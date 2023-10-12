Цветочные новости (Выезд 9 октября 2023)

Для того чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 6 октября. Уверен, что вам это важно. Орфографию автора сохранил.

1. С балкона ребята в пятницу занесли растения, я вернула назад только мушмулу - до ноября спокойно может там стоять. На зиму занесу.

2. Растения с балкона перегруппировала исходя из их потребностей и внешнего вида, кого-то на более яркий свет, кого-то в "тенёк".

3. Ознакомилась с перестановкой внутри офиса, привыкаю и подстраиваю растения к новым условиям.

4. Просыхаемость сильно снизилась с приходом холодов, полив с осторожностью

5. По насекомым беспокойства нет, единичные. Долечим

Общее состояние на этой неделе хорошее 👍

Вот тут фоторепортаж с прошлого выезда: Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов

Лифты

Фикус не сыпется совсем🔥 Одна из монстер быстро, за выходные, пульнула новый листик. Спустя время буду делать ротацию со второй монстерой, чтобы каждой доставалось больше света от окна.

Отдел «Бизнес»

Эпипремнум все еще не поливаю, грунт прям мокрый, думаю на дне горшка вода, поэтому так долго сохнет. Пошел 2 месяц без полива.

По остальным ситуация стабильная

Кабинет Бориса

Лимон очень радует, отлично растёт. Сорт похож на Павловский, с большими колючками. Черемойя с балкона выглядит бодро, листики бархатные. Оливку я переставила ближе к большому окну. Яркий свет для нее критически важен. Была сухой - полила ее обильно, будем присматриваться к ее просыхаемости.

Авокадо на этой неделе не вызывает опасений, много точек роста. Грунт еще влажный с прошлой недели, я чуть опрыскала грунт по верху и подвинула его ближе к окну, чтобы не цеплялись, когда будете к столу проходить

Балкон

Все хорошо, начинаются сезонные изменения от холодов.

Центр обучения «Клерка»

На столах хорошо.

Единично желтые листики, беспокойства не вызывают

Кокос выровнялся, бодрый. Новый лист растёт хорошо, опрыскиваю, чтобы легче раскрывался. На монстере новый лист прибавил в размере прилично

У окна попросила ребят открывать жалюзи, когда возможно. В целом, норм. Поливаю редко, внутри грунт сохнет долго

Монстера оклималась, пятна на усугубляются, сохнет дольше, чем ее сосед эпипремнум. Для второго эпипремнума, что под лампой, нарезала по офису черенков, хочу засадить весь объем горшка, а то пусто. Корни должен дать быстро

Тут всё бодрое и зелёное. Алоказия раскручивает новый лист, у драцен хорошие, пышные верхушки. Из новых жителей - пальма и коффе с балкона

Митапная

Переселенцы: сансеверия спокойно выдержит недостаток света, а вот фикус может отреагировать негативно. Понаблюдаем. Замики еще сырые, тоже 2 месяц пошёл. Но признаков гниения не показывают

Центр принятия решений

Всё стабильно. Юкки еще не просохли, всё еще не поливаю