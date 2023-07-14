Реклама которая не похожа на рекламу, потому что – правда

Мне хочется поделиться с вами этим случайным письмом, которое мы получили от нашего клиента, и оно вызывает у меня ощущение гордости. Письмо, предназначенное для коллеги клиента, было отправлено по ошибке на нашу почту.

Оно содержит коммерческое предложение, касающееся нашей подписки на Клерк.Премиум. Я понимаю, что может вызвать недоверие и возможное негативное отношение к публикации такой переписки, но я не могу удержаться и не поделиться этим случаем с вами.

«Клерк.Премиум» предоставляет доступ к онлайн-курсам, вебинарам, консультациям, разборам законов и правовым справочникам, объединенным в одной подписке для бухгалтеров, кадровиков и ИП.

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Вот еще раз полный перечень того, что включено в подписку:

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