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Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей

Обращая внимание на растущий интерес к нашим образовательным продуктам, сегодня запустили месячный абонемент к вебинарам и онлайн-курсам, подготовленным нашими экспертами.
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Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей

По моему мнению, это идеальный выбор для бухгалтеров, кадровиков, индивидуальных предпринимателей, директоров и юристов, стремящихся расширить свои знания и навыки.

По абонементу вам открывается доступ к более чем 50 онлайн-курсам с сертификатами и 600 вебинарам всего за 999 рублей в месяц. В каталоге удобный поиск и фильтры. Приобретите абонемент прямо сейчас, просто перейдя по ссылке: Мгновенный доступ к вебинарам и онлайн-курсам «Клерк.Премиум».

Что входит в Абонемент?

Это подписка сразу на несколько сервисов:

  1. Онлайн-курсы.Более 50 онлайн-курсов с сертификатами.Топовые темы и лекторы: налоговые проверки, ФСБУ, ЕНП, налоговые декларации, ошибки, работа в 1С — разбираем все бухгалтерские и кадровые темы.

  2. Новый вебинар каждый день (смотрите календарь вебинаров): можете посещать эфиры. В спикерах — только практикующие эксперты, которые на практике работают с ситуациями, с которыми вы работаете. На вебинарах выступают налоговые адвокаты, аттестованные налоговые консультанты, аудиторы, внедренцы 1С, именитые юристы и чиновники.

  3. Записи вебинаров. Получите доступ к обширной базе вебинаров на «Клерке». Более 600 вебинаров, разработанных нашими экспертами для бухгалтеров, кадровиков и менеджеров, доступны с удобными функциями поиска и фильтрации.

  4. Отсутствие рекламы на «Клерке». Никаких банеров. Мы предоставляем вам чистое рабочее пространство без назойливой рекламы.

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Что не входит

  1. Безлимитные консультации. Спрашивайте сколько угодно вопросов в течение срока подписки. Отвечаем в течение нескольких часов. У нас целый пул экспертов по всем нужным темам: расчет и уплата налогов, налоговая оптимизация, кадровый учет, 1С, право.

  2. Журнал Разборы законов: короткие и емкие видео и текстовые инструкции про все изменения. Каждый день выходят два новых разбора. И еще у вас будет уникальная возможность заказать разбор на свою тему главреду “Клерка”.

Эти продукты можно или купить отдельно или активировать подписку на «Клерк.Премиум». До 31 июля можно оформить месячную подписку.

Купить подписку на Клерк.Премиум

«Клерк» – весь для бухгалтера!

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

33
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Клерк

6374 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
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    Логотип ToT
    ToT

    Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей

    Обращая внимание на растущий интерес к нашим образовательным продуктам, сегодня запустили месячный абонемент к вебинарам и онлайн-курсам, подготовленным нашими экспертами.

    Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей
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