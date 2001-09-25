Дни длинные, но десятилетия короткие. Перевод статьи Сэма Альтмана

Сэм Альтман написал пост с жизненными принципами. Он классный, очень советую вчитаться. Сэм написал его 10 лет назад. Ему было 30 лет. Через 8 месяцев после поста был основан OpenAI.

На прошлой неделе мне исполнилось 30, и друг спросил меня, не придумал ли я за последнее десятилетие какой-нибудь жизненный совет, который стоит передать. Я немного колеблюсь, публиковать ли это, потому что считаю, что такие списки обычно кажутся пустыми, но вот подчищенная версия моего ответа:

1) Никогда не ставьте семью, друзей или других важных людей на последнее место в списке своих приоритетов. Предпочтите горстку действительно близких друзей сотне знакомых. Не теряйте связь со старыми друзьями. Иногда не спите до восхода солнца, общаясь с людьми. Устраивайте вечеринки.

2) Жизнь — это не генеральная репетиция, вероятно, это она. Сделайте так, чтобы она была рассчитана. Время крайне ограничено и летит быстро. Делайте то, что делает вас счастливыми и удовлетворенными, — мало кто из людей остается в памяти сотни лет после своей смерти. Не делайте того, что не делает вас счастливыми (чаще всего это происходит, когда другие люди хотят, чтобы вы что-то сделали). Не тратьте время на попытки поддерживать отношения с людьми, которые вам не нравятся, и исключите негативных людей из своей жизни. Негатив — это действительно плохо. Не позволяйте себе придумывать оправдания, чтобы не делать то, что вы хотите делать.

3) Как добиться успеха: выбрать правильное дело (это важно и обычно игнорируется), сосредоточиться, верить в себя (особенно когда другие говорят вам, что это не сработает), развивать личные связи с людьми, которые вам помогут, научиться определять талантливых людей и усердно работать. Трудно определить, над чем работать, потому что оригинальная мысль сложна.

4) О работе: трудно хорошо справляться с работой, которая вам неинтересна. И трудно быть полностью счастливым/удовлетворенным жизнью, если вам не нравится то, что вы делаете на работе. Работайте очень усердно — удивительно много людей будут оскорблены тем, что вы решили усердно работать, — но не настолько усердно, чтобы остальная часть вашей жизни прошла мимо вас. Стремитесь стать лучшими в мире в том, чем вы профессионально занимаетесь. Даже если вы проиграете, вы, вероятно, окажетесь в довольно хорошем месте. Разработайте собственную систему производительности — не тратьте время на неорганизованность, работу в неоптимальное время и т. д. Не бойтесь идти на карьерные риски, особенно на раннем этапе. Большинство людей выбирают свою карьеру довольно случайно — действительно хорошо подумайте о том, что вам нравится, какие области будут успешными, и постарайтесь поговорить с людьми в этих областях.

5) О деньгах: Независимо от того, можно ли купить за деньги счастье, они могут купить свободу, и это важно. Кроме того, нехватка денег очень стрессовая. Практически во всех отношениях наличие достаточного количества денег, чтобы не беспокоиться об оплате аренды, больше влияет на ваше благополучие, чем наличие достаточного количества денег на покупку собственного самолета. Зарабатывать деньги часто веселее, чем тратить их, хотя лично я никогда не жалел о деньгах, потраченных на друзей, новые впечатления, экономию времени, путешествия и дела, в которые я верю.

6) Больше общайтесь с людьми. Читайте больше длинного контента и меньше твитов. Меньше смотрите телевизор. Проводите меньше времени в Интернете.

7) Не тратьте время попусту. Большинство людей тратят большую часть своего времени попусту, особенно в бизнесе.

8) Не позволяйте собой помыкать. Как однажды сказал мне Пол Грэм: «Люди могут стать грозными, но трудно предсказать, кем». (Есть большая разница между уверенностью и высокомерием. Стремитесь к первому, очевидно.)

9) Ставьте перед собой четкие цели на каждый день, каждый год и каждое десятилетие.

10) Однако, как бы ни было ценно планирование, если появляется прекрасная возможность, вы должны ею воспользоваться. Не бойтесь сделать что-то немного безрассудное. Одно из преимуществ упорной работы заключается в том, что хорошие возможности будут появляться, но все равно вам решать, использовать их или нет.

