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Борис Мальцев

Все в порядке. Кокосы не вызывают опасений

Прошел год, как в «Клерке появилась флористка. Публикую ее последний отчет за 29 июня 2024 года.
Все в порядке. Кокосы не вызывают опасений

Цветочные новости от нашего флориста Светланы. В описаниях фотографий ее текст, практически без редактуры.

Отдел продаж

Большой лофт зацвел
На столах фикусы тоже пускают прирост
Все в порядке. Кокосы не вызывают опасений. Монстера вырастила шикарный, огромный лист.
Алоказия, в целом, живет свою обычную жизнь. Держит 2-3 листа, выпускает новые, из грунта тоже пунька какая-то лещет. Клеща не заметила. С остальными все отлично, пальма особенно хороша

Кабинет Бориса

Сочные, зеленые кусты. Авокадо с приростом, фикус - мой любимый. Бонсай- норм.

Это фотки от меня. Люблю свой кабинет. Там деревянные полы, напоминающий запах детства и робот-пылесос. Я с ним разговариваю по выходным, когнда никого нет.

От лимона уже подёргивается глаз.🥲💔 Я предлагаю рискнуть и пересадить его. Хочу осмотреть корни, заменить грунт и уменьшить объем горшк
Олива хорошо, ещё немного листопадит, но прирост снова пошёл, поэтому никаких опасений

Большая переговорка в кабинете Бориса

Тут все в порядке

Митапная

Тут мы играем в теннис и собираемся на большие встречи всей команды. Тут еще есть большой шкаф, телевизор и трофейная вывеска, ушедшего из России Starbucks'а.

Картина пермского художника Алексея Илькaевa, известного под псевдонимом Sаd Fаce.

Все стабильно. На большой эластике сохраняется клещ. Меньше, но есть. Вероятно, на бенджи тоже клещ сидит и они перекретно друг друга заражают. Глобально, проблемы в этом нет.Фикус поставила к окну. Он хорошо в рост шел, листьев много дает. Повернула другой стороной. Спатики отлично, после зимы полная реабилитация
Тут, почему-то, многое не просохло. Возможно, там мощно работают кондиционеры, прохладнее, поэтому меньше сохнет. В целом, порядок Экспериментально отрезала макушку на одной ветке черемойи. Хочу проверить, начнет ли она ветвится. Временно перенесла лимон обратно, тут ярче свет. Грунт для ее пересадки приготовлю, жду заказ с необходимыми компонентами

Центр принятия решений

Или банановая комната. Это был кабинет, где сидели все топы компании за одним столом и думали. Потом вокруг топов сели маркетологи. А потом топы разбрелись кто на удаленку, кто по кабинетам, маркетлогов соединили с отделом продаж. Тепрь ту сиди ИТ-директор Василий и принимает решения самостоятельно. Но думаем, что маркетологов сюда нужно вернуть. У нас новый виток эволюции компании. В этом пространстве огромное окно и на нем очень много флоры.

Юккам нужны опоры, они падают под собственным весом
Тут все живы-здоровы👌

Кодовая

Тут сидят программисты и кодят. А еще тут дизайнеры, проджекты и вот это вот все. Никакой флоры, только мозги

Снежная переговорка

Эпипремиум стабильно 👌

Балкон

Дикий виноград - прекрасно
Очень любопытно наблюдать за фасолью. Новые побеги более здоровые и устойчивые. Попшикала ее средством от засухи и уф-лучей. Хочу попробовать еще душистый горошек посеять в горшок из под лимона.

Выводы

Для контроля и историей жизни флоры у нас есть общий телеграм-канал, где Светлана делает отчет за каждый свой приход к нам. Подписывайтесь )

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Борис Мальцев

Все в порядке. Кокосы не вызывают опасений

Прошел год, как в «Клерке появилась флористка. Публикую ее последний отчет за 29 июня 2024 года.

Все в порядке. Кокосы не вызывают опасений

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