Как увеличить охват своего блога на Клерке

Показываю как это можно сделать. В блоге появилась ссылка “Продвигать”
Предлагается внести сумму за продвижение, расценки такие:
Пост появится на самом лучшем месте: возле окна написания комментария в каждой статье или новости на «Клерке». Если постов на продвижении много, то мы покажем их попеременно.
Статистику продвижения можно видеть в реальном времени. Нужно нажать на цифры статистики:
Пользуйтесь продвижением, если хотите стать звездой! )
Комментарии10
А я сразу заметил! Как на vc теперь или в ВК. Клерк превращается в соцсеть! 😀
Подпись к картинке😏
Алло, Зиночка?
Алло, Эльвирочка!
Такую картинку лучше оформить по-другому:
его картинка, ниже подпись: "хотите плюнуть ему в морду?", рядом кнопочка - "плюнуть", ниже счётчик "количество плевков".
Можно детализировать: за последний час, последний день, .... тотал нарастающим.
Вообще странная штука - более 6 000 подписчиков у меня, а просмотры иногда как кот наплакал. Не понятно, как это работает и для чего эти подписчики нужны
Не нашел 6000 подписчиков, видимо, они секретные 😀 Но прямой корреляции между количеством подписчиков и просмотрами поста на Клерке нет. Видимо, слишком много уведомлений в колокольчик приходит, и люди не обращают на них внимания. По опыту основной трафик приходит с поисковой выдачи Яндекса.
И кстати, если пост плохой, то продвижение скорее всего не поможет тоже — посетитель видит обложку и название при продвижении, а будет ли он открывать пост — это его решение.
Вот мой блог от лица компании.