11) Старайтесь быть рядом с умными, интересными, амбициозными людьми. Работайте на них и нанимайте их (на самом деле, одна из самых приятных частей работы — это установление глубоких отношений с действительно хорошими людьми). Старайтесь проводить время с людьми, которые либо являются одними из лучших в мире в своем деле, либо чрезвычайно перспективны, но совершенно неизвестны. Действительно верно, что вы становитесь средним из тех людей, с которыми проводите больше всего времени.

12) Минимизируйте свою когнитивную нагрузку от отвлекающих вещей, которые на самом деле не имеют значения. Трудно переоценить, насколько это важно, и как плохо это делают большинство людей. Избавьтесь от отвлекающих факторов в своей жизни. Разработайте очень эффективные способы не позволять хламу, которую вам не нравится делать, накапливаться и забирать ваши ментальные циклы, особенно в вашей рабочей жизни.

13) Сохраняйте низкий уровень личного сжигания денег. Это само по себе даст вам массу возможностей в жизни.

14) Лето — самое лучшее.

15) Не волнуйтесь так сильно. В жизни редко бывает так рискованно, как кажется. Большинство людей слишком не любят риск, поэтому большинство советов слишком смещены в сторону консервативных путей.

16) Просите то, чего хотите.

17) Если вы думаете, что будете жалеть о том, что не сделали чего-то, вам, вероятно, стоит это сделать. Сожаление — это худшее, и большинство людей жалеют гораздо больше о том, чего не сделали, чем о том, что сделали. Если сомневаетесь, поцелуйте парня/девушку.

18) Занимайтесь спортом. Хорошо питайтесь. Спите. Регулярно выбирайтесь на природу.

19) Старайтесь изо всех сил помогать людям. Мало что в жизни приносит такое удовлетворение. Будьте добры к незнакомцам. Будьте добры, даже если это не имеет значения.

20) Молодость — это действительно великая вещь. Не тратьте ее попусту. На самом деле, в свои 20 лет, я думаю, нормально занять позицию «Дайте мне финансовую дисциплину, но не сейчас». Все деньги мира никогда не вернут вам время, которое вы пропустили.

21) Чаще говорите родителям, что любите их. Возвращайтесь домой и навещайте их так часто, как можете.

22) Это тоже пройдет.

23) Учитесь жадно.

24) Чаще делайте что-то новое. Кажется, это действительно важно. Делая что-то новое, вы не только замедляете восприятие времени, увеличиваете счастье и делаете жизнь интересной, но и не даете людям закостенеть в своих мыслях. Старайтесь делать что-то большое, новое и рискованное каждый год в своей личной и профессиональной жизни.

25) Помните, как сильно вы любили своего парня/девушку, когда были подростком? Любите его/ее так же сильно сейчас. Помните, как вы были взволнованы и счастливы из-за разных вещей, когда были ребенком? Станьте такими же взволнованными и счастливыми сейчас.

26) Не обманывайте людей и не сжигайте мосты. Тщательно выбирайте битвы.

27) Прощайте людей.

28) Не гонитесь за статусом. Статус без содержания не работает долго и не приносит удовлетворения.

29) Большинство вещей хороши в умеренных количествах. Почти ничего не полезно в экстремальных количествах.

30) Экзистенциальная тоска — часть жизни. Она особенно заметна в период важных жизненных событий или сразу после важных карьерных вех. Кажется, она особенно затрагивает умных, амбициозных людей. Я думаю, что одна из причин, по которой некоторые люди так много работают, заключается в том, что им не нужно тратить слишком много времени на размышления об этом. В том, что вы так себя чувствуете, нет ничего плохого; вы не одиноки.

31) Будьте благодарны и смотрите на проблемы с точки зрения перспективы. Не жалуйтесь слишком много. Не ненавидьте успехи других людей (но помните, что некоторые люди будут ненавидеть ваши успехи, и вам нужно научиться игнорировать их).

32) Будьте деятелем, а не болтуном.

33) При достаточном количестве времени можно приспособиться практически ко всему, хорошему или плохому. Люди в этом плане замечательны.

34) Подумайте несколько секунд, прежде чем действовать. Подумайте несколько минут, если вы злитесь.

35) Не судите других людей слишком быстро. Вы никогда не знаете всей их истории и почему они что-то сделали или не сделали. Будьте сочувствующими.

36) Дни длинные, но десятилетия короткие.

Оригинал: The days are long but the decades are short

