Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип ToT
ToT

Реклама которая не похожа на рекламу, потому что – правда

Мне хочется поделиться с вами этим случайным письмом, которое мы получили от нашего клиента, и оно вызывает у меня ощущение гордости. Письмо, предназначенное для коллеги клиента, было отправлено по ошибке на нашу почту.
32
Реклама которая не похожа на рекламу, потому что – правда
Иллюстрация Борис Мальцев \ Клерк

Оно содержит коммерческое предложение, касающееся нашей подписки на Клерк.Премиум. Я понимаю, что может вызвать недоверие и возможное негативное отношение к публикации такой переписки, но я не могу удержаться и не поделиться этим случаем с вами.

«Клерк.Премиум» предоставляет доступ к онлайн-курсам, вебинарам, консультациям, разборам законов и правовым справочникам, объединенным в одной подписке для бухгалтеров, кадровиков и ИП.

Каждый бухгалтер должен иметь под рукой Клерк.Премиум. Мы быстрые, честные, опытные и самые выгодные. Активировать подписку можно по этой ссылке.

Подписка на Клерк.Премиум

Клерк.Премиум: удобные тарифы, безлимитное обучение

www.klerk.ru

Вот еще раз полный перечень того, что включено в подписку:

  1. Доступ к собственной базе онлайн-курсов для бухгалтеров. В настоящее время в базе насчитывается 46 курсов, и каждый месяц добавляются новые.

  2. Доступ к 178 мини-курсам. Ежедневно выходят новые мини-курсы, предлагая вам постоянное обновление знаний.

  3. Бесплатные ежедневные вебинары для подписчиков. Вы всегда можете присоединиться к нашим информативным вебинарам, которые проводятся ежедневно. Вот расписание на июль-август.

  4. Записи вебинаров. В нашей базе находится 607 записей вебинаров, и у вас есть возможность использовать удобный поиск и фильтры для нахождения нужных материалов.

  5. Бесплатные и безлимитные консультации. Над консультациями работает 34 эксперта и легендарная Над.К

  6. Доступ к правовой системе, включающей кодексы, документы, бланки, инструменты, справочники и калькуляторы, а также классификаторы, которые помогут вам оперативно находить необходимую информацию.

  7. Доступ к журналу «Разборы законов». Вы сможете быть в курсе последних изменений в законодательстве и получать разборы и комментарии экспертов.

  8. Отсутствие рекламы на платформе "Клерк". Мы предоставляем вам чистое рабочее пространство без назойливой рекламы.

А еще, как только вы становитесь подписчиком, ваш логотип автоматически меняется на этот:

Доступ к одному вебинару обычно стоит 399 рублей, получается покупая Клерк.Премиум только на вебинарх вы экономите 242 193 тысячи рублей! Не упустите возможность получить все эти преимущества с подпиской на Клерк.Премиум. Быстро активировать подписку можно тут:

Подписка на Клерк.Премиум

Клерк.Премиум: удобные тарифы, безлимитное обучение

www.klerk.ru

А вот тут медленно почитать красивую лендинг-страницу:

Клерк.Премиум

Ежедневная полная информационная поддержка по всем рабочим вопросам с личными консультациями и комфортным обучением

www.klerk.ru

Как всегда жду комментариев и подписки на мой блог на Клерке!

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

32
ToT

ToT

Клерк

6374 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ToT
    ToT

    Реклама которая не похожа на рекламу, потому что – правда

    Мне хочется поделиться с вами этим случайным письмом, которое мы получили от нашего клиента, и оно вызывает у меня ощущение гордости. Письмо, предназначенное для коллеги клиента, было отправлено по ошибке на нашу почту.

    Реклама которая не похожа на рекламу, потому что – правда
    32
    Логотип Ilya_Nazarov
    Ilya_Nazarov
    Учет займов

    Как передать ценные бумаги в контролируемую иностранную компанию (КИК) и зачем это нужно в 2023 году

    В каких случаях может потребоваться перевод портфеля ценных бумаг на КИК, а также про валютные риски в 2023 году и увеличение капитала за счет вклада ценными бумагами расскажу в статье.

    28
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Порядок исчисления «смешанного» стажа на Крайнем Севере для женщин, претендующих на досрочную пенсию

    Предлагается установить порядок расчета стажа женщин при работе на Крайнем Севере и в приравненных районах.

    24
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как писать сильные заголовки: 7 способов с примерами

    Хороший заголовок отражает суть статьи: читатель понимает, что ждать от материала, поэтому охотно кликает на заголовок и сразу переходит к содержанию. Например, в этой статье большинство людей не прочитают то, что сейчас читаете вы, а сразу пойдут за советами. В статье рассказываю, как писать так же.

    Как писать сильные заголовки: 7 способов с примерами
    1
    60
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Инвестиции с высоким риском: облигации с доходностью 15%+ прямо сейчас

    Сегмент ВДО (высокодоходных = высокорискованных = мусорных облигаций) в последние 2 года прямо-таки развивается бурными темпами. Большинство выпусков выкупается физлицами, правда вот держать их до погашения не всегда безопасно. В смысле, вообще не безопасно. Но высокая доходность привлекает инвесторов, поэтому сначала пара слов про риски.

    Инвестиции с высоким риском: облигации с доходностью 15%+ прямо сейчас
    36
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке

    Как уменьшить налог УСН на страховые взносы ИП в 1С: Бухгалтерии

    Предприниматели без сотрудников могут уменьшить налог УСН на взносы за себя. Для этого нужно уплатить взносы не в конце года, а до конца квартала, в котором предприниматель хочет снизить налог. В статье расскажем, как правильно отразить уменьшение налога и сформировать необходимые документы в 1С: Бухгалтерии.

    Как уменьшить налог УСН на страховые взносы ИП в 1С: Бухгалтерии
    446
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Пятничный дайджест постов Трибуны. Про удаленку, вождение в пьяном виде и Бастилию👀

    В этот раз рабочая неделю нам показалось бесконечной, но при этом продуктивной и богатой на интересные темы. Спасибо депутатам, которые стали постоянным ньюсмейкерами постов Трибуны. Подводим итоги, выбираем самые просматриваемые публикации и комментируемые новости.

    Пятничный дайджест постов Трибуны. Про удаленку, вождение в пьяном виде и Бастилию👀
    91
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Аутсорсинг

    SWOT-анализ делегирования: поможет ли вашему бизнесу аутсорсинг

    Передача отдельных процессов в бизнесе на аутсорсинг позволяет эффективно распределить задачи, получить качественный результат и сэкономить деньги. Но не все компании осмеливаются на этот шаг. Стоит ли пользоваться услугами сторонних исполнителей и зачем нужен SWOT-анализ делегирования, разберем на примере аутсорсинга линейного персонала.

    SWOT-анализ делегирования: поможет ли вашему бизнесу аутсорсинг
    186
    Читать еще