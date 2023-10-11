Развитие социальной сети Клерка: Лента КУба и персональные ленты

Наверное, все то что я напишу ниже будет невозможно понять, но я оставлю для истории.

Теперь у нас есть лента сообщений из Телеграм-канала "Красный уголок бухгалтера". Кроме того, мы добавили удобное переключение между лентами прямо на главной странице.

Первое. Обновление персональных лент на Клерке

На сайте теперь доступна персональная лента, которая формируется на основе ваших подписок. В ней вы найдете:

Блоги активных пользователей

Блоги компаний

Статьи

Новости

Ленту КУБа

Подробнее о нововведении я рассказывал в посте: Персональные ленты на Клерке: подписывайся на полезный контент и настраивай под себя!

Однако, заметив, что новости и статьи начали преобладать и "затмевать" другой контент, мы приняли решение временно убрать их из персональных лент. Вернем их после внедрения функции подписки на рубрики и теги.

Второе. Лента сообщений из Телеграм-канала "Красный уголок бухгалтера"!

Рады представить вам новую ленту сообщений прямиком из нашего телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера». С его помощью мы переносим активное общение из Телеграма на наш сайт. Сейчас у канала уже 13 024 подписчика, и он стал настоящей альтернативой форумам. Для того чтобы задать вопрос, нужно написать боту @kubklerk_bot👈

Посмотреть новую ленту можно по ссылке: https://www.klerk.ru/questions/. Заголовок для этих «тележных» постов придумывает ChatGPT. В тестовом периоде решили назвать эту ленту просто и понятно - «Вопросы».

Конечно, в процессе создания ленты мы столкнулись с критикой. Вы можете ознакомиться с аргументами критиков в комментариях по этой ссылке. Но, кажется, мы учли все замечания и сделали ленту еще лучше. Все равно, мы были бы рады услышать ваше мнение!

Третье. Удобное переключение между лентами

Теперь на главной странице, прямо в верхней части, вы найдете переключатель между лентами.

И это не только на главной! Мы добавим этот удобный инструмент на все типы страниц. Благодаря этому обновлению, вы сможете быстро и легко переходить к интересующему вас контенту, даже если вы пользуетесь сайтом с телефона.

Что будет дальше