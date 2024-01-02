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Топ-10 фильмов и сериалов 2023 года: мировые шедевры и российское кино

ChatGPT представляет подборку лучших фильмов и сериалов 2023 года, в которую входят как мировые киногиганты, так и значимые российские проекты. От драматического «Воланда» до захватывающего «Кентавра» - узнайте, что смотреть в этом году.
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Топ-10 фильмов и сериалов 2023 года: мировые шедевры и российское кино
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Вот 10 известных фильмов и сериалов, вышедших в 2023 году, которые, возможно, стоит посмотреть:

Международные фильмы:

  1. Oppenheimer (Оппенгеймер): Фильм рассказывает о Дж. Роберте Оппенгеймере и его роли в разработке атомной бомбы.

  2. Past Lives (Прошлые Жизни): Драма о пересечении судеб двух глубоко связанных друзей детства, разлученных эмиграцией.

  3. Poor Things (Бедные Вещи): Фантастическая история о молодой женщине, которая была возвращена к жизни благодаря усилиям неортодоксального ученого.

  4. Killers of the Flower Moon (Убийцы Цветочной Луны): Расследование серии убийств осейджей после обнаружения нефти на их землях в 1920-х годах.

  5. Anatomy of a Fall (Анатомия Падения): Триллер о женщине, ставшей основным подозреваемым в убийстве своего мужа.

  6. Spider-Man: Across the Spider-Verse (Человек-паук: Через Вселенные): Анимационный фильм о приключениях Майлза Моралеса, встречающего героев-пауков из разных измерений.

  7. The Holdovers (Остающиеся): Комедийная драма о неожиданном союзе между сварливым учителем истории и проблемным учеником.

  8. The Taste of Things (Вкус Вещей): Романтическая драма о долгой и сложной любви между поваром и гурманом.

  9. Fallen Leaves (Опавшие Листья): История о двух одиноких душах, ищущих любовь в Хельсинки.

  10. About Dry Grasses (О Сухих Травах): Драма о молодом учителе, столкнувшемся с обвинением в неподобающем поведении.

Российские фильмы:

  1. Воланд: Экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин.

  2. Варенье из Бабочек: Фильм Кантемира Балагова о русских иммигрантах в США.

  3. Птица ищет клетку: Драма Малики Мусаевой, действие которой происходит в Чечне, рассказывает о теме эмансипации.

  4. Мой Маленький Ночной Секрет: Режиссёр Наталия Мещанинова делится личным опытом о сексуальном насилии.

  5. Кентавр: Нео-нуар фильм Кирилла Кемница о таксисте, втянутом в историю с проституткой.

Эти фильмы представляют собой различные жанры и темы, предлагая зрителям уникальные и захватывающие сюжеты​​​​​​.

Вы: А почему ты не включил сериал Слово пацана?

ChatGPT: «Слово пацана. КРовь на асфальте» - популярный сериал, но он не был включен в предыдущий список, так как мой фокус был на фильмах и сериалах, которые получили значительное внимание и оценки критиков в 2023 году, основываясь на информации из доступных источников на тот момент. Это не значит, что «Слово пацана» не достоин внимания; возможно, этот сериал также заслуживает просмотра, особенно для любителей жанра, к которому он относится.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

64 23

Комментарии

10
    • Вита Петрова

      Вчера пыталась смотреть Холоп2. На Луне. Первый Холоп оставил приятный осадок. Но нет, не могу, я не на той волне)

  • Вита Петрова

    Это фантастика, насколько мы с джжипити отличаемся в оценках. Про Оппенгеймера я писала - муть несусветная имхо. Но откуда он выявил также, что я последним фильмом буду смотреть Воланда? ... Такое ощущение, что моя привычка выбирать в предпочтения самое непопулярное, имеет искусственную, а не магическую природу. Симуляция в которой мы живем, инвертирует выбор большинства и вуаля - моё Я. Как страшно жить... А нет ли у вас добрых сказок?)

    • Борис Мальцев
      фаундер

      Он следит за нами))

      А нет ли у вас добрых сказок?)

      Есть конечно). Что с ними сделать ?

      • Вита Петрова

        Объявить, выделить призовое место)

        • Борис Мальцев
          фаундер

          Вот список из пяти добрых сказок, которые порадуют как детей, так и взрослых:

          "Золушка" - классическая сказка о добре и справедливости, где доброта и честность главной героини вознаграждаются.

          "Красная Шапочка" - сказка о маленькой девочке, которая учится быть осторожной и доверять правильным людям.

          "Снежная Королева" - история о силе дружбы и любви, которая побеждает зло и холодное сердце Снежной Королевы.

          "Аладдин и волшебная лампа" - восточная сказка о приключениях бедного мальчика, который с помощью волшебства добивается успеха и истинной любви.

          "Русалочка" - история о морской принцессе, которая ради любви готова на большие жертвы и преодолевает множество препятствий.

          )))

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      Оппенгеймера

      Сегодня попробую посмотреть, уж больно история интересная и актер хорош

  • Наталья Сухнева
    Бухгалтер

    Смотрели с дочкой Кентавра ради актера Борисова.

    В кинотеатре не все моменты поняли, вначале было как-то напряжно смотреть. Пришли домой и пересмотрели уже с бОльшим интересом.

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