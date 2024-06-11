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Борис Мальцев

Самые полезные бухгалтерские «Разборы» за неделю

Вы конечно, знаете, что мы в Клерке постоянно стремимся предоставлять актуальные и полезные материалы для бухгалтеров и предпринимателей.
Самые полезные бухгалтерские «Разборы» за неделю

Напоминаю, что «Разборы» — это платные материалы. В Клерке для их создания работает специальная редакция. Чтобы получить доступ к «Разборам», необходимо подключить тариф Клерк.Плюс. И, кстати, мы недавно сделали поиск по разделу, пользуйтесь.

Публикуем дайджест разборов, который подготовила редакция за последнюю неделю.

  1. Можно ли уволить работника за несвоевременное возвращение из отпуска.

  2. Что такое резерв на ЕНС и как он работает.

  3. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в мае 2024 года.

  4. Как получать налоговые уведомления через Госуслуги.

  5. Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы.

  6. Как при УСН учитывать доходы и комиссию, которую берет маркетплейс.

  7. Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника.

  8. Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям.

  9. По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК.

  10. Компенсации «разъездным» работникам: какие можно, а какие нельзя учитывать для УСН.

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Комментарии

1
Борис Мальцев

Самые полезные бухгалтерские «Разборы» за неделю

Вы конечно, знаете, что мы в Клерке постоянно стремимся предоставлять актуальные и полезные материалы для бухгалтеров и предпринимателей.

Самые полезные бухгалтерские «Разборы» за неделю
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18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Обучение для бухгалтеров

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