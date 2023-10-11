Научились сворачивать ленту мнений, сделали отклики на вакансию

Клерк.Работа. Сделали отклики на вакансию
Вчера был важный релиз для Клерк.Работа, теперь можно откликаться на вакансии с помощью своего резюме на Клерке.
Отклики приходят работодателю на почту, в колокольчик и в ТГ со ссылкой на резюме соискателя и открытыми контактами.
Теперь соискателю и работодателю будет проще связаться. За полдня реальными пользователями уже было отправлено: 24 отклика, парочка даже с сопроводительным письмом.
Мы все радуемся!
Разместить вакансию: https://www.klerk.ru/jobs/vacancies/
Создать резюме: https://www.klerk.ru/jobs/resume/
Научились сворачивать ленту мнений
Стали получать жалобы от клиентов, что не хочется видеть ленту комментариев на сайте. Шумит и отвлекает.
Теперь ленту комментариев можно скрыть.
Вариант 1 - это лента комментариев в обычно состоянии, вариант 2 -скрыта.
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