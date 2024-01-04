🇺🇸🛰️ NASA опубликовало первые снимки спутника Юпитера. И там нашли забытый кем-то бухгалтерский калькулятор

Ио во время очередного, уже 57-го сближения зонда Juno с гигантской планетой. Juno пролетел на расстоянии 2840 км от поверхности спутника.

Ио — адское местечко. На спутнике диаметром около 3600 км. действуют сотни вулканов, извергающих серу и ее диоксид порой на высоту до 500 км. Вся поверхность спутника залита этой серой, которая продолжает извергаться из-за нагрева недр Ио гравитационными волнами Юпитера и ближайших спутников — Европы и Ганимеда. А еще на Ио есть горы высотой в два раза превышающие наш земной Эверест.

Ио является одним из четырех спутников Юпитера, открытых Галилео Галилеем в 1610 г. Считается, что действующий вулканизм на Ио — самое большое открытие космической эпохи. Впервые вулканы на Ио были обнаружены межпланетным зондом NASA Voyager-1 в 1979 году.

Про калькулятор я пошутил. Без этого новость была бы нелепой для Клерка )