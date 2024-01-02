Вот 10 известных фильмов и сериалов, вышедших в 2023 году, которые, возможно, стоит посмотреть:
Международные фильмы:
Oppenheimer (Оппенгеймер): Фильм рассказывает о Дж. Роберте Оппенгеймере и его роли в разработке атомной бомбы.
Past Lives (Прошлые Жизни): Драма о пересечении судеб двух глубоко связанных друзей детства, разлученных эмиграцией.
Poor Things (Бедные Вещи): Фантастическая история о молодой женщине, которая была возвращена к жизни благодаря усилиям неортодоксального ученого.
Killers of the Flower Moon (Убийцы Цветочной Луны): Расследование серии убийств осейджей после обнаружения нефти на их землях в 1920-х годах.
Anatomy of a Fall (Анатомия Падения): Триллер о женщине, ставшей основным подозреваемым в убийстве своего мужа.
Spider-Man: Across the Spider-Verse (Человек-паук: Через Вселенные): Анимационный фильм о приключениях Майлза Моралеса, встречающего героев-пауков из разных измерений.
The Holdovers (Остающиеся): Комедийная драма о неожиданном союзе между сварливым учителем истории и проблемным учеником.
The Taste of Things (Вкус Вещей): Романтическая драма о долгой и сложной любви между поваром и гурманом.
Fallen Leaves (Опавшие Листья): История о двух одиноких душах, ищущих любовь в Хельсинки.
About Dry Grasses (О Сухих Травах): Драма о молодом учителе, столкнувшемся с обвинением в неподобающем поведении.
Российские фильмы:
Воланд: Экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин.
Варенье из Бабочек: Фильм Кантемира Балагова о русских иммигрантах в США.
Птица ищет клетку: Драма Малики Мусаевой, действие которой происходит в Чечне, рассказывает о теме эмансипации.
Мой Маленький Ночной Секрет: Режиссёр Наталия Мещанинова делится личным опытом о сексуальном насилии.
Кентавр: Нео-нуар фильм Кирилла Кемница о таксисте, втянутом в историю с проституткой.
Эти фильмы представляют собой различные жанры и темы, предлагая зрителям уникальные и захватывающие сюжеты.
Вы: А почему ты не включил сериал Слово пацана?
ChatGPT: «Слово пацана. КРовь на асфальте» - популярный сериал, но он не был включен в предыдущий список, так как мой фокус был на фильмах и сериалах, которые получили значительное внимание и оценки критиков в 2023 году, основываясь на информации из доступных источников на тот момент. Это не значит, что «Слово пацана» не достоин внимания; возможно, этот сериал также заслуживает просмотра, особенно для любителей жанра, к которому он относится.
Комментарии10
Кто что уже успел посмотреть?
Вчера пыталась смотреть Холоп2. На Луне. Первый Холоп оставил приятный осадок. Но нет, не могу, я не на той волне)
Это фантастика, насколько мы с джжипити отличаемся в оценках. Про Оппенгеймера я писала - муть несусветная имхо. Но откуда он выявил также, что я последним фильмом буду смотреть Воланда? ... Такое ощущение, что моя привычка выбирать в предпочтения самое непопулярное, имеет искусственную, а не магическую природу. Симуляция в которой мы живем, инвертирует выбор большинства и вуаля - моё Я. Как страшно жить... А нет ли у вас добрых сказок?)
Он следит за нами))
Есть конечно). Что с ними сделать ?
Объявить, выделить призовое место)
Вот список из пяти добрых сказок, которые порадуют как детей, так и взрослых:
"Золушка" - классическая сказка о добре и справедливости, где доброта и честность главной героини вознаграждаются.
"Красная Шапочка" - сказка о маленькой девочке, которая учится быть осторожной и доверять правильным людям.
"Снежная Королева" - история о силе дружбы и любви, которая побеждает зло и холодное сердце Снежной Королевы.
"Аладдин и волшебная лампа" - восточная сказка о приключениях бедного мальчика, который с помощью волшебства добивается успеха и истинной любви.
"Русалочка" - история о морской принцессе, которая ради любви готова на большие жертвы и преодолевает множество препятствий.
)))
Спасибо, а сказок с добрым юмором и новым сюжетом?)
Вот такую хочу, чтобы про бухгалтера)))https://proza-ru.turbopages.org/turbo/proza.ru/s/2001/12/08-74
Сегодня попробую посмотреть, уж больно история интересная и актер хорош
Смотрели с дочкой Кентавра ради актера Борисова.
В кинотеатре не все моменты поняли, вначале было как-то напряжно смотреть. Пришли домой и пересмотрели уже с бОльшим интересом.