Почему «1С:Бухгалтерия 8» — лучший выбор для автоматизации учета?

ОБЗОР ПРОГРАММЫ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8»
«1С:Бухгалтерия 8» — это мощное программное решение для автоматизации бухгалтерского учета. С её помощью вы сможете эффективно вести учет финансовых операций, обрабатывать налоги, производить расчеты с сотрудниками и контрагентами, а также формировать необходимые отчеты в соответствии с законодательными требованиями.
Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, что позволяет легко осваивать ее функционал, как и опытным бухгалтерам, так и пользователям без образования в сфере бухгалтерского учета.
Автоматизация рутинных процессов, таких как подготовка платежных документов и формирование отчетов, делает работу с программой более эффективной и сокращает риск ошибок.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8»
Автоматизация учета: Программа позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет, производить расчеты с персоналом и контрагентами, а также анализировать финансовую отчетность.
Своевременная сдача отчетности: «1С:Бухгалтерия 8» обеспечивает автоматическое формирование отчетов для различных органов власти, что позволяет избежать штрафов и нарушений.
Интеграция с другими продуктами 1С: Широкие возможности интеграции программы с другими учетными системами упрощают обмен данными между подразделениями и уменьшают вероятность ошибок при передаче информации.
Поддержка различных типов налогообложения: Программа подходит для бизнеса любого размера и сферы деятельности, включая оптовую, розничную и интернет-торговлю, а также для подрядных работ и оказания профессиональных услуг.
Постоянные обновления: Программа регулярно обновляется, что позволяет ей соответствовать актуальным требованиям законодательства и потребностям пользователей.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ
1С Бухгалтерия
Базовая версия
ПРОФ
КОРП
Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета
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Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности
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Ведение партионного учета
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Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами
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Расчеты по налогу на прибыль
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Налоговый учет УСН
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Налоговый учет АУСН
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Расчеты по НПД
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Расчеты по ПСН
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Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах
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Учет по нескольким организациям в единой информационной базе
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Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения
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Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы
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Работа территориально распределенных информационных баз
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Учет в обособленных подразделениях
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Учет специфических операций (уведомление о контролируемых сделках, уведомление о КИК, консолидация отчетности по НДС, обесценение запасов и основных средств, дисконтирование обязательств по аренде и др.)
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УЧЕТ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг, включая оптовую, розничную, комиссионную торговлю, торговлю через маркетплейсы и интернет-магазины, а также учет агентских договоров.
В программе можно подготовить документы по всему циклу продаж — от коммерческого предложения до закрывающих накладных, а также сформировать отчеты для анализа продаж.
Поддерживается работа с прослеживаемыми и маркируемыми товарами, торговым и кассовым оборудованием.
«1С:Бухгалтерия 8» поддерживает следующие виды торговли и операций:
Оптовая торговля;
Розничная торговля;
Торговля через интернет-магазины;
Торговля через маркетплейсы;
Возвраты товаров;
Анализ продаж;
Отправка покупателю ссылки на счет и многое другое.
БЛОК «ЗАРПЛАТА И КАДРЫ»
В «1С:Бухгалтерия 8»:
Автоматизированы операции по начислению и выплате заработной платы (через банк или кассу), ведению взаиморасчетов, расчету отпускных, больничных и социальных пособий;
Поддерживается воинский учет;
Предусмотрены заполнение и отправка отчетности в Социальный фонд России (СФР);
Реализован обмен информацией с банками в рамках зарплатных проектов.
ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КАК ПРИОБРЕСТИ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8»
Для приобретения программы обращайтесь к партнеру фирмы «1С». Фирмы, входящие в сеть «1С:Франчайзинг» осуществляют комплексные услуги по автоматизации учетной и офисной работы: от помощи в выборе программных средств, их продажи, установки и настройки до постановки на предприятии учета в полном объеме.
Специалисты компании «Софт Маркет» проведут для Вас предварительную консультацию, чтобы выбрать наиболее подходящую версию и вариант поставки для вашей компании.
Сайт: soft-market.ru
Почта: client-spb@soft-market.ru
Телеграм: SoftMarket1S_Bot
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