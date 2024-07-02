Все в порядке. Кокосы не вызывают опасений

Прошел год, как в «Клерке появилась флористка. Публикую ее последний отчет за 29 июня 2024 года.
Цветочные новости от нашего флориста Светланы. В описаниях фотографий ее текст, практически без редактуры.
Отдел продаж
Кабинет Бориса
Это фотки от меня. Люблю свой кабинет. Там деревянные полы, напоминающий запах детства и робот-пылесос. Я с ним разговариваю по выходным, когнда никого нет.
Большая переговорка в кабинете Бориса
Митапная
Тут мы играем в теннис и собираемся на большие встречи всей команды. Тут еще есть большой шкаф, телевизор и трофейная вывеска, ушедшего из России Starbucks'а.
Картина пермского художника Алексея Илькaевa, известного под псевдонимом Sаd Fаce.
Центр принятия решений
Или банановая комната. Это был кабинет, где сидели все топы компании за одним столом и думали. Потом вокруг топов сели маркетологи. А потом топы разбрелись кто на удаленку, кто по кабинетам, маркетлогов соединили с отделом продаж. Тепрь ту сиди ИТ-директор Василий и принимает решения самостоятельно. Но думаем, что маркетологов сюда нужно вернуть. У нас новый виток эволюции компании. В этом пространстве огромное окно и на нем очень много флоры.
Кодовая
Тут сидят программисты и кодят. А еще тут дизайнеры, проджекты и вот это вот все. Никакой флоры, только мозги
Снежная переговорка
Балкон
Выводы
Для контроля и историей жизни флоры у нас есть общий телеграм-канал, где Светлана делает отчет за каждый свой приход к нам. Подписывайтесь )
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