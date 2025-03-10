Интервальное голодание. Минус 26 кг без ужинов и спорт до 52 лет: как я держу форму уже 18 лет

Я зануда и каждое утро на завтрак ем одно и то же.
Вот эти три блюда:
яичницу из двух яиц с помидорами,
творог+йогурт+сезонные фрукты,
чай с орехами и сухофруктами.
Орехи — основной источник калорий. Я не очень люблю мясо и заменяю мясной белок ореховым.
Кофе не пью совсем — считаю, что оно вызывает зависимость и вообще вредно. А вот чай люблю — это мой грех. Когда-нибудь избавлюсь и от этой привычки.
Завтракаю основательно, как слон, но только потому, что не ужинаю и ем всего два раза в день.
В питании придерживаюсь интервальной диеты, согласно которой между завтраком и обедом должно пройти ровно 9 часов. Благодаря переходу на интервальный прием пищи смог сбросить 10 кг за месяц и уже шестой год придерживаюсь такого режима.
Обед у меня гораздо легче и, как правило, состоит из салата. Раз в неделю могу его пропустить. Но иногда позволяю себе отступления — ем рыбу или мясо. Исключения — это нормально.
Про интервальное голодание
Никаких перекусов. Любой перекус – это полноценный прием пищи.
В идеале между завтраком и обедом, а также после обеда не должно быть даже чая или кофе – только вода.
Я обедаю в 14:00, и после этого до завтрака ничего не ем. Такой режим позволяет держать стабильный вес и поддерживать форму.Тело быстро адаптируется, и голод в промежутках перестает беспокоить.
А что вы предпочитаете на завтрак?
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Комментарии4
У меня такая же динамика примерно. Со 120 до 99 за такой же возрастной интервал.
Однажды я был изможден до 85 кг. Это минимум до которого получилось добраться без бесчеловечных пыток голодом.
Мой рекорд 65, но это не мой вес и держать его бессмыслено. Мой идеальный вес 68 кг.
У меня рост 182 см и по индексу массы тела я не смог даже до верхней границы нормы похудеть.
У меня нет такой железной воли. Ещё на неделе худо-бедно можно держаться в 1800 калорий. Но постоянно какие-то праздники выходные и прочие мероприятия на которых невозможно держаться в рамках.
это мои комментарии. Я на телефоне снова забыл параметры учетки.