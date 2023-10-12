Цветочные новости (Выезд 9 октября 2023)
Для того чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 6 октября. Уверен, что вам это важно. Орфографию автора сохранил.
1. С балкона ребята в пятницу занесли растения, я вернула назад только мушмулу - до ноября спокойно может там стоять. На зиму занесу.
2. Растения с балкона перегруппировала исходя из их потребностей и внешнего вида, кого-то на более яркий свет, кого-то в "тенёк".
3. Ознакомилась с перестановкой внутри офиса, привыкаю и подстраиваю растения к новым условиям.
4. Просыхаемость сильно снизилась с приходом холодов, полив с осторожностью
5. По насекомым беспокойства нет, единичные. Долечим
Общее состояние на этой неделе хорошее 👍
Лифты
Отдел «Бизнес»
Кабинет Бориса
Балкон
Центр обучения «Клерка»
Митапная
Центр принятия решений
Комментарии3
Борис МальцевКлерк
Все цветет))
gnews spb
Под логотипом "старбакса" ? )))
ВикторияГлавный бухгалтер
Красота!