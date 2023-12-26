Главное обновление комментариев на сайте: новый функционал и дизайн

Сегодня на сайте был представлен важный релиз, значительно изменяющий систему комментирования.

Давайте рассмотрим ключевые обновления:

Удалили смайлики: Теперь в комментариях нет возможности использовать смайлики. Это изменение призвано сделать обсуждения более профессиональными и сфокусированными на тексте. Форматирование текста: Введены новые опции для форматирования текста: вы можете делать текст жирным, курсивным или зачеркнутым. Это дает пользователям больше возможностей для выражения своих мыслей и акцентирования важных моментов. Ограничение размера изображений: Теперь размер изображений в комментариях ограничен, что поможет ускорить загрузку страниц и сделает интерфейс более аккуратным. Новые бейджики: Введены бейджики для различных категорий пользователей, таких как Премиум, Плюс, Автор и Редакция. Это поможет легче идентифицировать статус участников дискуссии. Обновленный внешний вид: Общий дизайн системы комментирования был обновлен, делая его более современным и удобным для пользователя. Скрытие веток комментариев: Появилась функция скрытия отдельных веток комментариев. Это позволит пользователям сосредоточиться на наиболее интересующих их обсуждениях. Показ комментариев: По умолчанию теперь отображаются только три комментария, с возможностью раскрыть остальные. Также есть опция "Всегда открыты", которая позволит видеть все комментарии без дополнительных действий. Улучшенная навигация по комментариям: Теперь переход по ссылке из ленты мнений точно приводит вас к выбранному комментарию. Это обновление значительно упрощает поиск и чтение конкретных мнений в длинных обсуждениях, обеспечивая более удобный и целенаправленный пользовательский опыт.

Параллельно с этими обновлениями ведется работа над функцией цитирования в комментариях, которая скоро также будет доступна пользователям.

Эти обновления призваны улучшить пользовательский опыт на сайте, сделать обсуждения более структурированными и интерактивными. Конечно же, буду рад обратной связи в комментариях.

Зеркала

Помните же, что у нас в офисе уже третий год идет ремонт? Я этому важному этапу в своей жизни посвятил много постов в этом бложике: читать и смотреть фоточки. Рассказываю, что в офисе сделали зеркала в туалетах.

Первый

Второй:

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