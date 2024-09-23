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Борис Мальцев

Внезапно: Qualcomm предложила Intel поглощение

Qualcomm покупает Intel, пишет WSJ. Сделка будет одним из крупнейших поглощений в истории бигтеха. Кто бы мог такое представить, как может закончиться путь легендарной Intel.

Intel мертва — в ближайшее время компания либо продаст себя Qualcomm либо перестанет производить процессоры. Полная хронология падения гиганта:

  • Intel выпускает полностью провальные чипы Core 13-го и 14-го поколения;

  • Каждый второй процессор сгорает из-за программной ошибки, компания терпит колоссальные убытки;

  • Фикс проблемы вышел месяц назад, спустя почти 2 года (!) после начала сбоев;

  • Акции компании упали на 60%, чтобы сдержать убытки, Intel увольняет почти 15 тыс. сотрудников;

  • Глава Intel не выдерживает и начинает молиться прямо в Твиттере;

    Автоматический перевод

  • Qualcomm собирается выкупить бизнес с потрохами.

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