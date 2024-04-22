Считаем все: просмотры, открытия дочитывания

До этого момента было только две метрики: просмотр и дочитывание, и всё было достаточно понятно. Однако мир усложняется: оказывается, что кванты состоят из кварков, а Клерк сделал под каждой статьей рекомендательные блоки, которые привлекают множество просмотров. Кроме того, анонсы вашего материала из блога или нашей редакционной статьи попадают в различные ленты, например, на главную страницу или в Трибуну, или просто в список статей.

Так выглядят рекомендательные блоки под каждой статьей

Поэтому мы решили, что «просмотром» будет считаться именно этот параметр. А действие, которое приводит к клику на заголовок и открытию статьи, мы будем называть "открытием". Параметр «дочитывание» остался неизменным, но теперь его видят только авторы статей или админы корпоративных блогов.

Таким образом, теперь у нас есть три понятия: просмотры, открытия и дочитывания.

Просмотры — это просмотры анонса статьи в ленте.

Открытия — это просмотр самой статьи.

Дочитывания — это когда пользователь прочитал более 50% статьи.

Как результат, теперь хорошо видно, сколько раз вашу статью посмотрели в различных лентах Клерка, сколько раз открыли и сколько раз прочитали.

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