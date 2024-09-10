В энергетике Литвина Lit Energy обнаружили вредный краситель. Правда или заказ от конкурентов

В интернете недавно разгорелся скандал, популярного блогера Михаила Литвина обвинили, что от травит людей своими энергетиками. Так ли это или «черный пиар» разбирались вместе с экспертами рынка.

Михаил Литвин — популярный российский видеоблогер и стример. Создатель и бывший владелец расформированного футбольного клуба «Сахалинец» и YouTube-канала «ЛИТВИН». Его видео входят в топ-10 «самых просматриваемых видео в России». Новый пик карьеры блогера наступил, когда он запустил собственную продуктовую линейку — энергетик под брендом Lit Energy. Продукция быстро завоевала популярность среди молодежи и раскупается в магазинах и маркетплейсах.

Литвин известен своим агрессивным маркетингом. Например, недавно блогер обещал подарить автомобиль BMW тому, кто соберет его фамилию LITVIN из букв, которые размешены на банках его продукции.

Однако буквально на днях компания блогера столкнулась с неприятностями. Роскачество проверило 20 популярных марок энергетиков и в энергетике Lit Energy от блогера Михаила Литвина нашли незаявленные синтетические красители, включая «желтый солнечный закат FCF Е110».

Литвина тут же обвинили, что его продукт вреден для здоровья и даже может вызывать рак.

СМИ пестрели вот такими заголовками:

Роскачество обнаружило незаявленные красители в энергетиках.

В энергетике блогера Михаила Литвина Lit Energy обнаружили вредный краситель.

Роскачество нашло в энергетиках дрожжи и незаявленные синтетические красители.

И даже вот такое: Лимфома, опухоли, рвота: в энергетике от Миши Литвина нашли ядовитый краситель.

Безусловно подобная шумиха, не могла не отразиться на бизнесе блогера. Михаил постит в своем тг-канале опровергающую информацию и кричащие посты.

Михаила явно бомбит

Это правда или мочилово от конкурентов?

Разобраться, действительно в розницу попали некачественные и даже вредные напитки или это заказуха от конкурентов, потерявших клиентов мы попробовали с Игорем Сафошкиным, СЕО завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков «НАМА», который имеет миллиардный оборот. Через несколько недель интервью Игорем выйдет в проекте «Тот еще разговор», почитать лонгрид можно будет на «Клерке». Отрывок беседы вы можете посмотреть прямо сейчас в нашем видео.

Мнение Игоря на счет скандала вокруг Lit Energy.

«Мы все производим напитки с добавлением определенных химических ингредиентов. На некоторые из них есть негативные отзывы, что они негативно сказываются на здоровье и вызывают некоторые заболевания. Я считаю, что конкуренты на рынке решили отомстить Литвину за его агрессивное продвижение бренда, своих продаж и запустили в интернет информацию, что в составе его напитках есть ингридиент, который может вызывать опухоли. Эта история похожа на черный пиар — блок на негатив, потому что состав всех напитков жестко проверяют, все напитки проходят обязательную сертификацию, этот рынок государство строго контролирует. Поэтому вся история с энергетиками Литвина не что иное, как сброс, который направлен на сокращение его продаж», — сообщил Игорь Сафошкин.

Более того, Игорь добавил, что готов сотрудничать с Михаилом Литвином и выпускать его продукцию на своем заводе.

«Мы хотим его продукцию производить на нашем заводе. Мы занимаемся упаковочными контрактами и на сегодняшний день наши мощности позволяют производить и собственный продукт и выпускать продукты других заказчиков. Мы надеемся, что сможем посотрудничать», — заявил эксперт.

Сам Литвин заверяет, что Роскачество допустило в своем исследовании ошибку, его компания уже начала независимую процедуру и скоро он окрасит результаты. По его словам, все красители корректно указаны на банках энергетиков в составе и не несут вреда для здоровья.

Для справки: краситель E110 желтый «солнечный закат» используется в производстве лекарств, продуктов питания и напитков. Наибольшие его дозы используются в пищевой промышленности при производстве желе, мороженого, кондитерских изделий, закусок, соусов, соков и нектаров. Суточная доза E110 в пределах 4 мг на килограмм массы тела считается безопасной. На использование красителя желтый «солнечный закат» в ряде стран, например, в США, Норвегии или Финляндии, установлен запрет.