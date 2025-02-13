Чистый белок всего за 10 бат

На этой фотографии изображены популярные уличные закуски в Таиланде, которые я сфоткал на рынке на Раваях — жареные насекомые и личинки.
Это традиционная часть местной кухни, особенно распространенная на рынках и уличных фуд-кортах.
Вот основные виды, которые чаще всего встречаются:
Кузнечики и сверчки. Эти насекомые обжариваются до хрустящей корочки и приправляются специями. Они обладают ореховым привкусом и часто считаются самыми "дружественными" для новичков. Стоимость порции начинается от 20 бат.
Личинки шелкопряда. Ещё один популярный выбор среди тайцев и туристов. Эти личинки богаты белком и имеют мягкую текстуру.
Скорпионы и многоножки. Эти деликатесы — выбор для самых смелых. Они также обжариваются и приправляются для усиления вкуса. Скорпионы часто покупают ради фотографии и нового опыта, а не из-за вкуса.
Крупные жуки и клопы. Эти насекомые имеют плотную структуру и подаются с соусами или специями.
Эти блюда не только экзотичны, но и считаются экологичным источником белка. Многие тайцы и туристы пробуют их ради нового опыта. Часто такие закуски обжаривают в масле, добавляют специи, приправляют соевым или рыбным соусом для усиления вкуса.
Всего за 10 бат можно попробовать хрустящих и сытных жареных червяков. Люблю Таиланд.
Комментарии18
Упала со стула))) Всем приятного аппетита!
Какой уж тут аппетит...
Борис, что попробовал?))
Они не пукают ?