Бесплатные и безлимитные консультации. Над консультациями работает 34 эксперта и легендарная Над.К
Доступ к правовой системе, включающей кодексы, документы, бланки, инструменты, справочники и калькуляторы, а также классификаторы, которые помогут вам оперативно находить необходимую информацию.
Доступ к журналу «Разборы законов». Вы сможете быть в курсе последних изменений в законодательстве и получать разборы и комментарии экспертов.
Отсутствие рекламы на платформе "Клерк". Мы предоставляем вам чистое рабочее пространство без назойливой рекламы.
А еще, как только вы становитесь подписчиком, ваш логотип автоматически меняется на этот:
Доступ к одному вебинару обычно стоит 399 рублей, получается покупая Клерк.Премиум только на вебинарх вы экономите 242 193 тысячи рублей! Не упустите возможность получить все эти преимущества с подпиской на Клерк.Премиум. Быстро активировать подписку можно тут:
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