Срочная информация для HR: найти бухгалтера бесплатно, доступ к базе резюме бесплатно

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Последние опубликованные вакансии:
Бухгалтер по расчету с контрагентами в ЭМАКС Лоджистикс
Описание вакансии Бухгалтер по расчету с контрагентами
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Описание вакансии Бухгалтер по заработной плате
Бухгалтер на участок производство (гибрид) в Present&Simple
Описание вакансии Бухгалтер на участок производство (гибрид)
Заместитель главного бухгалтера в Филин Про
Описание вакансии Заместитель главного бухгалтера
Комментарии5
Борис, это ИИ нарисовал? странноватая картинка
Вот это картинка!!!
Запрос типа «безудержная веселуха на клерке»
Или коллектив Клерка после майских)