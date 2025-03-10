Интервальное голодание. Минус 26 кг без ужинов и спорт до 52 лет: как я держу форму уже 18 лет

Я начал работать с весом в 34 года, сейчас мне 52. В 34 года я весил 95 кг, сейчас мой вес — 69 кг. Каждый день занимаюсь спортом: бокс или бег, еще опционально настольный теннис, а раз в неделю хожу в зал. Но для того чтобы похудеть, этого недостаточно. Поэтому опишу, как я работаю с питанием.

Я зануда и каждое утро на завтрак ем одно и то же.

Вот эти три блюда:

яичницу из двух яиц с помидорами, творог+йогурт+сезонные фрукты, чай с орехами и сухофруктами.

Орехи — основной источник калорий. Я не очень люблю мясо и заменяю мясной белок ореховым.

Кофе не пью совсем — считаю, что оно вызывает зависимость и вообще вредно. А вот чай люблю — это мой грех. Когда-нибудь избавлюсь и от этой привычки.

Завтракаю основательно, как слон, но только потому, что не ужинаю и ем всего два раза в день.

В питании придерживаюсь интервальной диеты, согласно которой между завтраком и обедом должно пройти ровно 9 часов. Благодаря переходу на интервальный прием пищи смог сбросить 10 кг за месяц и уже шестой год придерживаюсь такого режима.

Обед у меня гораздо легче и, как правило, состоит из салата. Раз в неделю могу его пропустить. Но иногда позволяю себе отступления — ем рыбу или мясо. Исключения — это нормально.

Про интервальное голодание Никаких перекусов. Любой перекус – это полноценный прием пищи. В идеале между завтраком и обедом, а также после обеда не должно быть даже чая или кофе – только вода. Я обедаю в 14:00, и после этого до завтрака ничего не ем. Такой режим позволяет держать стабильный вес и поддерживать форму.Тело быстро адаптируется, и голод в промежутках перестает беспокоить.

А что вы предпочитаете на завтрак?