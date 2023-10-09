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Алексей Иванов: для чего вести блоги на «Клерке» и кто такие «тетимаши»

Как зарабатывать миллионы благодаря профессиональному блогу? Алексей Иванов, Академии Регламент.
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На канале Светланы Беляевой (блог Светланы на Клерке) в гостях был Алексей Иванов, руководитель и собственник Академии "Регламент". Он поделился своим опытом ведения блога на "Клерке" и рассказал, как это помогает в продвижении бухгалтерских продуктов.

Основные моменты интервью:

  • Знакомство с Алексеем Ивановым. Начало интервью было посвящено знакомству с гостем и его карьерному пути.

  • Развитие в "Моем деле" и создание собственного бизнеса. Алексей рассказал о своем опыте работы в компании "Мое дело" и причинах создания собственной академии.

  • ФСБУ и текущий этап развития. Обсуждение актуальных тем в бухгалтерии и планы на будущее.

  • Выход на рынок и увеличение клиентской базы. Секреты успешного продвижения и преодоление страхов перед читателями.

  • Телеграм как инструмент общения и источник дохода. Разбор преимуществ и недостатков платформы для бизнеса.

  • Создание качественного контента. Алексей поделился своими методиками создания контента, рассказал о важности контент-плана и времени, которое он тратит на создание материалов.

  • Продажи через вебинары. Как превратить свои знания и опыт в реальные продажи с помощью онлайн-мероприятий.

В целом, интервью стало настоящей кладезью полезной информации для всех, кто хочет развивать свой бизнес в сфере бухгалтерии и использовать блог на "Клерке" как инструмент для привлечения клиентов. Но, как всегда, главное - это не только знания, но и их применение на практике. Так что, дорогие бухгалтеры, берите на вооружение и вперед к успеху! Ну, и, конечно, не забывайте про налоги. 😉

Напомню, что первое интервью Светлана взяла у фаундера самого крутого бухгалтерского портала «Клерк.ру» Борис Мальцева и на данный момент оно набрало 718 просмотров.

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Клерк

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Комментарии

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  • Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева 16 минут назад

    Светлана БеляеваГенеральный директор

    Открою ленту с комментариями 😊 Какие идеи из подкаста забрали себе? 

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