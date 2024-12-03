Анастасия Моисеeва

Почему «1С:Бухгалтерия 8» — лучший выбор для автоматизации учета?

В современном бизнесе автоматизация финансовых операций становится неотъемлемой частью успешного управления. «1С:Бухгалтерия 8» — это ведущая платформа в России для автоматизации регламентированного и управленческого учета, которая подходит организациям любого масштаба. В данной статье мы подробно рассмотрим основные возможности этой программы.

ОБЗОР ПРОГРАММЫ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8»

«1С:Бухгалтерия 8» — это мощное программное решение для автоматизации бухгалтерского учета. С её помощью вы сможете эффективно вести учет финансовых операций, обрабатывать налоги, производить расчеты с сотрудниками и контрагентами, а также формировать необходимые отчеты в соответствии с законодательными требованиями.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, что позволяет легко осваивать ее функционал, как и опытным бухгалтерам, так и пользователям без образования в сфере бухгалтерского учета.

Автоматизация рутинных процессов, таких как подготовка платежных документов и формирование отчетов, делает работу с программой более эффективной и сокращает риск ошибок.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8»

  1. Автоматизация учета: Программа позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет, производить расчеты с персоналом и контрагентами, а также анализировать финансовую отчетность.

  2. Своевременная сдача отчетности: «1С:Бухгалтерия 8» обеспечивает автоматическое формирование отчетов для различных органов власти, что позволяет избежать штрафов и нарушений.

  3. Интеграция с другими продуктами 1С: Широкие возможности интеграции программы с другими учетными системами упрощают обмен данными между подразделениями и уменьшают вероятность ошибок при передаче информации.

  4. Поддержка различных типов налогообложения: Программа подходит для бизнеса любого размера и сферы деятельности, включая оптовую, розничную и интернет-торговлю, а также для подрядных работ и оказания профессиональных услуг.

  5. Постоянные обновления: Программа регулярно обновляется, что позволяет ей соответствовать актуальным требованиям законодательства и потребностям пользователей.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ

1С Бухгалтерия

Базовая версия

ПРОФ

КОРП

Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета

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Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности

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Ведение партионного учета

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Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами

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Расчеты по налогу на прибыль

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Налоговый учет УСН

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Налоговый учет АУСН

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Расчеты по НПД

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Расчеты по ПСН

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Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах

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Учет по нескольким организациям в единой информационной базе

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Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения

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Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы

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Работа территориально распределенных информационных баз

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Учет в обособленных подразделениях

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Учет специфических операций (уведомление о контролируемых сделках, уведомление о КИК, консолидация отчетности по НДС, обесценение запасов и основных средств, дисконтирование обязательств по аренде и др.)

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УЧЕТ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг, включая оптовую, розничную, комиссионную торговлю, торговлю через маркетплейсы и интернет-магазины, а также учет агентских договоров.

В программе можно подготовить документы по всему циклу продаж — от коммерческого предложения до закрывающих накладных, а также сформировать отчеты для анализа продаж.

Поддерживается работа с прослеживаемыми и маркируемыми товарами, торговым и кассовым оборудованием.

«1С:Бухгалтерия 8» поддерживает следующие виды торговли и операций:

  • Оптовая торговля;

  • Розничная торговля;

  • Торговля через интернет-магазины;

  • Торговля через маркетплейсы;

  • Возвраты товаров;

  • Анализ продаж;

  • Отправка покупателю ссылки на счет и многое другое.

БЛОК «ЗАРПЛАТА И КАДРЫ»

В «1С:Бухгалтерия 8»:

  • Автоматизированы операции по начислению и выплате заработной платы (через банк или кассу), ведению взаиморасчетов, расчету отпускных, больничных и социальных пособий;

  • Поддерживается воинский учет;

  • Предусмотрены заполнение и отправка отчетности в Социальный фонд России (СФР);

  • Реализован обмен информацией с банками в рамках зарплатных проектов.

ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

КАК ПРИОБРЕСТИ «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8»

Для приобретения программы обращайтесь к партнеру фирмы «1С». Фирмы, входящие в сеть «1С:Франчайзинг» осуществляют комплексные услуги по автоматизации учетной и офисной работы: от помощи в выборе программных средств, их продажи, установки и настройки до постановки на предприятии учета в полном объеме.

Специалисты компании «Софт Маркет» проведут для Вас предварительную консультацию, чтобы выбрать наиболее подходящую версию и вариант поставки для вашей компании.

Сайт: soft-market.ru

Почта: client-spb@soft-market.ru

Телеграм: SoftMarket1S_Bot

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