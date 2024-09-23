Внезапно: Qualcomm предложила Intel поглощение

Intel мертва — в ближайшее время компания либо продаст себя Qualcomm либо перестанет производить процессоры. Полная хронология падения гиганта:
Intel выпускает полностью провальные чипы Core 13-го и 14-го поколения;
Каждый второй процессор сгорает из-за программной ошибки, компания терпит колоссальные убытки;
Фикс проблемы вышел месяц назад, спустя почти 2 года (!) после начала сбоев;
Акции компании упали на 60%, чтобы сдержать убытки, Intel увольняет почти 15 тыс. сотрудников;
Глава Intel не выдерживает и начинает молиться прямо в Твиттере;
Qualcomm собирается выкупить бизнес с потрохами.
Комментарии2
Борис, привет! 56 лет Интелу...
Где-то увидел, что Эпл наметилась на покупку OpenAI. Что думаешь по этому поводу? Скорее нет, чем да)
Жаль Интел, всегда была за здоровую конкуренцию, как можно программно сломать аппаратную часть для меня загадка. Уверена была, что нажатия клавиш на клавиатуре системник не сломает)