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Борис Мальцев
Бухгалтеры

Срочная информация для HR: найти бухгалтера бесплатно, доступ к базе резюме бесплатно

Работодатели могут бесплатно размещать вакансии и выбирать кандидатов из обширной базы резюме на Клерке.
Срочная информация для HR: найти бухгалтера бесплатно, доступ к базе резюме бесплатно

Добрый день! Хотим устранить кадровый голод в России.

В сервисе «Клерк.Работа» неограниченное размещение вакансий и доступ к базе бухгалтеров бесплатно.

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Такие условия — редкость для сайтов с вакансиями. Используйте шанс найти сотрудников без затрат!

Акция длится до 31 мая.

Сейчас в «Клерк.Работа» более 800 бухгалтерских резюме и около 100 вакансий.

Последние опубликованные вакансии:

Бухгалтер по расчету с контрагентами в ЭМАКС Лоджистикс

Описание вакансии Бухгалтер по расчету с контрагентами

www.klerk.ru

Бухгалтер по заработной плате в Центр печей и каминов

Описание вакансии Бухгалтер по заработной плате

www.klerk.ru

Бухгалтер на участок производство (гибрид) в Present&Simple

Описание вакансии Бухгалтер на участок производство (гибрид)

www.klerk.ru

Заместитель главного бухгалтера в Филин Про

Описание вакансии Заместитель главного бухгалтера

www.klerk.ru


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Трудовые проверки

Начал действовать регламент для комиссий по нелегальной занятости

12 мая 2024 года вступило в силу постановление правительства от 03.05.2024 № 571, которым утверждено Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Большинство компаний из сферы электронной коммерции пользуются искусственным интеллектом

Представители сферы e-commerce инвестируют в новые технологии на базе искусственного интеллекта примерно 5% бюджета.

Управление финансами

Финансисты нового времени: когда важнее лидерство, а не учет

Основа профессии финансиста — учет и отчетность. Важно уметь анализировать, проверять данные на соответствие законодательству, планировать и оценивать эффективность бизнеса. Такие требования были вчера, есть сегодня и будут завтра, однако только этого уже недостаточно. Чего ждут от современного специалиста — разбираемся в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовые отношения

🔥 Бесплатно разместите вакансию или получите доступ к базе резюме на «Клерке»

Мы знаем, как тяжело сейчас найти хорошего специалиста, особенно в такой важной финансовой сфере. Поэтому «Клерк» будет бесплатно размещать ваши предложения о работе до конца мая.

Наталия Лукина
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру уйти в «аут». Как стартовать, где искать клиентов, на чем зарабатывать

Тема аутсорсинга стала популярной еще в пандемию, но и сейчас бухгалтерский аутсорс сохраняет свою актуальность, как у бухгалтеров, так и у предпринимателей. Расскажем, как не допустить ошибок при выходе на аутсорс.

Как бухгалтеру уйти в «аут». Как стартовать, где искать клиентов, на чем зарабатывать
Наталья Горячая
Зарплата

Субъектам МСП приготовиться. В РФ увеличат доходы сотрудников малого и среднего бизнеса

Правительство сделает все, чтобы повысить зарплату работников в сегменте МСП. Для этого есть план и меры поддержки.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Маркетплейсы

Правительство готовит отдельный закон для маркетплейсов

ФАС считает, что маркетплейсы — не торговые организации, поэтому их деятельность должен регулировать собственный закон.

Управленческий учет

Тренды в управленческом учете: какие показатели помогают бизнесу развиваться

Тренды в управленческом учете играют ключевую роль в успешном развитии бизнеса. Современные технологии и методы анализа данных позволяют компаниям эффективно управлять своими финансами, ресурсами и производственными процессами. Рассмотрим, какие показатели в управленческом учете являются наиболее важными для бизнеса и помогают ему развиваться в текущих реалиях.

Иллюстрация: Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Такском
Налоговая отчетность

ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их

ИФНС может не принять у компании или ИП электронную отчетность, если в ней содержатся ошибки. О нарушениях, обнаруженных при получении декларации или расчета, налоговики проинформируют налогоплательщика, направив ему уведомление с кодами ошибок. Разбираемся, как читать такие коды и исправлять допущенные недочеты.

ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их
Должная осмотрительность

Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды

Что такое должная коммерческая осмотрительность и ее значение, правовые последствия в налоговых проверках. Что требует налоговый орган и как относятся суды. Кто и когда должен доказывать её проявление, налоговый орган, доказывая обоснованность начисленной недоимки или сам налогоплательщик в суде?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Малый и средний бизнес

📉 Малый бизнес стал реже получать господдержку. «В хорошей деловой среде поддержка не нужна», считает бизнес-практик

467 тысяч представителей МСП получили государственную поддержку для развития бизнеса на сумму 620 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом число получателей сократилось, но объем средств вырос.

Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Стандартный вычет

Заказчик удерживает НДФЛ с выплат исполнителям по договорам ГПХ и предоставляет им стандартный вычет

Вознаграждение, которое компания выплачивает физлицу, с которым оформлен договор ГПХ на работы или услуги, облагается НДФЛ. И возмещение расходов исполнителя – тоже.

Борис Мальцев
Бухгалтеры

Срочная информация для HR: найти бухгалтера бесплатно, доступ к базе резюме бесплатно

Работодатели могут бесплатно размещать вакансии и выбирать кандидатов из обширной базы резюме на Клерке.

Срочная информация для HR: найти бухгалтера бесплатно, доступ к базе резюме бесплатно
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Кадровые документы

Роструд: для записи в трудовую книжку о совместительстве после увольнения с основной работы есть особенности

Запись о приеме на работу по совместительству делает основной работодатель. Но зачастую так бывает, что запись о совместительстве не делали, а сотрудник уже уволен и на второй работе стал основным.

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Екатерина Макаренко
Воинский учет

О предоставлении сведений о транспорте в военкомат

Внимание всем владельцам бизнеса, имеющим на балансе транспортные средства! С момента объявления мобилизации в России начала действовать ст. 13 закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», устанавливающая военно-транспортную обязанность.

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Разобраться в налогах
Налоговые требования

Как в 2024 году налоговики вычисляют зарплаты в конвертах

Налоговики работают над тем, чтобы выявить недоплаченные в бюджет суммы и доначислить их. Полагать, что фискальные органы пройдут мимо убедительных сигналов того, что работодатель на самом деле платит больше, чем отражает в документах, наивно. Рассказываем, как налоговая вычисляет зарплаты в конвертах, какие доказательства использует.

Как в 2024 году налоговики вычисляют зарплаты в конвертах
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УСН

Суд: компенсация водителям за разъездную работу уменьшает налог по УСН

Арбитражный суд подтвердил, что компенсацию водителям за разъездной характер работы можно включить в расходы при применении УСН.

Вакансии

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  • Бухгалтер
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  • Бухгалтер
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Алина Шереметьева
Управление финансами

Почему предпринимателю важно заниматься своим финансовым мышлением?

Предпринимательство — это не просто идея, это образ жизни. Успех в бизнесе во многом зависит от финансового мышления предпринимателя. В этой статье рассмотрим ключевые аспекты финансового мышления и его роль в развитии и процветании бизнеса.