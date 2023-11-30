Дарим годовую подписку на Клерк.Премиум, тому кто предложит лучшее название для нашего Робота.

Клерк – самый большой и уважаемый сайт для бухгалтеров в России. Он 22 года работает для бухгалтеров. На Клерке множество бесплатных материалов, справочников, сервисов и инструментов для бухгалтеров.

Но помимо бесплатного контента, уже несколько лет мы предлагаем на нашем сайте платные продукты: онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров и доступ к платным текстам-разборам. У нас есть подписка, объединяющая все эти продукты, которую мы называем «Клерк.Премиум».

Наши продукты продают менеджеры, но часть продуктов пользователи могут приобрести самостоятельно на сайте. Такие продажи мы называем «продажами Роботом». К слову, в этом месяце робот обошел по продажам команду из ±20 менеджеров по продажам.

Наша команда настолько привыкла к нему за эти несколько месяцев, что каждый из нас иногда разговаривает с ним, к некоторым Робот приходит по ночам во снах. И мы поняли, что хотим дать ему имя.

Для того чтобы решить эту задачу я обратился к ИИ. Вот мой диалог с ним:

Борис: Мы самый большой сайт для бухгалтеров в России - Клерк.ру. На нашем сайте мы продаем онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров и предоставляем доступ к платным текстам. Эти продукты мы продаем как отдельно, так и в виде подписки, которую называем Клерк.Премиум. Наши продукты продают менеджеры, а часть продуктов пользователи могут купить самостоятельно на сайте. Такие продажи мы называем продажами Роботом. Предложите идеи, как назвать Робота?

ChatGPT: Понимая контекст вашего бизнеса и продуктов, предлагаю следующие варианты названий для вашего робота, который занимается автоматизированными продажами на Клерк.ру: КлеркБот – сочетает в себе название вашего сайта и слово "бот", подчеркивая его принадлежность к вашему бренду. ПремиумБот – в честь вашей подписки Клерк.Премиум, подчеркивая высокий уровень сервиса. БухгалтерБот – акцентирует на специализации вашего сайта и его целевой аудитории. АвтоКлерк – подчеркивает автоматизацию процесса продаж и прямую связь с вашим брендом. ФинансистБот – отражает финансовую направленность вашего сайта. КалькуляторБот – игра слов, связывающая бухгалтерию с калькуляторами. КонсультБот – подчеркивает, что робот помогает в выборе курсов и консультаций. АналитикБот – акцент на аналитической функции бухгалтерии. ДебетДроид – сочетание бухгалтерских терминов "дебет" и "дроид". КредиторБот – еще одно сочетание бухгалтерского термина с "ботом". Эти названия созданы так, чтобы отражать как функционал робота, так и его связь с вашим брендом и специализацией сайта.

Мне не нравится, имена которые дал ChatGPT бездушные. Я не сдаюсь.

Борис: а попробуй более человечные имена дать, используй имена людей

ChatGPT: Конечно, использование человеческих имен для робота может придать ему более дружелюбный и доступный образ. Вот несколько предложений: Алекс Клерк – сочетает человеческое имя с названием вашего бренда. Максим Финанс – имя Максим ассоциируется с надежностью и профессионализмом в финансовой сфере. Иван Бухгалтер – традиционное русское имя, легко запоминается и ассоциируется с бухгалтерской деятельностью. Елена Про – имя Елена может быть ассоциировано с профессионализмом и экспертностью. Николай Аналитик – имя Николай придает образу робота серьезность и надежность, а "Аналитик" подчеркивает его функционал. Ольга Премиум – имя Ольга звучит дружелюбно и профессионально, а "Премиум" связывает ее с вашей подпиской. Дмитрий Дебет – имя Дмитрий популярно и легко запоминается, а "Дебет" указывает на бухгалтерскую тематику. Светлана Кредит – имя Светлана звучит мягко и дружелюбно, а "Кредит" добавляет профессиональный контекст. Андрей Калькулятор – имя Андрей воспринимается как надежное и уверенное, а "Калькулятор" намекает на бухгалтерские задачи. Татьяна Консульт – имя Татьяна звучит интеллигентно, а "Консульт" подчеркивает роль в предоставлении консультаций. Эти имена созданы таким образом, чтобы сочетать в себе человеческий элемент и профессиональную специализацию, что может улучшить восприятие робота пользователями вашего сайта.

Андрей Калькулятор - хорошая попытка, бро.

Внимание! Конкурс!

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Предлагаю бросить вызов ChatGPT и предложить название для нашего Робота. Это должно быть имя, которое отражает его роль в процессе продаж и в то же время вписывается в дух и стиль Клерк.ру. Мы ищем что-то оригинальное, запоминающееся и, конечно же, связанное с бухгалтерией и финансами. Мы самое большое сообщество бухгалтеров! Мы должны победить искусственный интеллект креативом!

Как участвовать: Просто отправьте комментариях под этой статьей. Мы выберем понравившееся имя, а победителю подарим годовую подписку на Клерк.Премиум! )

Честно говоря, мне нравится простое русское имя Григорий. Григорий – мой вариант!