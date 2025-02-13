Чистый белок всего за 10 бат

Наткнулись на популярные уличные закуски в Таиланде, которые я сфоткал на рынке на Раваях — жареные насекомые и личинки. Хочется поделиться впечатлениями.

На этой фотографии изображены популярные уличные закуски в Таиланде, которые я сфоткал на рынке на Раваях — жареные насекомые и личинки.

Это традиционная часть местной кухни, особенно распространенная на рынках и уличных фуд-кортах.

Вот основные виды, которые чаще всего встречаются:

Кузнечики и сверчки. Эти насекомые обжариваются до хрустящей корочки и приправляются специями. Они обладают ореховым привкусом и часто считаются самыми "дружественными" для новичков. Стоимость порции начинается от 20 бат. Личинки шелкопряда. Ещё один популярный выбор среди тайцев и туристов. Эти личинки богаты белком и имеют мягкую текстуру. Скорпионы и многоножки. Эти деликатесы — выбор для самых смелых. Они также обжариваются и приправляются для усиления вкуса. Скорпионы часто покупают ради фотографии и нового опыта, а не из-за вкуса. Крупные жуки и клопы. Эти насекомые имеют плотную структуру и подаются с соусами или специями.

Эти блюда не только экзотичны, но и считаются экологичным источником белка. Многие тайцы и туристы пробуют их ради нового опыта. Часто такие закуски обжаривают в масле, добавляют специи, приправляют соевым или рыбным соусом для усиления вкуса.

Всего за 10 бат можно попробовать хрустящих и сытных жареных червяков. Люблю Таиланд.