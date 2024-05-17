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Борис Мальцев

Три новости на Клерке: Ашан, Эвотор и Тот еще разговор

В создании любого продукта должны участвовать люди, которые считают юнит-экономику и отвечают за продукт. Это продакт-менеджеры. Мы это поняли, и поэтому у меня важные продуктовые новости.
Три новости на Клерке: Ашан, Эвотор и Тот еще разговор

Ашан

Три дня назад я объявил, что мы хотим быть максимально полезными для HR-менеджеров компаний, поэтому сделали размещение вакансий на «Клерке» и доступ к базе резюме бесплатными. Сегодня к нам присоединился ритейлер «Ашан» со своими бухгалтерскими вакансиями. Откликнуться на вакансии компании можно вот тут: вакансии компании «Ашан».

А всего за сегодняшний день мы получили 15 новых вакансий

Поздравляю продакта этого клерковского стартапа Вику Тришкину. Стратегия верная.

Тот еще разговор

Мы с Михаилом Лапушинским реанимировали проект «Тот еще разговор» и сняли видеопилот в офисе Клерка. Правила простые:

Очень просто стать известным. Теперь не нужно тратить деньги за внимание СМИ, а нужно просто покормить двух человек. Два бизнесмена Михаил Лапушинский и Борис Мальцев обедают в Краснодаре с человеком, который согласится заплатить за обед. Место встречи выбирает гость в радиусе 500 метров от офиса «Клерка» и оплачивает обед

На пилот позвали Ивана Никитенко, фаундера "ConvertMe". Ему 34 года и он боксер.

Компания "ConvertMe" была основана на 12-летней экспертизе в маркетинге авторынка РФ ее собственника - Ивана Никитенко. На позиции директора по онлайн-маркетингу он диджитализировал и автоматизировал один из крупнейших дилеров РФ - компанию КЛЮЧАВТО, пройдя путь от 7 автосалонов и 4 сайтов до 106 автосалонов и 410 сайтов.

Пригласили гостей в офис и потратили ровно час на разговор. Теперь ждем монтаж и посмотрим, что из этого получится.

Следующий гость фаундер Livedune Игорь Красюк. Он оказывается тоже находится в Краснодаре.

Хотите нас покормить пишите в комментариях.

«Клерк.Консультации»

Сервис «Клерк.Консультации» будет интегрирован в компанию «Эвотор». Эксперты «Клерка» будут отвечать на налоговые и бухгалтерские вопросы клиентов «Эвотора». Поздравляю продакта консультаций Сашу Буздакова и всех, кто занимался реализацией проекта с «Эвотором».

Клерк.Премиум - это лучший продукт для бухгалтера, потому что там есть сервис «Клерк.Консультации». Я это всегда говорил, верьте мне.

Комментарии

1
Борис Мальцев

Три новости на Клерке: Ашан, Эвотор и Тот еще разговор

В создании любого продукта должны участвовать люди, которые считают юнит-экономику и отвечают за продукт. Это продакт-менеджеры. Мы это поняли, и поэтому у меня важные продуктовые новости.

Три новости на Клерке: Ашан, Эвотор и Тот еще разговор
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