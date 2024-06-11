Самые полезные бухгалтерские «Разборы» за неделю

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Публикуем дайджест разборов, который подготовила редакция за последнюю неделю.
Можно ли уволить работника за несвоевременное возвращение из отпуска.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2024 года.
Как при УСН учитывать доходы и комиссию, которую берет маркетплейс.
Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям.
По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК.
Компенсации «разъездным» работникам: какие можно, а какие нельзя учитывать для УСН.
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Как выглядят разборы и мини-курсы?
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Комментарии1
О, UTM прикрутил! Почекаем-почекаем 😀