Персональные ленты на Клерке: подписывайся на полезный контент и настраивай под себя!

Каждый пользователь сможет создать для себя уникальное информационное пространство, которое будет отвечать его интересам и потребностям.

На Клерке сделали персональные ленты, состоящие из контента, на который ты подписался. В них - блоги от пользователей и компаний. Если что-то не нравится, можно отписаться. Хочешь отписаться от блогеров? Кликай в настройки подписки. От компаний отписывайся прямо из ленты.

Моя лента Индивидуальная лента на Клерке www.klerk.ru

Что это такое?

Персональные ленты - это новый инструмент, позволяющий пользователям Клерка видеть контент тех авторов и блогов, на которые они подписаны. Это позволит убрать из ленты ненужный шум и сделает просмотр материалов более целенаправленным.

Что будет в моей ленте

По умолчанию, ваша лента будет состоять из статей и новостей Клерка. Это коренной и основной контент платформы, от которых отписаться нельзя. Кроме того, в ленте будут блоги компании и блогеры Трибуны. Однако здесь у вас есть выбор: если какие-то блоги или авторы вам не интересны - вы можете отписаться от них.

Как управлять подписками

Для того чтобы управлять подписками на блогеров, перейдите по следующей ссылке: Мои подписки. Если же вы хотите отписаться от какой-либо компании, то сделать это можно прямо из ленты.

План работ