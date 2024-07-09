Этот текст самостоятельно написал ИИ. Я просто сделал несколько кликов: «Создание нового поста в блоге с помощью сайта Klerk.ru включает несколько простых шагов. Начните с открытия формы создания поста и последуйте инструкциям для добавления содержания и описания.»

Интересная узконаправленная тула для создания онбординговых объяснялок всяких - https://www.guidde.com/

Просто прокликиваете нужные действия в интерфейсе, а он сам описывает, чего и куда вы нажали, создает текстовое описание и еще и озвучкой автоматической позволяет снабдить.

Есть русский язык. Вот такую объяснялку я сделал за несколько секунд:

00:00: Создание нового поста в блоге с помощью сайта cleark.ru включает 00:04: несколько простых шагов. Начните с открытия формы создания 00:08: поста и последуйте инструкциям для добавления содержания и описания 00:14: Откройте форму для создания нового поста нажав на кнопку создать. 00:19: Выберите раздел Борис Мальцев в меню. 00:22: Введите текст. Привет в соответствующее поле. 00:25: Кликните на поле краткое описание для добавления описания 00:30: Добавьте текст Привет Word в соответствующее поле 00:34: Кликните сюда. 00:37: Заполните поле с текстом этого пост. 00:40: Этот гид покрыл процесс создания нового поста в блоге с помощью клерк 00:44: от открытия формы до добавления текста и описания Следуйте 00:48: шагам для успешного создания контента.

А вот тут полный гайд: Как создать новый пост в блоге на Клерке. Очень подробная инструкция. Очень круто!

Платный тариф стоит от 16 долларов в месяц, с озвучкой - $25, и это конечно окупится довольно быстро, если вам таких много надо делать.