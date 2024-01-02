Вот 10 известных фильмов и сериалов, вышедших в 2023 году, которые, возможно, стоит посмотреть:

Эти фильмы представляют собой различные жанры и темы, предлагая зрителям уникальные и захватывающие сюжеты​​​​​​.

Вы: А почему ты не включил сериал Слово пацана?

ChatGPT: «Слово пацана. КРовь на асфальте» - популярный сериал, но он не был включен в предыдущий список, так как мой фокус был на фильмах и сериалах, которые получили значительное внимание и оценки критиков в 2023 году, основываясь на информации из доступных источников на тот момент. Это не значит, что «Слово пацана» не достоин внимания; возможно, этот сериал также заслуживает просмотра, особенно для любителей жанра, к которому он относится.