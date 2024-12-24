Почему 1С считается фактическим монополистом на рынке бухгалтерского и отраслевого ПО. Мысли аудитории Клерка

История вопроса
В комментариях в статье Почему «1С:Бухгалтерия 8» — лучший выбор для автоматизации учета?пользователи вспоминали времена, когда бухгалтерам было из чего выбирать. Ссылались даже на обсуждения 2008 года, когда разные решения ещё конкурировали между собой. Сегодня же, по мнению многих, 1С практически монополизировала рынок. При этом звучит и точка зрения: «1С Бухгалтерия» вполне годится для простого учёта, но любые более сложные сценарии требуют существенных доработок, которые стоят немалых денег.
Почему 1С стал монополистом
Стратегия «закрывать глаза» на пиратство. «1С очень грамотно выстроила свою стратегию, — отмечает пользователь VadimBA (20 дек. в 20:36). — Долгое время она спокойно, сквозь пальцы, смотрела на то, что её программу взламывают». В итоге это сделало 1С массовой, причём ещё до эпохи «облачных» сервисов.
Открытый (и не очень) Конфигуратор. В базовых решениях 1С предоставляет мощные инструменты для доработки. Возможность создавать отраслевые и специализированные конфигурации привлекает программистов и партнёров, превращая их из потенциальных конкурентов в союзников. Однако в готовых отраслевых решениях часть кода может быть скрыта – и тут уже всё зависит от того, как партнёр 1С решит упаковать свой продукт.
Интеграция с большинством оборудования. Производители кассовой техники, терминалов и другого ПО ориентируются, прежде всего, на совместимость с 1С, что ещё больше укрепляет позиции компании на рынке.
Где заканчивается типовая 1С и начинаются проблемы
Сложные филиальные структуры. Пользователи упоминали, что в организациях с множеством филиалов стандартной «1С:Бухгалтерии» не хватало возможностей для обособленного учёта, управления номенклатурой, автоматического распределения прав. Приходилось писать дорогостоящие доработки, а иногда даже приобретать другие конфигурации уровня «КОРП».
Отраслевые решения. Когда типовых инструментов не хватает, на выручку приходят отраслевые платформы. Но некоторые партнёры, создавая такие решения, закрывают часть кода, вынуждая заказчиков обращаться к ним же за адаптациями и обновлениями. Это закономерно ведёт к новым расходам.
Вопрос собственности на доработки. В комментариях отмечалось, что юридически многие доработки, выполненные для клиента, принадлежат тому, кто их сделал (так называемым «франчам» или партнёрам 1С). Это осложняет дальнейшее самостоятельное развитие и поддержку системы.
Когда типовая 1С оказывается «маловата»
Сложные структуры и филиалы. «...Я работала в организации с очень разветвлённой сетью филиалов, так возможностей КОРП не хватало, — поделилась Жанна (20 дек. в 23:47). — Писали доработки, чтобы считать финансовые результаты по филиалам, номенклатуру разделить, нумерацию…» По её словам, без существенных изменений не обойтись, а подобные вмешательства обходятся недёшево.
Отраслевые решения с закрытым кодом. «Код закрыт, — поясняет Жанна (21 дек. в 12:22), — штатный программист не может изменить всё сам, потому что разработчики не хотят давать такой доступ». Также она отмечает, что «доработки, сделанные программистами франча по заказу клиента, юридически принадлежат франчу, а не клиенту».
Миф о «незатейливом учёте»
Татьяна (из комментариев 20 дек. в 11:16) упомянула, что «1С Бух для незатейливого учёта вполне достаточно». Однако Жанна (20 дек. в 21:30) уточняет, что «чуть посложнее — всё, без доработок офигительной стоимости не обойтись». В чём же причина?
Ограниченность типовых решений. Сфера деятельности, количество сотрудников, характер налогового и управленческого учёта — всё это влияет на требования к функционалу. Типовая «1С:Бухгалтерия», «1С:ЗУП» или отраслевое решение могут не учитывать специфику.
Стремление партнёров защитить свой труд. Зачастую разработчики отраслевых решений намеренно закрывают часть конфигурации, превращая клиента в заложника: либо покупай допмодули, либо не получишь нужных функций.
Можно ли обойтись без бесконечных доработок
Внешние обработки и отчёты. «Если есть доступ к Конфигуратору, то, скажем, отчёты можно написать своими силами», — отмечает VadimBA (21 дек. в 01:25). Для некоторых задач это действительно выход, позволяющий не вторгаться в код конфигурации и избежать проблем с обновлениями.
Выбор правильного партнёра. «Нельзя позволять любому дорабатывающему вашу 1С скрывать там свой код, — говорит VadimBA (21 дек. в 15:21). — Как только это сделано, всё, кабала обеспечена». До покупки дорогого продукта стоит детально обсуждать с разработчиком вопросы владения кодом и прав на модификации.
Альтернативные программы. «А есть программы, где не только программист, но и бухгалтер может изменить то, что нужно, — вспоминает Жанна (21 дек. в 12:22). — Но эти решения плохо рекламируются, поэтому не могут составить конкуренцию монополисту».
Выводы
1С заняла лидирующую позицию благодаря удачной стратегии, обширной партнёрской сети и универсальному инструментарию. Как отмечает Борис Мальцев (20 дек. в 11:16), «временами даже обидно, что уже никого, кроме 1С, на рынке не осталось».
Для простых задач стандартных решений от 1С, как правило, хватает. Об этом говорит Татьяна в своём комментарии: «1С Бух для незатейливого учёта вполне достаточно».
При усложнении бизнес-процессов потребуются серьёзные вложения. Жанна подчёркивает, что в реальных кейсах «дорогостоящие доработки» нередко неизбежны.
Код в отраслевых решениях может быть закрыт партнёрами 1С. Пользовательские комментарии показывают, что именно это нередко становится главной проблемой при развитии системы.
Альтернативы существуют, но их совместимость с оборудованием и востребованность ниже, чем у 1С.
Важно заранее обсуждать условия владения конфигурацией и прав на доработки. Иначе покупка отраслевого решения может обернуться «кабалой» на долгие годы.
Главная идея, которую подчёркивают участники обсуждения, сводится к тому, что для незатейливого учёта 1С безусловно удобна. Но как только бизнес-процессы усложняются, становится очевидным: 1С монетизирует не только продажу программ, но и неизбежные доработки под конкретные нужды клиентов.
Комментарии4
чудесно все объединили, жаль альтернативу не предложили (впрочем, ее и нет)
Альтернативу уничтожили
Это результат интеллектуального труда, который очень затратен на всех этапах. Поэтому нельзя.
Ну а СБИС? А для ИП КонтурЭльба, кажется. Что это?