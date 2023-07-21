Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей

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По моему мнению, это идеальный выбор для бухгалтеров, кадровиков, индивидуальных предпринимателей, директоров и юристов, стремящихся расширить свои знания и навыки.

По абонементу вам открывается доступ к более чем 50 онлайн-курсам с сертификатами и 600 вебинарам всего за 999 рублей в месяц. В каталоге удобный поиск и фильтры. Приобретите абонемент прямо сейчас, просто перейдя по ссылке: Мгновенный доступ к вебинарам и онлайн-курсам «Клерк.Премиум».

Что входит в Абонемент?

Это подписка сразу на несколько сервисов:

Онлайн-курсы.Более 50 онлайн-курсов с сертификатами.Топовые темы и лекторы: налоговые проверки, ФСБУ, ЕНП, налоговые декларации, ошибки, работа в 1С — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы. Новый вебинар каждый день (смотрите календарь вебинаров): можете посещать эфиры. В спикерах — только практикующие эксперты, которые на практике работают с ситуациями, с которыми вы работаете. На вебинарах выступают налоговые адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, аудиторы, внедренцы 1С, именитые юристы и чиновники. Записи вебинаров. Получите доступ к обширной базе вебинаров на «Клерке». Более 600 вебинаров, разработанных нашими экспертами для бухгалтеров, кадровиков и менеджеров, доступны с удобными функциями поиска и фильтрации. Отсутствие рекламы на «Клерке». Никаких банеров. Мы предоставляем вам чистое рабочее пространство без назойливой рекламы.

Что не входит

Безлимитные консультации. Спрашивайте сколько угодно вопросов в течение срока подписки. Отвечаем в течение нескольких часов. У нас целый пул экспертов по всем нужным темам: расчет и уплата налогов, налоговая оптимизация, кадровый учет, 1С, право. Журнал Разборы законов: короткие и емкие видео и текстовые инструкции про все изменения. Каждый день выходят два новых разбора. И еще у вас будет уникальная возможность заказать разбор на свою тему главреду “Клерка”.

Эти продукты можно или купить отдельно или активировать подписку на «Клерк.Премиум». До 31 июля можно оформить месячную подписку.

«Клерк» – весь для бухгалтера!