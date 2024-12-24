Почему 1С считается фактическим монополистом на рынке бухгалтерского и отраслевого ПО. Мысли аудитории Клерка

В комментариях в статье Почему «1С:Бухгалтерия 8» — лучший выбор для автоматизации учета?пользователи вспоминали времена, когда бухгалтерам было из чего выбирать. Ссылались даже на обсуждения 2008 года, когда разные решения ещё конкурировали между собой. Сегодня же, по мнению многих, 1С практически монополизировала рынок. При этом звучит и точка зрения: «1С Бухгалтерия» вполне годится для простого учёта, но любые более сложные сценарии требуют существенных доработок, которые стоят немалых денег.