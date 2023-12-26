Главное обновление комментариев на сайте: новый функционал и дизайн

Давайте рассмотрим ключевые обновления:
Удалили смайлики: Теперь в комментариях нет возможности использовать смайлики. Это изменение призвано сделать обсуждения более профессиональными и сфокусированными на тексте.
Форматирование текста: Введены новые опции для форматирования текста: вы можете делать текст жирным, курсивным или зачеркнутым. Это дает пользователям больше возможностей для выражения своих мыслей и акцентирования важных моментов.
Ограничение размера изображений: Теперь размер изображений в комментариях ограничен, что поможет ускорить загрузку страниц и сделает интерфейс более аккуратным.
Новые бейджики: Введены бейджики для различных категорий пользователей, таких как Премиум, Плюс, Автор и Редакция. Это поможет легче идентифицировать статус участников дискуссии.
Обновленный внешний вид: Общий дизайн системы комментирования был обновлен, делая его более современным и удобным для пользователя.
Скрытие веток комментариев: Появилась функция скрытия отдельных веток комментариев. Это позволит пользователям сосредоточиться на наиболее интересующих их обсуждениях.
Показ комментариев: По умолчанию теперь отображаются только три комментария, с возможностью раскрыть остальные. Также есть опция "Всегда открыты", которая позволит видеть все комментарии без дополнительных действий.
Улучшенная навигация по комментариям: Теперь переход по ссылке из ленты мнений точно приводит вас к выбранному комментарию. Это обновление значительно упрощает поиск и чтение конкретных мнений в длинных обсуждениях, обеспечивая более удобный и целенаправленный пользовательский опыт.
Параллельно с этими обновлениями ведется работа над функцией цитирования в комментариях, которая скоро также будет доступна пользователям.
Эти обновления призваны улучшить пользовательский опыт на сайте, сделать обсуждения более структурированными и интерактивными. Конечно же, буду рад обратной связи в комментариях.
Зеркала
Помните же, что у нас в офисе уже третий год идет ремонт? Я этому важному этапу в своей жизни посвятил много постов в этом бложике: читать и смотреть фоточки. Рассказываю, что в офисе сделали зеркала в туалетах.
Первый
Второй:
Жду, очень жду ваших комментариев.
Комментарии4
Ну скажите же, что комменты классные и смайлики нам вовсе не нужны)
Потому что:
комменты классные и смайлики нам вовсе не нужны)))
и фоточки зеркал - красивое))) особенно ракурс хорошо подобран)
Ну ладно, ладно) Без смайлов норм)
Лаконично и профессионально!
Зачет!
Раковина 🐚 отпад!!!