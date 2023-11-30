Клерк – самый большой и уважаемый сайт для бухгалтеров в России. Он 22 года работает для бухгалтеров. На Клерке множество бесплатных материалов, справочников, сервисов и инструментов для бухгалтеров.
Но помимо бесплатного контента, уже несколько лет мы предлагаем на нашем сайте платные продукты: онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров и доступ к платным текстам-разборам. У нас есть подписка, объединяющая все эти продукты, которую мы называем «Клерк.Премиум».
Наши продукты продают менеджеры, но часть продуктов пользователи могут приобрести самостоятельно на сайте. Такие продажи мы называем «продажами Роботом». К слову, в этом месяце робот обошел по продажам команду из ±20 менеджеров по продажам.
Наша команда настолько привыкла к нему за эти несколько месяцев, что каждый из нас иногда разговаривает с ним, к некоторым Робот приходит по ночам во снах. И мы поняли, что хотим дать ему имя.
Для того чтобы решить эту задачу я обратился к ИИ. Вот мой диалог с ним:
Борис: Мы самый большой сайт для бухгалтеров в России - Клерк.ру. На нашем сайте мы продаем онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров и предоставляем доступ к платным текстам. Эти продукты мы продаем как отдельно, так и в виде подписки, которую называем Клерк.Премиум. Наши продукты продают менеджеры, а часть продуктов пользователи могут купить самостоятельно на сайте. Такие продажи мы называем продажами Роботом. Предложите идеи, как назвать Робота?
ChatGPT: Понимая контекст вашего бизнеса и продуктов, предлагаю следующие варианты названий для вашего робота, который занимается автоматизированными продажами на Клерк.ру:
КлеркБот – сочетает в себе название вашего сайта и слово "бот", подчеркивая его принадлежность к вашему бренду.
ПремиумБот – в честь вашей подписки Клерк.Премиум, подчеркивая высокий уровень сервиса.
БухгалтерБот – акцентирует на специализации вашего сайта и его целевой аудитории.
АвтоКлерк – подчеркивает автоматизацию процесса продаж и прямую связь с вашим брендом.
ФинансистБот – отражает финансовую направленность вашего сайта.
КалькуляторБот – игра слов, связывающая бухгалтерию с калькуляторами.
КонсультБот – подчеркивает, что робот помогает в выборе курсов и консультаций.
АналитикБот – акцент на аналитической функции бухгалтерии.
ДебетДроид – сочетание бухгалтерских терминов "дебет" и "дроид".
КредиторБот – еще одно сочетание бухгалтерского термина с "ботом".
Эти названия созданы так, чтобы отражать как функционал робота, так и его связь с вашим брендом и специализацией сайта.
Мне не нравится, имена которые дал ChatGPT бездушные. Я не сдаюсь.
Борис: а попробуй более человечные имена дать, используй имена людей
ChatGPT: Конечно, использование человеческих имен для робота может придать ему более дружелюбный и доступный образ. Вот несколько предложений:
Алекс Клерк – сочетает человеческое имя с названием вашего бренда.
Максим Финанс – имя Максим ассоциируется с надежностью и профессионализмом в финансовой сфере.
Иван Бухгалтер – традиционное русское имя, легко запоминается и ассоциируется с бухгалтерской деятельностью.
Елена Про – имя Елена может быть ассоциировано с профессионализмом и экспертностью.
Николай Аналитик – имя Николай придает образу робота серьезность и надежность, а "Аналитик" подчеркивает его функционал.
Ольга Премиум – имя Ольга звучит дружелюбно и профессионально, а "Премиум" связывает ее с вашей подпиской.
Дмитрий Дебет – имя Дмитрий популярно и легко запоминается, а "Дебет" указывает на бухгалтерскую тематику.
Светлана Кредит – имя Светлана звучит мягко и дружелюбно, а "Кредит" добавляет профессиональный контекст.
Андрей Калькулятор – имя Андрей воспринимается как надежное и уверенное, а "Калькулятор" намекает на бухгалтерские задачи.
Татьяна Консульт – имя Татьяна звучит интеллигентно, а "Консульт" подчеркивает роль в предоставлении консультаций.
Эти имена созданы таким образом, чтобы сочетать в себе человеческий элемент и профессиональную специализацию, что может улучшить восприятие робота пользователями вашего сайта.
Андрей Калькулятор - хорошая попытка, бро.
Внимание! Конкурс!
Предлагаю бросить вызов ChatGPT и предложить название для нашего Робота. Это должно быть имя, которое отражает его роль в процессе продаж и в то же время вписывается в дух и стиль Клерк.ру. Мы ищем что-то оригинальное, запоминающееся и, конечно же, связанное с бухгалтерией и финансами. Мы самое большое сообщество бухгалтеров! Мы должны победить искусственный интеллект креативом!
Как участвовать: Просто отправьте комментариях под этой статьей. Мы выберем понравившееся имя, а победителю подарим годовую подписку на Клерк.Премиум! )
Честно говоря, мне нравится простое русское имя Григорий. Григорий – мой вариант!
Комментарии19
RoboКлерк
БорисфаундерКлерк
Похоже на Робокассу )
На мой взгляд, название ресурса должно присутствовать в имени робота, незатейливо ассоциируясь с самим ресурсом. Дабы поиск по имени робота приводил на сам ресурс.
АлексейГенеральный директорАкадемия Регламент
Артемий же!
БорисфаундерКлерк
Отличный вариант! Ну зачем тебе подписка, Алексей ))))
АлексейГенеральный директорАкадемия Регламент
Это же Клерк.Премиум — такая подписка всем нужна! 😀
Владислав
Букв столько же, сколько и в Клерк.
Давид Розенбаум, бухгалтерский учет/Комбинация😀
Р. - Розенбаум и Робот подходит😀
Можно еще Лука….Пачоли. Но Давид😉😀
Бух-оптимист
Дуняша!
Уж больно торгует хорошо)
БорисфаундерКлерк
Светлана Кредит - смешно же))))