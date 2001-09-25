Борис Мальцев
Менеджмент

Онбординг — недооценённая магия

Почему система адаптации новых сотрудников так важна и как её внедрение способно кардинально изменить показатели компании? Разбираем кейс и читаем практические советы!

Рекомендую ознакомиться с текстом Виктора Савюка, создателя двух единорогов (Dendy и Akado), опубликованным в его Telegram-канале @savyuk_mentor. Полностью согласен с автором: онбординг – это моя боль в «Клерке». Мы активно работаем над тем, чтобы выстроить эффективный процесс онбординга в нашей быстрорастущей компании. Привожу текст автора без купюр.

Один близкий мне человек сделает в этом году 5х своего плана продаж. Это, ребята, не в стартапе и не с нулевой базы. У него план – несколько миллионов USD. Он директор департамента в международной корпорации. При этом уже понятно, что вся компания план выполнит с трудом. То есть другие департаменты в основном сделают 70-100 процентов. А у него – 500.

Я спросил – за счёт чего? Ну чудеса же. Оказалось, за счет онбординга✌

У него так бизнес устроен, что продавцы часто уходят аккаунтами к клиентам. А приходят на замену те, кто сидел несколько лет аккаунтом и освободился. Такая ротация внутри большой компании. И вроде все люди внутренние, а текучка в департаменте большая. За год почти 100% команды меняется.

И вот его достало, что новые люди не онбордятся. Они такие: «что я, клиентов не знаю?»

И он выстроил жёсткую систему онбординга. Говорит, что сам не ожидал такого эффекта. Люди стали перформить через три недели, а не через 4-6 месяцев. Ну и результат соответствующий.

Случай, конечно, особенный. Но всё равно вопрос.

Почему это работает?

Потому что онбординг – недооценённая магия.

Большинство компаний считают, что онбординг у них есть. А на деле вы кормите новых сотрудников несколько месяцев, они не перформят, а потом половина увольняется. Вы говорите себе, что не тех взяли. А реально причина в другом.

Давайте по-честному. Вы считаете, что у вас есть онбординг?

Тогда вот чеклист:

  • Назначение наставника или куратора.

  • Обучение рабочим процессам и обязанностям.

  • Ознакомление с корпоративной культурой и ценностями.

  • KPI испытательного срока.

  • В конце испытательного срока – тестирование и оценка выполнения KPI.

Это всё есть у вас? Думаю, что вряд ли. Первые три пункта – это само собой. А вот с четвёртым и пятым пунктом обычно беда. И это делает ваше «обучение» бессмысленным. Потому что если не проверять, как человек учится, он обычно не учится.

Я утверждаю следующее:

  • если хотя бы чего-то из этих пунктов вы не делаете, то у вас нет нормального онбординга.

Мой опыт

Вот три совета для СЕО, когда вы берёте на работу нового руководителя.

  • Первая неделя. Новый человек должен сам предложить KPI на испытательный срок. Если не может – какой он тогда профессионал?

  • После обучения. Экзамен или тест. Сдал на 50%? Значит, тебе не надо. Извини, чемодан – вокзал.

  • Конец испытательного срока. Оцените, как человек справился с KPI. Справился ли вообще? Какие были сложности?

Если в онбординге есть чёткие этапы и тесты, а в конце оценка, то люди остаются в команде и перформят. Там, где всё «самокатом» – через полгода снова рекрутинг.

💡 Вывод: хотите меньше тратить на найм и повышать продуктивность – научитесь нормально онбордить.

Что думаете?

Анастасия Моисеeва

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