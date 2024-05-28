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Борис Мальцев

Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа

Сняли второй эпизод проекта «ТоТ еще разговор»
Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа
Фото Алена Чавычалова

Мы с Михаилом Лапушинским (фаундер НДФЛки), решили продолжить проект «Тот ещё разговор», который делали несколько лет назад. Но теперь решили его делать не в текстовом режиме, а, как сейчас это модно, снимать видеосюжеты.

Фото Светлана Пастух

И сегодня на наш разговор мы позвали предпринимателя Евгения Коваленко, основателя бренда Verol. Verol - производство товаров для отделки и декора. Его компания занимает 30% от объема фотообоев на маркетплейсах. Оборот около миллиарда рублей в год. Евгений вышел из операционки и путешествует 180 дней в году. Сайт компании: https://verol.net/

Фото Светлана Пастух

Очень нравится вайб, который происходит вокруг съемок, после съемочного обсуждения. Ну и нравится сам процесс интервью. Всё-таки с предпринимателями разговаривать очень интересно. Люблю делать новые проекты, нравится драйв, который несут стартапы.

Приходите к нам на съемки в офис «Клерка», предлагайте гостей на следующий эпизод, буду рад советам.

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Борис Мальцев

Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа

Сняли второй эпизод проекта «ТоТ еще разговор»

Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа

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