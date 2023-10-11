Научились сворачивать ленту мнений, сделали отклики на вакансию

Рассказываю про важные изменения, сделанные командой «Клерка» за последнюю неделю.

Клерк.Работа. Сделали отклики на вакансию

Вчера был важный релиз для Клерк.Работа, теперь можно откликаться на вакансии с помощью своего резюме на Клерке.

Отклики приходят работодателю на почту, в колокольчик и в ТГ со ссылкой на резюме соискателя и открытыми контактами.

Теперь соискателю и работодателю будет проще связаться. За полдня реальными пользователями уже было отправлено: 24 отклика, парочка даже с сопроводительным письмом.

Мы все радуемся!

Научились сворачивать ленту мнений

Стали получать жалобы от клиентов, что не хочется видеть ленту комментариев на сайте. Шумит и отвлекает.

Теперь ленту комментариев можно скрыть.

Вариант 1 - это лента комментариев в обычно состоянии, вариант 2 -скрыта.