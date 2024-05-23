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Борис Мальцев

Как увеличить охват своего блога на Клерке

Если вы хотите продвинуть свой материал в Трибуне, то теперь это легко сделать.
Как увеличить охват своего блога на Клерке

Показываю как это можно сделать. В блоге появилась ссылка “Продвигать”

Предлагается внести сумму за продвижение, расценки такие:

Пост появится на самом лучшем месте: возле окна написания комментария в каждой статье или новости на «Клерке». Если постов на продвижении много, то мы покажем их попеременно.

Статистику продвижения можно видеть в реальном времени. Нужно нажать на цифры статистики:

Пользуйтесь продвижением, если хотите стать звездой! )

Наталия Лукина
Бухгалтеры

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Даем добро на саморекламу! В Трибуне появилось много новых авторов, да и у «бывалых» могли произойти изменения после последнего нашего поста самопиара. Поэтому предлагаем в комментариях под этим постом написать о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией, оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
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Комментарии

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Экономика России

Путин разрешил компенсировать ущерб за счет американских активов

Президент дал возможность пострадавшим обращаться в суд, если власти США необоснованно лишили их прав на имущество.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Дебиторская задолженность

Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность

Суды не могут прийти к общей позиции по поводу того, может ли налоговая служба арестовать имеющуюся дебиторскую задолженность. Разберем, как сложилась судебная практика и на какие нормы ориентироваться налогоплательщикам.

Может ли ИФНС арестовывать дебиторскую задолженность
Ведение бизнеса

Как сформировать модель оценки комплаенс-рисков

Финансовые и коммерческие организации сталкиваются с жесткими требованиями, в том числе по антиотмывочному закону. Чтобы работать без претензий, надо следить за изменениями в законодательстве, конъюнктуре рынка и структуре клиентской базы.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Новости ФНС

Налоговики РФ и Белоруссии приняли документы о двустороннем сотрудничестве

Ведомства будут совместно улучшать систему администрирования косвенных налогов, а также внедрять электронный документооборот в торговле между РФ и Белоруссией.

Наталия Лукина
Пользователи интернета

🔥Пост на прокачку! В Трибуне теперь можно прокачивать свои статьи

На «Клерке» вышел новый релиз. Наша команда добавила супер опцию для пользователей Трибуну — платное продвижение постов. Расскажем, как это будет работать. Ставьте лайк и забирайте в закладки!

🔥Пост на прокачку! В Трибуне теперь можно прокачивать свои статьи
Борис Мальцев

Как увеличить охват своего блога на Клерке

Если вы хотите продвинуть свой материал в Трибуне, то теперь это легко сделать.

Как увеличить охват своего блога на Клерке
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Управление персоналом

Как главному бухгалтеру управлять коллективом? 5 шагов для роста бизнеса

В круговороте поступающих задач и документов управлять командой, не делая работу за всех, и при этом улучшая показатели, — нелегко, но вполне возможно. Новоиспеченные руководители часто сталкиваются со сложностями, не до конца понимая свои обязанности в новой роли, однако есть несколько рекомендаций, как плавно отойти от операционки и начать эффективно управлять коллективом.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Клерк
Зарплата

Как считать отпускные в 2024 году

Многие сотрудники отгуляли положенный отпуск еще весной, большинство в мае, когда была возможность взять от отдыха все — и праздничные, и отпускные. Однако самый главный сезон отпусков еще впереди. Рассказываем, как в режиме завала правильно рассчитать отпускные каждому сотруднику.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Мошенничество

Мошенники обходят скоринговые системы банков, используя подставные цифровые личности

Мошенники на базе паспортов умерших людей способны создать цифровой профиль подставного лица для отмывания денег. К этому нужно быть готовым специалистам по скорингу и комплаенсу. Злоумышленникам хватает зачастую ФИО и номера телефона, чтобы похитить деньги.

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Маркетинг

Как создать эффективную маркетинговую стратегию с нуля

Встречайте будущее маркетинга. Откройте для себя, построение стратегии, выводящие бизнес на новый уровень. Статья покажет, как каждый шаг может изменить ваш бренд.

Бухгалтерский учет

Неотделимые улучшения арендованного имущества: налоговый и бухгалтерский учет в 2024 году

Стоимость неотделимых улучшений в арендованное имущество может неприятно удивить арендодателя. Обычно арендатор требует возместить такие расходы. Расскажем, о правилах компенсации, а также как учесть такие затраты в учете в 2024 году.

Иллюстрация: freepik/freepik
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Криптовалюта

Как выбрать обменник криптовалют: что нужно знать новичку

Опытные криптотрейдеры успешно справляются с покупкой и продажей криптовалют, в отличие от новичков, которые могут столкнуться с мошенниками и потерять деньги. Чтобы избежать этого, важно выбирать только проверенные обменники криптовалют, отвечающие строгим требованиям!

Как выбрать обменник криптовалют: что нужно знать новичку

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
Кадровый учет

Печать в трудовом договоре не нужна, вкладыш в ТК можно не вшивать, пять вопросов по штатному расписанию: важные новости для кадровика

Собрали важные для кадровика пояснения Минтруда и Роструда в одном обзоре.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
ДРТ
Налоговый мониторинг

Мотивированные мнения без сомнения

Мотивированные мнения — один из наиболее спорных инструментов в рамках налогового мониторинга, с которым многие связывают свои опасения и нежелание переходить на новый режим взаимодействия с контролирующим органом.

Мотивированные мнения без сомнения
Налог на имущество

Предпринимателям Оренбургской области продлят сроки уплаты налогов на имущество

Отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов получат предприниматели, которые пострадали от паводков.

Бухгалтерские программы

💬 На сайте «Клерка» заработал новый бесплатный инструмент, полезный всем!

Новый бесплатный сервисный инструмент «Сумма прописью онлайн» на «Клерке» поможет быстро перевести сумму, записанную цифрами, в сумму прописью по всем правилам орфографии русского языка.

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Нематериальные активы

Сложные вопросы перехода на ФСБУ 14 и доработки для эффективного перехода на ФСБУ 14 предприятий с большим количеством НМА и РБП

С 2024 года стал обязательным к применению стандарт ФСБУ 14 «Нематериальные активы», утвержденный приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н.

Сложные вопросы перехода на ФСБУ 14 и доработки для эффективного перехода на ФСБУ 14 предприятий с большим количеством НМА и РБП
Самозанятые

Цитата дня. Про самозанятых

Налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.

Цитата дня. Про самозанятых

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Алина Шереметьева
Зарплата

Тренд на обеление заработных плат и мониторинг нелегальной занятости. Что ждет бизнес?

В России начинали работать межведомственные комиссии по решению таких проблем, как зарплата ниже МРОТ, «серая» и «черная» зарплата, подмена трудовых отношений гражданско-правовыми и не только.

Интересные материалы

Управление финансами

10 привычек финансово успешных людей. Список, который поможет сделать вашу жизнь лучше

Финансовое положение зависит не только от того, кем человек работает и сколько получает. Важно и как он себя ведет: обращается с деньгами, общается с людьми и даже заботится о себе. Рассказываем, какие привычками стоит обзавестись, если вы хотите улучшить свое благосостояние.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру