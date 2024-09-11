Мне нужны ваши сердечки

Проблема
Постепенно все мои социальные сети обезлюдели. И я стал страдать.
Сначала затих мой Живой Журнал, потом запрещенограм и запрещеннобук, а потом и мой дневник на Клерке.
Нужно все начинать с нуля. Думаю, что нужно пробовать Телеграм, пока его не запретили, хотя уже есть опасения. Паша, держись!)
В общем, братья и сестры! Коллеги!
Чтобы следить за всеми новостями, подписывайтесь на мой канал в православном Телеграме: https://t.me/totklerk. Оставляйте свои лайки и сердечки — это скрасит мое одиночество.
Ну а поскольку я еду в Таиланд, где стартуют продажи iPhone 16, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить розыгрыш 5 новеньких айфончиков.
Сейчас в моем канале 161 подписчик. Нужна тысяча! :)
Примеры постов:
1. Взяли на борт в команду трекера
2. Конфликт с топ-блогерами и энергетиками
3. Дорога в Адлер. Проблематика РЖД
Решение
Подписывайтесь: https://t.me/totklerk
Комментарии3
Подписывайтесь на канал Бориса Мальцева в Telegram, чтобы быть в курсе актуальных новостей и аналитики в сфере бухгалтерии и налогообложения. Борис делится ценными инсайтами и практическими советами, которые помогут вам эффективно решать профессиональные задачи. Не упустите возможность получать полезную информацию прямо в своем мессенджере!
Ну а если серьёзно, канал хороший.
Воу! А кому айфончики достанутся? Как розыгрыш будет проходить?
Я не знаю что такое трекер в данном контексте. Хотелось бы узнать. Как вообще человек может понять, что он например трекер?