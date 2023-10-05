Персональные ленты на Клерке: подписывайся на полезный контент и настраивай под себя!

На Клерке сделали персональные ленты, состоящие из контента, на который ты подписался. В них - блоги от пользователей и компаний. Если что-то не нравится, можно отписаться. Хочешь отписаться от блогеров? Кликай в настройки подписки. От компаний отписывайся прямо из ленты.
Моя лента
Индивидуальная лента на Клерке
Что это такое?
Персональные ленты - это новый инструмент, позволяющий пользователям Клерка видеть контент тех авторов и блогов, на которые они подписаны. Это позволит убрать из ленты ненужный шум и сделает просмотр материалов более целенаправленным.
Что будет в моей ленте
По умолчанию, ваша лента будет состоять из статей и новостей Клерка. Это коренной и основной контент платформы, от которых отписаться нельзя. Кроме того, в ленте будут блоги компании и блогеры Трибуны. Однако здесь у вас есть выбор: если какие-то блоги или авторы вам не интересны - вы можете отписаться от них.
Как управлять подписками
Для того чтобы управлять подписками на блогеров, перейдите по следующей ссылке: Мои подписки. Если же вы хотите отписаться от какой-либо компании, то сделать это можно прямо из ленты.
План работ
Добавим в эти ленты статьи и новости Клерка. Ленты можно будет кастомизировать через подписки на теги.
Добавим переключение на персональные ленты на главной странице
Добавим удобное управление на все типы подписок
Комментарии2
Борис МальцевКлерк
Это очен прикольно! Наконец-то подписки на пользователя имеют смысл )
Борис МальцевКлерк
Еще раз: https://www.klerk.ru/my/