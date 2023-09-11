Логотип ToT
ToT

Завтра налоговая конференция «Клерка» Мы готовы

Забрали раздатку в типографии. Рассказываем и показываем
35
Завтра налоговая конференция «Клерка» Мы готовы

Второй месяц готовим большую налоговую конференцию Клерка. Она пройдет в Краснодаре, но будет онлайн-трансляция.

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция». Она пройдет завтра в Краснодаре в отеле Marriott офлайн и в онлайн-трансляции. Мы пригласили топ-экспертов и составили не только рабочую, но и развлекательную программу для всех участников. Обещаем, скучно не будет!

Купить онлайн-билет

Провести день в компании коллег и экспертов, задать вопросы на горячие темы и сразу получить ответы, обсудить масштабные поправки в Налоговый кодекс и проблемы ЕНС, проверок и внедрения в учет ФСБУ — для этого «Клерк» собирает бухгалтеров на«Клерк.Конференцию»!

Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним все, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024. Вас ждут конкурсы, розыгрыши, подарки, кофе-брейки, общение и новые знакомства.

Купить офлайн-билет

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

35
ToT

ToT

Клерк

6378 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Как здорово! Очень-очень все ждем! Онлайн трансляция начнется прямо в 9.00?

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      13 минут назад

      Борис МальцевКлерк

      Да! Ровно в 9-00!!!

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    На  фотке Миша главный дизайнер. Он придумал синий цвет на этом лендосе https://edu.klerk.ru/klerkconf/

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Найдите лучшую работу в вакансиях дня от «Клерка»!

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

11
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Мотивация персонала

Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 

Текучка кадров в ресторанном бизнесе одна из самых высоких по рынку. Персонал кофеен меняется каждые 3-6 месяцев, и это считается нормой. Но при грамотно выстроенной системе мотивации этот период можно увеличить, сформировать эффективную и сплоченную команду, настроенную на общий успех. Реальные способы, как удержать работников в сфере общепита.

Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 
1
542
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени «Клерк.Конференция 2023» – уже завтра!

Завтра, 12 сентября 2023 года, состоится «Клерк.Конференция» – мероприятие с топовыми лекторами и темами, в которых нужно уже сейчас разбираться каждому бухгалтеру: налоговые проверки, последние июльские изменения в НК, воинский учет, ФСБУ, отчетность за 9 месяцев 2023 года и многое другое. Вы еще успеваете купить билеты на онлайн-участие!

💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени «Клерк.Конференция 2023» – уже завтра!
949
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана

Россияне 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости. Отмечается с 1911 года, в 1913 году этот день стал официальным праздником, который привлекает внимание к проблеме алкогольной зависимости. Почему возник такой праздник и сколько человек умирает из-за алкоголя? Сейчас разберемся. А еще расскажем про граненый стакан.

Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана
7
108
Логотип EnDocs
EnDocs
Ведение бизнеса

Зачем бизнесу нужен ОЦО: и как он экономит бюджет компании

Деньги, которые зарабатывает компания могут расходоваться эффективно – идти на разработку новых проектов, улучшение товаров и услуг, или утекать «в трубу» на организацию внутренних процессов.

Зачем бизнесу нужен ОЦО: и как он экономит бюджет компании
38
Логотип prokofafan
prokofafan
Зарплата

Где деньги, Зин? Почти половина россиян никогда не получала премии на работе

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, как часто они получают премии. Опрос проводился среди 5 334 российских соискателей с 28 августа по 6 сентября 2023 г.

9
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

Вредные советы для предпринимателей

Как не стоит вести бизнес — читайте топ вредных советов от лидера и основателя Первой Экспертной Бухгалтерии Сергея Кравченко. Он объяснил, чем грозят незаконные «лайфхаки», и описал случаи из личной практики.

Вредные советы для предпринимателей
95
Читать еще