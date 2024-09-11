Мне нужны ваши сердечки

Постепенно все мои социальные сети обезлюдели. И я стал страдать.

Сначала затих мой Живой Журнал, потом запрещенограм и запрещеннобук, а потом и мой дневник на Клерке.

Нужно все начинать с нуля. Думаю, что нужно пробовать Телеграм, пока его не запретили, хотя уже есть опасения. Паша, держись!)

В общем, братья и сестры! Коллеги!

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