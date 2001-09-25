Тот еще разговор: Кофе и водка

Если бы сейчас был Советский Союз, вся съемочная команда должна была бы получить грамоту «Работник месяца». На прошлой неделе было 4 интервью, а на этой — сделали еще два. Можно смело уезжать в Таиланд.

Из важного:

За неделю в «Тот еще разговор» добавилось 11 подписчиков. Мало, но зато растем органически и честно.

Я создал личный Телеграм-канал, потому что другие сети запретили, а в VK пока запретил себе, поэтому подписывайтесь, чтобы получать информацию из первых рук: https://t.me/totklerk. Обязательно подпишитесь!

Напоминаю, что у меня сейчас две проблемы: Я уезжаю в Таиланд на месяц. У меня новый проект «Тот еще разговор», который не хочется останавливать Чтобы не потерять еженедельный темп выхода роликов на YouTube-канале, с командой решили наснимать рабочий материал, чтобы хватило на пару месяцев. Поэтому в эти выходные у нас было 2 съемки. И обе интересные:

Дмитрий Пугин

Дмитрий Пугин

Основатель сети кофеен «Мистер Кофеман». Дмитрий создал сеть уличных вендинговых кофеен. Из кофемашины и металлической будки они делают точку продаж с хорошим кофе без баристы. Посмотрите сами:

Собственное производство. Оборот — 6 млн рублей в месяц, 200 точек по всей России.

Игорь Сафошкин

СЕО завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков «НАМА». Миллиардный оборот. Размотали путь бизнеса из 1996 года в наше время. Спиртные напитки: водка, ликероводочные изделия, коньяки, виски, кальвадосы, бренди, слабоалкогольные напитки и все такое.

Топовые бренды — водка «Пчелка» и энергетик Shock Time Energy. Завод располагается под Краснодаром в станице Северской, и компания пытается привлечь сильных топовых инфлюенсеров для маркетинга энергетика. Обсудили ситуацию с блогером Литвиным, который столкнулся с черным пиаром своего энергетика и бомбит в своем телеграме.

В общем, безумно интересно, что получится. Как думаете может запустить напиток для бухгалтеров и предпринимателей: «Клерк Энерджи»

Юрий Мео

Прилетели фотографии с нашей беседыс Юрий Мео. Юрий — ex-коммерческий директор компании «Калуга Астрал». Очень атмосферные фоточки.

Ждем выпуск через две недели.

YouTube и его статистика

YouTube-проект «Тот еще разговор» мы сделали с Михаилом Лапушинским за месяц до закрытия платформы в России. Теперь наблюдаем за статистикой. Первое видео после закрытия неожиданно не провалилось, а набрало достойные 1777 просмотров. Нужно сказать, что и тема была хайповая.

Всем пиз!