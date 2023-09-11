Завтра налоговая конференция «Клерка» Мы готовы

Второй месяц готовим большую налоговую конференцию Клерка. Она пройдет в Краснодаре, но будет онлайн-трансляция.

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция». Она пройдет завтра в Краснодаре в отеле Marriott офлайн и в онлайн-трансляции. Мы пригласили топ-экспертов и составили не только рабочую, но и развлекательную программу для всех участников. Обещаем, скучно не будет!

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Провести день в компании коллег и экспертов, задать вопросы на горячие темы и сразу получить ответы, обсудить масштабные поправки в Налоговый кодекс и проблемы ЕНС, проверок и внедрения в учет ФСБУ — для этого «Клерк» собирает бухгалтеров на«Клерк.Конференцию»!

Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott. Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — мы вспомним все, что произошло в 2023 и обсудим, чего нам ждать в 2024. Вас ждут конкурсы, розыгрыши, подарки, кофе-брейки, общение и новые знакомства.

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