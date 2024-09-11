Борис Мальцев

Мне нужны ваши сердечки

Понял, что былую популярность в запрещеннобуке и запрещенограмме уже не восстановить. Если ничего не делать, то все пропало. У меня есть план...

Проблема

Постепенно все мои социальные сети обезлюдели. И я стал страдать.

Сначала затих мой Живой Журнал, потом запрещенограм и запрещеннобук, а потом и мой дневник на Клерке.

Нужно все начинать с нуля. Думаю, что нужно пробовать Телеграм, пока его не запретили, хотя уже есть опасения. Паша, держись!)

В общем, братья и сестры! Коллеги!

Чтобы следить за всеми новостями, подписывайтесь на мой канал в православном Телеграме: https://t.me/totklerk. Оставляйте свои лайки и сердечки — это скрасит мое одиночество.

Ну а поскольку я еду в Таиланд, где стартуют продажи iPhone 16, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить розыгрыш 5 новеньких айфончиков.

Сейчас в моем канале 161 подписчик. Нужна тысяча! :)

Примеры постов:

1. Взяли на борт в команду трекера

2. Конфликт с топ-блогерами и энергетиками

3. Дорога в Адлер. Проблематика РЖД

Решение

Подписывайтесь: https://t.me/totklerk

Комментарии

3
  • Василий

    Напиши в 3 предлоежения текст, который рекомендовал бы подписаться на канал Бориса Мальцева в телеграме. Аудитория — посетители сайта klerk.ru

    Подписывайтесь на канал Бориса Мальцева в Telegram, чтобы быть в курсе актуальных новостей и аналитики в сфере бухгалтерии и налогообложения. Борис делится ценными инсайтами и практическими советами, которые помогут вам эффективно решать профессиональные задачи. Не упустите возможность получать полезную информацию прямо в своем мессенджере!

    Ну а если серьёзно, канал хороший.