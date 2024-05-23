Как увеличить охват своего блога на Клерке

Если вы хотите продвинуть свой материал в Трибуне, то теперь это легко сделать.

Показываю как это можно сделать. В блоге появилась ссылка “Продвигать”

Предлагается внести сумму за продвижение, расценки такие:

Пост появится на самом лучшем месте: возле окна написания комментария в каждой статье или новости на «Клерке». Если постов на продвижении много, то мы покажем их попеременно.

Статистику продвижения можно видеть в реальном времени. Нужно нажать на цифры статистики:

Пользуйтесь продвижением, если хотите стать звездой! )